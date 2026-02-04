menu
Ελλάδα

Χίος: ΕΔΕ για την τραγωδία – Σύλληψη ενός ατόμου που φέρεται ως διακινητής

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0
Φωτ.: Intime

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες μετά την τραγωδία που εκτυλίχθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (3/2) ανοιχτά της Χίου, όταν σκάφος του Λιμενικού Σώματος συγκρούστηκε με ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες.

Στο μεταξύ, συνελήφθη ένας Μαροκινός υπήκοος, ο οποίος φέρεται να είναι ο διακινητής, σύμφωνα με τις καταθέσεις των διασωθέντων.

Από τις πρώτες ώρες μετά το περιστατικό, στις άτυπες καταθέσεις που έδιναν οι διασωθέντες στις λιμενικές αρχές, υπήρχαν ενδείξεις που παρέπεμπαν τον συγκεκριμένο άνδρα ως διακινητή. Ο ίδιος φέρεται ότι αρνείται την κατηγορία.

Το υπουργείο Ναυτιλίας διέταξε ΕΔΕ προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες, τι ακριβώς προγήθηκε και να αποδοθούν -εάν υπάρχουν ευθύνες- για το περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο 15 ανθρώπων.

Οπως μετέδωσε το ertnews, o απολογισμός είναι 15 νεκροί και 25 τραυματίες. Πέντε άτομα υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις ενώ μεταξύ των τραυματισμένων είναι και 10 παιδιά εως 15 ετών που νοσηλεύονται στην παιδιατρική πτέρυγα. Την ίδια στιγμή, δύο έγκυες γυναίκες δυστυχώς έχασαν τα μωρά τους.

Η απεσταλμένη του ΕΡΤnews Χαρά Γιαννοπούλου που βρίσκεται στην παραλία Γλάρων στα ανατολικά παραλια της Χίου μετέφερε την πληροφορία ότι στο σκάφος σύμφωνα με μαρτυρίες πιθανόν να επέβαιναν πάνω από 40 άτομα.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΕΡΤnews Χάρη Ζαβουδάκη, 25 άνθρωποι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο μεταξύ αυτών και μια γυναίκα λιμενικός που τραυματίστηκε ελαφρά. Τέσσερις από τους τραυματίες είναι στη ΜΕΘ, εκ των οποίων εξετάζεται οι τρεις να μεταφερθούν στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες μεταξύ των τραυματιών ενδέχεται να είναι και ο διακινητής με καταγωγή από το Μαρόκο.

Το Πολεμικό Ναυτικό έχει εκδώσει Navtex με την οποία οριοθετεί ως ελληνική ολόκληρη την περιοχή όπου γίνεται έρευνα και διάσωση. Στις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή συμμετέχει ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας με θερμικές κάμερες και σαρώνει ολόκληρη την περιοχή για την εξεύρεση επιζώντων, ενώ υπάρχει και δεύτερο ελικόπτερο το οποίο είναι διαθέσιμο στα ελικόπτερα επιφυλακής.

Επίσης όλα τα παραπλέοντα σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού έχουν τεθεί σε επιφυλακή, ώστε αν ζητηθεί από το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης να παρέμβουν ανάλογα με τις οδηγίες του Κέντρου Επιχειρήσεων.

Οι ελληνικές αρχές εξέδωσαν NOTAM για την έναρξη της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Κλιμάκιο ιατροδικαστών στη Χίο

Ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων μεταβαίνουν στη Χιο προκειμένου να συντονιστεί το έργο της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ήδη λειτουργεί ειδικό συντονιστικό κέντρο υπό τον Γενικό Διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Νίκο Καρακούκη, ενώ έχει υπάρξει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους

Κομισιόν

Ο υπεύθυνος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάρκους Λαμέρτ τόνισε ότι οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά ενώ η Κομισιόν βρίσκεται σε στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές.

Ο κ. Λαμέρτ τόνισε ότι «κάθε ζωή που χάνεται στη θάλασσα είναι μια τραγωδία στα χέρια των διακινητών. Πάρα πολλοί άνθρωποι ρισκάρουν τη ζωή τους και τη χάνουν, και αυτό ακριβώς είναι που προσπαθούμε να αποτρέψουμε. Γι’ αυτό και η συνεργασία μας με χώρες-εταίρους είναι τόσο σημαντική».

