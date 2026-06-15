Χιλιάδες μαθητές των Δημοτικών Σχολείων συμμετείχαν και φέτος στη εκστρατεία πρόληψης με την κινητή οδοντιατρική μονάδα

Συνεχίζοντας τις δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας για τους μαθητές της Κρήτης, η Περιφέρεια Κρήτης υλοποιεί και φέτος το «Ειδικό Πρόγραμμα Αγωγής και Πρόληψης για τη Στοματική Υγιεινή Παιδιών 7 έως 9 ετών».

Όπως ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης «η φροντίδα της στοματικής υγείας από μικρή ηλικία αποτελεί σημαντικό κομμάτι αυτής της προσπάθειας, καθώς συμβάλλει όχι μόνο στην πρόληψη προβλημάτων των δοντιών και των ούλων, αλλά και στη συνολική υγεία και ευεξία των παιδιών.

Με αυτό το στόχο η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να υλοποιεί το «Ειδικό Πρόγραμμα Αγωγής και Πρόληψης για τη Στοματική Υγιεινή Παιδιών 7 έως 9 ετών» σε συνεργασία με τις κατά τόπους διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και την επιστημονική εποπτεία της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας , φέρνοντας την πρόληψη και την ενημέρωση στα σχολεία .

Ξεκινώντας από το Σεπτέμβριο η Κινητή Οδοντιατρική Μονάδα πραγματοποίησε επισκέψεις σε δημοτικά σχολεία σε ολόκληρη την Κρήτη, παρέχοντας προληπτικούς οδοντιατρικούς ελέγχους και δράσεις ενημέρωσης σε χιλιάδες μαθητές . Παράλληλα οι μαθητές ενημερώθηκαν για τη σημασία της καθημερινής στοματικής υγιεινής και τον καθοριστικό ρόλο της πρόληψης στη διατήρηση της υγείας τους.

Τέλος το διαδραστικό παιχνίδι που αποτελεί διασκευή του παραμυθιού «Ο Γιατρός ο Κάστορας των δοντιών ο μάστορας» παρουσιάστηκε από την θεατρολόγο Έφη Δράκου σε περισσότερα από 50 Σχολεία της Κρήτης.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης ανέφερε: «η προστασία και η προαγωγή της υγείας των παιδιών αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Περιφέρεια Κρήτης. Μέσα από το πρόγραμμα στοματικής υγείας δίνουμε έμφαση στην πρόληψη, την ενημέρωση και την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών σε υπηρεσίες προληπτικής φροντίδας..»

Ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Γιάννης Σμπώκος επεσήμανε: «η στοματική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής υγείας και ευεξίας των παιδιών. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό έχουμε τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε τους μαθητές στο φυσικό τους περιβάλλον, το σχολείο, προσφέροντας ουσιαστική ενημέρωση, πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση πιθανών προβλημάτων»»