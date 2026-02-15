Χίος: Θυελλώδεις άνεμοι με ριπές 10 μποφόρ

Θυελλώδεις άνεμοι με ριπές 10 μποφόρ πλήττουν από το πρωί τη Χίο. Το μεσημέρι σήμερα Κυριακή 15 Φεβρουαρίου με προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, οι κάτοικοι της Χίου, κλήθηκαν να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές. Η εικόνα στο παραλιακό μέτωπο της πόλης ήταν πρωτοφανής.

Ο παραλιακός δρόμος στον Βροντάδο είναι εξαιρετικά επικίνδυνος με το οδόστρωμα να έχει γεμίσει με πέτρες και φύκια.

Στο λιμάνι της Χίου η θάλασσα κυριολεκτικά βγήκε στη στεριά. Μπροστά από το Ξενοδοχείο «Χανδρής», το Λιμεναρχείο Χίου προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος για οδηγούς και πεζούς.

Επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στην περιοχή του αεροδρομίου με δεκάδες Ι.Χ. κατά μήκος του δρόμου να είναι έρμαια των κυμάτων. Στην περιοχή ξεριζώθηκαν και δέντρα δίπλα στη θάλασσα.