Σάββατο, 4 Οκτωβρίου, 2025
Διεθνή

Χιλιάδες διαδηλωτές στη Βαρκελώνη ζητούν το τέλος του πολέμου στη Γάζα

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στο κέντρο της Βαρκελώνης, σε ένδειξη υποστήριξης προς την Παλαιστίνη, ζητώντας το τέλος του πολέμου στη Γάζα και τη διακοπή πώλησης όπλων στο Ισραήλ.

Πίσω από ένα τεράστιο, κόκκινο πανό με το σύνθημα «Να σταματήσουμε τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη – Στοπ στο εμπόριο όπλων με το Ισραήλ», περίπου 70.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τη δημοτική αστυνομία, διαδήλωσαν ειρηνικά στο κέντρο της πόλης. Το πλήθος φώναζε συνθήματα όπως «Μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» και «Ελεύθερη Παλαιστίνη».

«Εδώ και πολλά χρόνια, η πολιτική του Ισραήλ δεν είναι σωστή και πρέπει να κατέβουμε στους δρόμους» είπε η Μάρτα Καράνθα, μια 65χρονη συνταξιούχος που είχε καλύψει το σώμα της με την παλαιστινιακή σημαία. «Η Βαρκελώνη κατεβαίνει στους δρόμους. Την Πέμπτη διαδηλώσαμε επίσης πολλοί, όταν αναχαιτίστηκε ο στολίσκος και αναμένουμε ότι σήμερα θα είμαστε περισσότεροι, πρόσθεσε.

Περίπου 50 Ισπανοί κρατούνται στο Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του στολίσκου από τον ισραηλινό στρατό, ανέφερε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.

Μεταξύ των διαδηλωτών ήταν και ο Χόρντι Μπας, ένας 40χρονος εκπαιδευτικός που κρατούσε μια παλαιστινιακή σημαία. «Το περιμέναμε ότι σήμερα θα έρχονταν πολλοί (σ.σ. στη διαδήλωση) επειδή γίνεται μεγάλη κινητοποίηση. Είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να δώσει λίγο θάρρος στον παλαιστινιακό πληθυσμό: να δουν ότι όλος ο κόσμος κινητοποιείται και στέκει αλληλέγγυος», είπε.

Διαδηλώσεις είναι προγραμματισμένες για αργότερα και σε άλλες πόλεις της Ισπανίας, όπως στη Μαδρίτη, όπου στις 14 Σεπτεμβρίου περίπου 100.000 διαδηλωτές διέκοψαν το τελευταίο ετάπ του Γύρου της Ισπανίας, αναγκάζοντας τους διοργανωτές να ολοκληρώσουν πρόωρα τον ποδηλατικό αγώνα.

