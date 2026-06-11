Χίος: Εφυγε από τη ζωή η τελευταία κάτοικος του «Μυστρά του Αιγαίου»

Στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο της Χίου, όπου νοσηλευόταν, άφησε χθες Τετάρτη 10 Ιουνίου, την τελευταία της πνοή η 85χρονη Σμαράγδα Παπαστυλιανού. Η τελευταία μόνιμη κάτοικος του «Μυστρά του Αιγαίου», της μεσαιωνικής καστροπολιτείας του Αναβάτου.

Η κυρά Σμαράγδα, όπως ήταν γνωστή, έζησε στον Ανάβατο, χωριό του πατέρα της, τα τελευταία 35 χρόνια επιστρέφοντας από τον Πειραιά όπου ζούσε δουλεύοντας ως διακοσμήτρια.

Παρέα με 3000 δίσκους βινυλίου και κοντά 4000 CD, αλλά και τους σκύλους της η Σμαράγδα είχε επιλέξει την καστροπολιτεία ως μόνιμο τόπο για να ζήσει ακούγοντας τζαζ και επισκεπτόμενη μια φορά το μήνα την πόλη μόνο για να ψωνίσει. Και δικαιολογούσε αυτή της τη μοναξιά λέγοντας μεταξύ των άλλων «γιατί, δεν βλέπεις και πολλούς ανθρώπους οπότε μιλάς και σου μιλάνε λιγότερο. Κι όλα καλά…».

Η εξόδιος ακολουθία της Σμαράγδας Παπασυλιανού θα τελεστεί την Παρασκευή στις 5 το απόγευμα. στην εκκλησία των Ταξιαρχών του χωριού της. Θα ταφεί στον Ανάβατο, όπως ήταν και η επιθυμία της.