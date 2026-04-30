«Χειρόγραφα – αυτόγραφα»: Τη Δευτέρα η παρουσίαση του λευκώματος για το «Μονόγραμμα»

Παρουσίαση του συλλεκτικού λευκώματος: «Χειρόγραφα – Αυτόγραφα» θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 4 Μαίου στις 8 το βράδυ στο ιστορικό Καφέ: «Κήπος».

Πρόκειται για μια ειδική έκδοση – λεύκωμα με σπάνια χειρόγραφα και αυτόγραφα από το έργο όλων όσων αυτοβιογραφήθηκαν στα 40 χρόνια της τηλεοπτικής εκπομπής «Μονόγραμμα».

Στην παρουσίαση θα μιλήσουν:

•Στέλιος Σγουράκης, παραγωγός – σκηνοθέτης.

•Σπύρος Ορνεράκης – σκιτσογράφος.

•Κώστας Φουρναράκης – προϊστάμενος Ιστορικού Αρχείου Κρήτης.

•Πέτρος Κασιμάτης – συγγραφέας – δημοσιογράφος.

•Εφημερίδα: «Χανιώτικα νέα».