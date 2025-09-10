Chevron και HELLENiQ Energy για τα κοιτάσματα της Κρήτης

Ανακοινώθηκε επίσημα η συμμετοχή της αμερικανικής CHEVRON από κοινού με την HELLENiQ Energy, στο διεθνή διαγωνισμό για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και νοτίως της Πελοποννήσου.

Οι δυο εταιρείες εκδήλωσαν από κοινού ενδιαφέρον και για τις τέσσερις περιοχές που περιλαμβάνονταν στην προκήρυξη («Μπλοκ Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2», συνολικής έκτασης 47 χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων).

Στην επίσημη ανακοίνωση για τη συμμετοχή, η HELLENiQ Energy αναφέρει πως «η συμμετοχή στη διαδικασία αυτή για τη HELLENiQ Energy στοχεύει στο να συμπληρώσει τις περιοχές στις οποίες ήδη έχει δραστηριότητα σε έρευνα και παραγωγή, ενώ για την CHEVRON σηματοδοτεί την είσοδο της στην Ελλάδα».

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε:

«Σήμερα, η κοινοπραξία Chevron και Helleniq Energy ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Έτσι, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Πατρίδας μας.

Πρόκειται για μία εξέλιξη Ελπίδας και Προοπτικής για τη χώρα μας. Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εκπληρώνει το καθήκον της προς τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή.

Από αύριο προχωρούμε ακόμη πιο αποφασιστικά, πιο γρήγορα, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της χώρας μας για πρόοδο και ευημερία για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες».

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός για τα τρία οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου ξεκίνησε ύστερα από ενδιαφέρον που εκδήλωσε η Chevron.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΝΙΑΤΗ

Για «δικαίωση της πατριωτικής πολιτικής μας 2010-2014» και «ηχηρή επιβεβαίωση της στρατηγικής που σχεδίασε και υλοποίησε το ΠΑΣΟΚ εδώ και 14 χρόνια» κάνει λόγο σε δήλωση του o ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, καθ. Γιάννης Μανιάτης.

« Τότε, με διορατικότητα και υπευθυνότητα, η Ελλάδα προχώρησε στην οριοθέτηση περιοχών εντός της δικής της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, κατοχυρώνοντας τα κυριαρχικά της δικαιώματα και ανοίγοντας τον δρόμο για την αξιοποίηση του εθνικού πλούτου» επισημαίνει και προσθέτει:

« Με το Ν.4001/2011 δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο πλαίσιο για τους υδρογονάνθρακες στη χώρα, ορίσαμε τα όρια της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και στη συνέχεια αναθέσαμε και ολοκληρώσαμε τις σεισμικές έρευνες, που ακόμα και σήμερα αξιοποιούν οι εταιρείες για να δραστηριοποιηθούν στη περιοχή. Η κορύφωση ήταν ο μεγάλος διεθνής διαγωνισμός του 2014 για 20 θαλάσσια οικόπεδα στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης, για 5 από τα οποία σήμερα εκδηλώνει ενδιαφέρον η CHEVRON», υπογραμμίζει.

Ο κ. Μανιάτης ασκεί παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση ότι « εγκλωβισμένη στη δική της ατολμία και στις διαρκείς ταλαντεύσεις της, άφησε για 6 χρόνια ανεκμετάλλευτη αυτή την πατριωτική κρίσιμη παρακαταθήκη, δεν προκήρυξε με δική της πρωτοβουλία, ούτε έναν διεθνή διαγωνισμό, έβαλε ακόμη και σε κίνδυνο εθνικά συμφέροντα, εκθέτοντας τη χώρα σε σοβαρούς γεωπολιτικούς κινδύνους και στέλνοντας λάθος μηνύματα στους γείτονες”.

Χρειάστηκε, αναφέρει, “να αλλάξει η πολιτική ηγεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και να ζητήσει από μόνη της η CHEVRON θαλάσσια οικόπεδα για τα οποία αξιοποίησε σεισμικά δεδομένα που είχαμε συλλέξει ήδη από το 2012-2013, ώστε να «θυμηθεί» ξανά η κυβέρνηση τη σημασία των ερευνών.

Σήμερα, η ίδια η πραγματικότητα δικαιώνει τις επιλογές μας και αποκαλύπτει τη γύμνια μιας κυβέρνησης που ακολουθεί, αντί να ηγείται».

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών καταλήγει στην ανακοίνωση του , αναφέροντας ότι « το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι γνωρίζει πώς να χαράζει στρατηγικές με μακροπρόθεσμο όραμα, που υπερβαίνουν τις συγκυρίες και δικαιώνονται στην πράξη.Η Ελλάδα αξίζει μια κυβέρνηση που να σχεδιάζει, να τολμά και να προστατεύει τα εθνικά συμφέροντα – όχι μια κυβέρνηση που τρέχει πάντα πίσω από τις εξελίξεις».

ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ – ΜΠΕ