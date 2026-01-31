menu
Χνάρης: «Διεκδίκηση του Ρεθύμνου, η κατασκευή του δρόμου Σούδα – Αεροδρόμιο Χανίων»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

«Διεκδίκηση και απαίτηση του Ρεθύμνου, η κατασκευή του δρόμου Σούδα – Αεροδρόμιο Χανίων», τονίζει σε δήλωσή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μαν. Χνάρης.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Η υπογραφή για την ενεργοποίηση της Σύμβασης του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά- Ηράκλειο, αν και με καθυστέρηση πολλών ετών, με ευθύνες διαχρονικές και διακομματικές, αποτελεί μια εξέλιξη η οποία ικανοποιεί το σύνολο των πολιτών της Κρήτης.
Ένα σημαντικό έργο, που πρωτίστως συμβάλλει στην ασφάλεια των πολιτών, καθώς και στην αναπτυξιακή προοπτική του νησιού μας.
Ευελπιστούμε όμως, να μην παρατηρήσουμε ξανά καθυστερήσεις στις απαλλοτριώσεις, οι οποίες θα έχουν άμεση επίπτωση την καταβολή αποζημιώσεων στον Εργολάβο, όπως άλλωστε συνέβη στα τμήματα του έργου, Χερσόνησος – Νεάπολη και Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, όπου επί της ουσίας κλήθηκαν να πληρώσουν οι πολίτες, αποζημίωση ύψους 145 εκ. ευρώ.
Ωστόσο, κανείς απ’ τους αρμόδιους Υπουργούς δεν αναφέρθηκε, ούτε δεσμεύτηκε για τη σύνδεση του έργου με την κατασκευή του δρόμου Σούδα – Αεροδρόμιο Χανίων.
Σημειωτέον ότι, το Ρέθυμνο έχει άμεση εξάρτηση από τις πύλες εισόδου των Αεροδρομίων Ηρακλείου και Χανίων.
Με την έναρξη λειτουργίας του Αεροδρομίου Καστελίου και με δεδομένο τη μη πρόβλεψη και κατασκευή του δρόμου Σούδα – Αεροδρόμιο Χανίων, γίνεται αντιληπτό ότι για το Ρέθυμνο αποτελεί μια πολύ αρνητική εξέλιξη, η οποία θα έχει άμεση επίπτωση στην ισόρροπη αναπτυξιακή προοπτική του Νησιού μας.

Είναι αυτονόητο ότι το εν λόγω έργο αποτελεί κοινή διεκδίκηση και απαίτηση των πολιτών και θεσμικών φορέων του Ρεθύμνου».

