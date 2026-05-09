Χιλιάδες στον Μαραθώνιο της Παλαιστίνης με μήνυμα αλληλεγγύης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ο 10ος Διεθνής Μαραθώνιος της Παλαιστίνης διεξήχθη στη Βηθλεέμ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ ένας παράλληλος αγώνας πραγματοποιήθηκε στη Γάζα.

Ο αγώνας των 42 χλμ. ξεκίνησε στις 6 π.μ. τοπική ώρα της Παρασκευής (8/5), με χιλιάδες Παλαιστίνιους δρομείς αλλά και από τον υπόλοιπο κόσμο να συγκεντρώνονται στο παραδοσιακό σημείο εκκίνησης, τον Ναό της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ.

Οπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο συντονιστής του μαραθωνίου, Ιτιντάλ Αμπντούλ Γκάνι, δήλωσε ότι ο φετινός αγώνας μεταφέρει το μήνυμα της «ενότητας της πατρίδας», με δρομείς και από τις δύο πλευρές του ισραηλινού τείχους του διαχωρισμού να συμμετέχουν στις ταυτόχρονες εκδηλώσεις. Ένας ξεχωριστός αγώνας 5 χλμ. διοργανώθηκε στο κέντρο της Γάζας, με διαδρομή από τη γέφυρα Ουάντι Γάζα προς τα βόρεια.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, συμμετείχαν 13.000 άτομα, εκ των οποίων 2.523 στη Γάζα και 1.000 ξένοι από 75 χώρες.

Η εκδήλωση περιλάμβανε τον μαραθώνιο των 42 χλμ., έναν ημιμαραθώνιο 21 χλμ., έναν αγώνα 10 χλμ. και έναν οικογενειακό αγώνα 5 χλμ., επιτρέποντας τη συμμετοχή επαγγελματιών αθλητών, ερασιτεχνών και οικογενειών. Ο αγώνας διοργανώνεται από το Παλαιστινιακό Ανώτατο Συμβούλιο Νεολαίας και Αθλητισμού, την Παλαιστινιακή Ολυμπιακή Επιτροπή και τον Δήμο Βηθλεέμ.

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

