Κυριακή, 16 Νοεμβρίου, 2025
Διεθνή

Χιλή: Οκτώ υποψήφιοι διεκδικούν τον προεδρικό θώκο

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι Χιλιανοί άρχισαν σήμερα να προέρχονται στις κάλπες από τις 8.00 π.μ. τοπική ώρα (13:00 ώρα Ελλάδας) για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών έπειτα από μια προεκλογική εκστρατεία που επικεντρώθηκε στην ασφάλεια και το μεταναστευτικό σε ένα υπόβαθρο ανόδου της ακροδεξιάς.

Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένεται να γίνουν γνωστά περίπου δύο ώρες μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων, που προβλέπεται στις 6.00 μ.μ. τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδας).

Οκτώ υποψήφιοι διεκδικούν τον προεδρικό θώκο και κανένας από αυτούς δεν αναμένεται να εξασφαλίσει το 50% συν μία των ψήφων που απαιτούνται προκειμένου να κερδίσουν από τον πρώτο γύρο, με πιθανή τη διεξαγωγή ενός δεύτερου μεταξύ των δύο υποψηφίων που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους στις 14 Δεκεμβρίου.

Η νομοθεσία στη Χιλή απαγορεύει τις δημοσκοπήσεις 15 ημέρες πριν από τις εκλογές, όμως οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδειξαν πως η Γιανέτ Χάρα, υποψήφια του κυβερνώντος συνασπισμού προερχόμενη από το Κομμουνιστικό Κόμμα, προηγείται και ακολουθεί στη δεύτερη θέση ο ακροδεξιός Χοσέ Αντόνιο Καστ από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Η έμπειρη μετριοπαθής δεξιά πολιτικός Έβελιν Ματέι, πρώην δήμαρχος και γερουσιαστής, προηγούνταν αρχικά στις δημοσκοπήσεις, όμως τα ποσοστά της έπεσαν τους τελευταίους μήνες και διεκδικεί την τρίτη θέση μαζί με τον φιλελεύθερο Γιοχάνες Κάισερ από το Εθνικό Φιλελεύθερο Κόμμα.

Η εγκληματικότητα και το μεταναστευτικό κυριάρχισαν στην προεκλογική ατζέντα, μακράν της αριστερής αισιοδοξίας και των ελπίδων για σύνταξη ενός νέου Συντάγματος που είχαν φέρει στην εξουσία τον πρόεδρο Γκαμπριέλ Μπόριτς, ο οποίος δεν επιτρέπεται να διεκδικήσει την επανεκλογή του.

Άλλη μια αλλαγή από προηγούμενες εκλογές είναι η υποχρεωτικότητα της ψήφου για τα 15,7 εκατομμύρια εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Το ποσοστό αποχής στις προηγούμενες εκλογές είχε φθάσει το 53% στον πρώτο γύρο και ο μεγάλος αριθμός των αδιάφορων ή αναποφάσιστων κατοίκων που αναμένεται αυτήν τη φορά να ψηφίσουν προσθέτει έναν παράγοντα αβεβαιότητας σχετικά με την έκβαση της εκλογικής αναμέτρησης.

«Είναι ένα σενάριο που δεν έχει προηγούμενο και θα εξελιχθεί στη διάρκεια μιας προεδρικές εκλογής», δήλωσε ο Γκιγέρμπο Χόλσμαν, πολιτικός αναλυτής από το Πανεπιστήμιο Βαλπαραΐσο, που πρόσθεσε πως το αποτέλεσμα των εκλογών είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί, θυμίζοντας πως οι δημοσκοπήσεις για εκλογές στην Αργεντινή, στη Βολιβία και στον Ισημερινό απέτυχαν πρόσφατα να προβλέψουν τα αποτελέσματα.

«(Οι νέοι ψηφοφόροι) δεν σκέπτονται με όρους αριστεράς, δεξιάς ή κέντρου, σκέπτονται με όρους του τι αλλαγές χρειάζονται και θα είναι επωφελείς γι΄αυτούς», είπε.

Σήμερα κρίνεται επίσης η πλειονότητα των εδρών του Κογκρέσου – το σύνολο των 155 εδρών της κάτω βουλής και 23 από τις 50 έδρες της Γερουσίας.

Ο κυβερνών αριστερός συνασπισμός αποτελεί σήμερα μειοψηφία και στα δύο σώματα και τα αποτελέσματα μπορεί να δώσουν το Κογκρέσο και την προεδρία στη δεξιά για πρώτη φορά μετά το τέλος της δικτατορίας του Αουγκούστο Πινοτσέτ το 1990.

