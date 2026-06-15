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Τρίτη, 16 Ιουνίου, 2026
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Πολιτισμός

Χόρεψαν στο Φραγκοκάστελλο – Εκδήλωση Παραδοσιακού Συλλόγου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Με κέφι, περηφάνια και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στο Φρούριο του Φραγκοκάστελλου η ετήσια εκδήλωση παρουσίασης των χορευτικών τμημάτων του Παραδοσιακού Συλλόγου Ν. Χανίων «Τα Σφακιά».
Νέες και νέοι παιδιά και έφηβοι συμμετείχαν για 36η φορά στην παρουσίαση των χορευτικών τμημάτων του Συλλόγου, εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε με την στήριξη του δήμου Σφακίων. Τα χορευτικά τμήματα που παρουσιάστηκαν, συμμετέχουν τόσο στα μαθήματα όσο και στις δράσεις και εκδηλώσεις του συλλόγου, εντός και εκτός Σφακίων και Κρήτης.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ.κ. Ιωακείμ, ο οποίος συνεχάρη τον Σύλλογο «Τα Σφακιά» για την πολύτιμη προσφορά του στη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός, ενώ παρόντες ήταν αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων και πλήθος κόσμου. Οι 130 χορευτές και χορεύτριες, μέλη του Συλλόγου «Τα Σφακιά», ντυμένοι με τις παραδοσιακές φορεσιές, παρουσίασαν σε διάφορα χορευτικά σχήματα παραδοσιακούς χορούς, αναδεικνύοντας το έργο και την προσπάθεια της φετινής χρονιάς.
Σκοπός της εκδήλωσης να παρουσιαστεί το έργο και η προσπάθεια μιας ολόκληρης χρονιάς, να δοθεί εκ νέου το κίνητρο στα παιδιά να αγαπήσουν και να ασχοληθούν περισσότερο με την παράδοση, αλλά και οι γονείς να είχαν την ευκαιρία να καμαρώσουν τα παιδιά τους.
Η δημοτική αρχή ευχαριστεί τους χοροδιδάσκαλούς Σήφη Παπασηφάκη, Ειρήνη Γλεντούση, Άννα Παπασηφάκη, Ιωσηφίνα Λεφάκη, Ανδρέα Βοτζάκη και Ειρήνη Πετρουλάκη, που δίνουν και δείχνουν τόση αγάπη στα παιδιά και τους νέους ώστε να τους μεταλαμπαδεύσουν όλα όσα η παράδοση μας εμπεριέχει.
Παράλληλα ευχαριστεί το συγκρότημα των Σφακιανών καλλιτεχνών, Γιάννη Γιαννουλάκη και Νίκου Σφηνιά που μαζί με τον Γιώργο Περικλάκη, έντυσαν μουσικά την παρουσίαση των χορευτικών τμημάτων του συλλόγου.
Όπως τόνισε ο δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός: «Στον τόπο μας, η ιστορία και η παράδοσή μας δεν αντιμετωπίζονται ως σελίδες ένδοξου παρελθόντος. Για μας τους Σφακιανούς, άνδρες και γυναίκες, νεολαία και παιδιά είναι ο θεμέλιος λίθος στον οποίο στηρίζουμε όλα όσα χρειάζονται για να χτίσουμε το μέλλον μας. Λεβεντιά, φιλοξενία, οι ρίζες της μουσικής, χορός, η ιστορία του τόπου μας, είναι όλα όσα αναφέρονται στην ταυτότητά μας την οποία έχουμε καταφέρει να παραμένει ζωντανή και αναλλοίωτη στο χρόνο. Σε όλη αυτή την προσπάθεια αλλά και την αγωνία μας, οι νέες και οι νέοι μας συμμετέχουν και είναι εκείνοι που ορίζονται ως οι εγγυητές της συνέχειας. Οι νέοι μας είναι ο συνδετικός κρίκος, που παίρνουν τη ματιά και το άγγιγμα από τους παλαιότερους για να δώσουν την αναπνοή τους στα ήθη, στα έθιμά μας. Αυτό είναι τα Σφακιά, η εξέλιξη που έχει θεμέλιους λίθους και την προσπάθεια όλων μας».

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