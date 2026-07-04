Χελώνα νεκρή, σε… αναμονή

Από το μεσημέρι της Παρασκευής είχε ειδοποιηθεί ο Δήμος Χανίων για την περισυλλογή μιας νεκρής θαλάσσιας χελώνας στην περιοχή της Παχιάς Άμμου στον Σταυρό, η οποία έφερε πιθανότατα χτύπημα από προπέλα.

Το νεκρό ζώο, παρέμενε στο σημείο μέχρι και τις 9 χθες βράδυ όπου είχαμε και την τελευταία ενημέρωση από κατοίκους που εξέφραζαν την αγανάκτησή τους. Οι ίδιοι μάλιστα τοποθέτησαν καλάμια γύρω από το νεκρό ζώο για να αποτρέπουν τους διερχόμενους να το προσεγγίζουν. Θέμα δημόσιας υγείας αλλά και άσχημη εικόνα για τους λουόμενος, καταμεσής μάλιστα της τουριστικής περιόδου. Αντανακλαστικά για… κλάματα.