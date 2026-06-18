menu
29 C
Chania
Πέμπτη, 18 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Χιλιάδες επισκέπτες στην 1η Γιορτή Παγωτού

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Χιλιάδες μικροί και μεγάλοι επισκέπτες κατέκλυσαν τον Δημοτικό Κήπο Χανίων την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, συμμετέχοντας στην 1η Γιορτή Παγωτού, μια νέα εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το Σωματείο Ζαχαροπλαστών και Παγωτοποιών Π.Ε. Χανίων σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Επιμελητηρίου Χανίων.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Χανίων «η πρώτη διοργάνωση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς οικογένειες και παιδιά γέμισαν τον Δημοτικό Κήπο, απολαμβάνοντας παγωτό, γλυκίσματα και ένα πλούσιο πρόγραμμα ψυχαγωγικών δράσεων, σε μια γιορτή αφιερωμένη στη χαρά, τη δημιουργικότητα και την κοινωνική σύνδεση, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου διένειμαν περισσότερες από 8.000 μπάλες παγωτού στους χιλιάδες επισκέπτες που έδωσαν το «παρών».

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, τόνισε:
«Όσα έργα κι αν κάνει κανείς, τίποτα δεν συγκρίνεται με το χαμόγελο των παιδιών. Και σήμερα, εδώ στον Δημοτικό Κήπο Χανίων, τα χαμόγελα περίσσεψαν, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. Πρόκειται για μια εξαιρετική συνεργασία με το Σωματείο Ζαχαροπλαστών και Παγωτοποιών Χανίων, οι οποίοι με μεγάλη γενναιοδωρία προσέφεραν παγωτά και γλυκίσματα σε όλα τα παιδιά και τις οικογένειες, που βρέθηκαν κοντά μας. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες αναδεικνύουμε την τοπική παραγωγή και τους ανθρώπους της δημιουργίας, ενώ παράλληλα δίνουμε την ευκαιρία στους πολίτες να απολαμβάνουν τους δημόσιους χώρους της πόλης μας. Μετά τη φετινή επιτυχία, είμαι βέβαιος ότι η Γιορτή Παγωτού θα καθιερωθεί και θα εξελιχθεί σε έναν σημαντικό θεσμό για τα Χανιά».

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Νεκτάριος Ψαρουδάκης, επεσήμανε:
«Η ανταπόκριση του κόσμου μάς εξέπληξε ευχάριστα. Από την πρώτη κιόλας χρονιά, χιλιάδες συμπολίτες μας γέμισαν τον Δημοτικό Κήπο, επιβεβαιώνοντας ότι η πόλη αγκαλιάζει νέες δράσεις, που απευθύνονται στις οικογένειες και τα παιδιά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί φαίνεται ότι γεννιέται ένας νέος θεσμός, ο οποίος χρόνο με τον χρόνο θα μεγαλώνει και θα γίνεται ακόμη καλύτερος. Η φετινή επιτυχία μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε και να αναβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο τη διοργάνωση τα επόμενα χρόνια».

Ο Δήμος Χανίων ευχαριστεί θερμά το Σωματείο Ζαχαροπλαστών και Παγωτοποιών Π.Ε. Χανίων, όλους τους επαγγελματίες, που συμμετείχαν, τους εθελοντές, τους συνδιοργανωτές και φυσικά τους χιλιάδες πολίτες, που με την παρουσία τους συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της πρώτης αυτής διοργάνωσης»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum