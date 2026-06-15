menu
28.4 C
Chania
Δευτέρα, 15 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Χιλιάδες μαθητές των Δημοτικών Σχολείων συμμετείχαν και φέτος στη εκστρατεία πρόληψης με την κινητή οδοντιατρική μονάδα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Συνεχίζοντας τις δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας για τους μαθητές της Κρήτης, η Περιφέρεια Κρήτης υλοποιεί και φέτος το «Ειδικό Πρόγραμμα Αγωγής και Πρόληψης για τη Στοματική Υγιεινή Παιδιών 7 έως 9 ετών».

Όπως ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης «η φροντίδα της στοματικής υγείας από μικρή ηλικία αποτελεί σημαντικό κομμάτι αυτής της προσπάθειας, καθώς συμβάλλει όχι μόνο στην πρόληψη προβλημάτων των δοντιών και των ούλων, αλλά και στη συνολική υγεία και ευεξία των παιδιών.
Με αυτό το στόχο η Περιφέρεια Κρήτης  συνεχίζει να υλοποιεί το «Ειδικό Πρόγραμμα Αγωγής και Πρόληψης για τη Στοματική Υγιεινή Παιδιών 7 έως 9 ετών» σε συνεργασία με τις κατά τόπους διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και την επιστημονική εποπτεία της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας , φέρνοντας την πρόληψη και την ενημέρωση στα σχολεία .
Ξεκινώντας από το Σεπτέμβριο  η Κινητή Οδοντιατρική Μονάδα πραγματοποίησε επισκέψεις σε δημοτικά σχολεία  σε ολόκληρη την Κρήτη, παρέχοντας προληπτικούς οδοντιατρικούς ελέγχους και δράσεις ενημέρωσης σε χιλιάδες μαθητές . Παράλληλα οι μαθητές ενημερώθηκαν για τη σημασία της καθημερινής στοματικής υγιεινής και τον καθοριστικό ρόλο της πρόληψης στη διατήρηση της υγείας τους.
Τέλος το διαδραστικό παιχνίδι που αποτελεί διασκευή του παραμυθιού «Ο Γιατρός ο Κάστορας των δοντιών ο μάστορας»  παρουσιάστηκε από την θεατρολόγο Έφη Δράκου σε περισσότερα από 50 Σχολεία της Κρήτης.
Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης ανέφερε: «η προστασία και η προαγωγή της υγείας των παιδιών αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Περιφέρεια Κρήτης. Μέσα από το πρόγραμμα στοματικής υγείας δίνουμε έμφαση στην πρόληψη, την ενημέρωση και την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών σε υπηρεσίες προληπτικής φροντίδας..»
Ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Γιάννης Σμπώκος επεσήμανε: «η στοματική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής υγείας και ευεξίας των παιδιών. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό έχουμε τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε τους μαθητές στο φυσικό τους περιβάλλον, το σχολείο, προσφέροντας ουσιαστική ενημέρωση, πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση πιθανών προβλημάτων»»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum