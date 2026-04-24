Χειροπέδες σε Αμερικανό στρατιώτη που έβγαλε πάνω από $400.000 σε στοίχημα για τη σύλληψη Μαδούρο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ενας στρατιώτης των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ που συμμετείχε στη στρατιωτική επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο, συνελήφθη, καθώς φέρεται να κέρδισε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, στοιχηματίζοντας στην απομάκρυνση του πρώην ηγέτη της Βενεζουέλας προτού οι πληροφορίες αυτές γίνουν δημόσια γνωστές.

Οπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος του Γκάνον Κεν Βαν Ντάικ, αφού φέρεται να πραγματοποίησε συναλλαγές στην Polymarket, μια πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων, αξιοποιώντας απόρρητες πληροφορίες.

Ο Βαν Ντάικ, εν ενεργεία στρατιώτης του αμερικανικού στρατού που υπηρετεί στο Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας, κέρδισε πάνω από 409.000 δολάρια χάρη στα στοιχήματά του.

«Ο κατηγορούμενος φέρεται να παραβίασε την εμπιστοσύνη που του έδειξε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, χρησιμοποιώντας απόρρητες πληροφορίες σχετικά με μια ευαίσθητη στρατιωτική επιχείρηση για να στοιχηματίσει σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και την έκβαση της ίδιας αυτής της επιχείρησης, με μοναδικό σκοπό το κέρδος», δήλωσε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Τζέι Κλέιτον της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης. «Πρόκειται για σαφή περίπτωση εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών, η οποία είναι παράνομη σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία».

Οι αμερικανικές δυνάμεις απήγαγαν τον Μαδούρο και τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες από την κατοικία τους στο Καράκας, σε μια νυχτερινή επιδρομή στις 3 Ιανουαρίου, μεταφέροντάς τους στη Νέα Υόρκη όπου παραμένουν φυλακισμένοι.

Ο Βαν Ντάικ φέρεται να στοιχημάτισε επί του χρονοδιαγράμματος και της έκβασης της επιχείρησης, γνωστής ως «Operation Absolute Resolve», «με μοναδικό σκοπό το κέρδος», όπως ανέφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

