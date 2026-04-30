«Χειρόγραφα – αυτόγραφα»: Τη Δευτέρα η παρουσίαση του λευκώματος για το «Μονόγραμμα»

Παρουσίαση του συλλεκτικού λευκώματος: «Χειρόγραφα – Αυτόγραφα» θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 4 Μαίου στις 8 το βράδυ στο ιστορικό Καφέ: «Κήπος».
Πρόκειται για μια ειδική έκδοση – λεύκωμα με σπάνια χειρόγραφα και αυτόγραφα από το έργο όλων όσων αυτοβιογραφήθηκαν στα 40 χρόνια της τηλεοπτικής εκπομπής «Μονόγραμμα».
Στην παρουσίαση θα μιλήσουν:
•Στέλιος Σγουράκης, παραγωγός – σκηνοθέτης.
•Σπύρος Ορνεράκης – σκιτσογράφος.
•Κώστας Φουρναράκης – προϊστάμενος Ιστορικού Αρχείου Κρήτης.
•Πέτρος Κασιμάτης – συγγραφέας – δημοσιογράφος.
•Εφημερίδα: «Χανιώτικα νέα».
Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.