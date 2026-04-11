Χιλιάδες επισκέπτες για Πάσχα στα Χανιά

Με πλοία και αεροπλάνα χιλιάδες επισκέπτες έχουν έρθει στα Χανιά για να περάσουν τις γιορτές του Πάσχα με συγγενείς και φίλους τους, είτε απλά κάνοντας διακοπές με την παρέα τους.

Η αύξηση στη επιβατική κίνηση είναι εντυπωσιακή, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Λιμεναρχείου για το λιμάνι της Σούδας. Οι αφίξεις επιβατών τις ημέρες από την Κυριακή των Βαΐων έως και τη Μεγάλη Πέμπτη κινήθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Συνολικά, το διάστημα από 5 έως 10 Απριλίου 2026 καταγράφηκαν συνολικά 8.438 αφίξεις επιβατών ενώ αναχώρησαν μέχρι τη Μ.Πέμπτη μόλις 2.814 από τους οποίους αρκετοί είναι φοιτητές και εκπαιδευτικοί οι οποίοι μεταβαίνουν στα μέρη καταγωγής τους.

Η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στις αφίξεις σημειώθηκε τη Μεγάλη Τετάρτη, με 1.833 επιβάτες, ενώ υψηλά επίπεδα διατηρήθηκαν και τη Μεγάλη Πέμπτη, όπου έφτασαν 1.539 άτομα. Αντίθετα, οι αναχωρήσεις παραμένουν συγκρατημένες. Είναι χαρακτηριστικός ότι τη Μεγάλη Πέμπτη μόλις 157 επιβάτες αναχώρησαν από το λιμάνι της Σούδας για τον Πειραιά.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στην κίνηση οχημάτων. Στις αφίξεις, εισήλθαν 1.211 Ι.Χ. οχήματα, έναντι 468 που αναχώρησαν, γεγονός που υποδηλώνει αυξημένη παραμονή επισκεπτών και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Παράλληλα, σημαντική είναι και η διαφορά στα δίκυκλα και τα λεωφορεία, που επίσης εμφανίζουν υψηλότερες αφίξεις.

Αναλυτικά, ανά ημέρα:

•Κυριακή των Βαΐων (5/4): Καταγράφηκε μία άφιξη πλοίου με 1.058 επιβάτες, ενώ αναχώρησαν 712 άτομα. Η πρώτη ημέρα της περιόδου σηματοδότησε ήδη θετικό ισοζύγιο υπέρ των αφίξεων.

•Μεγάλη Δευτέρα (6/4): Οι αφίξεις αυξήθηκαν περαιτέρω, φτάνοντας τους 1.331 επιβάτες, την ώρα που οι αναχωρήσεις περιορίστηκαν στους 544.

•Μεγάλη Τρίτη (7/4): Σημειώθηκαν 937 αφίξεις έναντι 561 αναχωρήσεων.

•Μεγάλη Τετάρτη (8/4): Συνολικά 1.833 επισκέπτες έφτασαν στα Χανιά ενώ, οι αναχωρήσεις ανήλθαν σε 840 επιβάτες.

•Μεγάλη Πέμπτη (9/4): 1.539 επιβάτες έφτασαν στο λιμάνι της Σούδας, ενώ μόλις 157 αναχώρησαν με το πλοίο της γραμμής.

• Μεγάλη Παρασκευή (10/04): Εφτασαν με το πλοίο της γραμμής 1.740 επιβάτες.

Από τους χιλιάδες επισκέπτες, αρκετοί μεταβαίνουν σε συγγενείς τους σε χωριά δίνοντας ζωή στην ύπαιθρο του νομού Χανίων με την εικόνα που διαμορφώνεται από το σύνολο των αφίξεων να δείχνει ότι τα Χανιά συγκαταλέγονται και φέτος στους κορυφαίους προορισμούς για τις ημέρες του Πάσχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί είναι και οι επισκέπτες που προτίμησαν να έρθουν αεροπορικώς στα Χανιά τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, από τη Fraport τα επίσημα στοιχεία για την επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Χανίων και ο ακριβής αριθμός αφίξεων – αναχωρήσεων δίνονται στη δημοσιότητα σε μηνιαία βάση.