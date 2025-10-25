Χειραγωγούµενοι θεσµοί

Σε υφέρπουσα µορφή υπάρχει σήµερα στην πολιτική ζωή θεσµική παρουσία. Για τον κίνδυνο αυτό έκανε λόγο ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραµανλής οµιλώντας σε πολίτες της Παναθηναϊκής Οργάνωσης Γυναικών, παρουσία της πρώην προέδρου της Βουλής Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη.

Η ιστορία διδάσκει και προειδοποιεί ότι τέτοιου είδους κρίσεις δεν λειτουργούν προς την οµαλότητα και αποκτούν κλίµα ανασφάλειας ενός κράτους δικαίου, εµποδίζοντας την ανεξαρτησία της Ελληνικής ∆ικαιοσύνης, έχουν δε συµπέσει µε εθνικές καταστροφές. Τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός «όσο αυτά τα δηµοκρατικά πολιτικά στοιχεία αµφισβητούνται, οι πιο ευαίσθητοι θεσµοί εύκολα χειραγωγούνται, το κοινοβούλιο υποβαθµίζεται και οι κυβερνήσεις αγνοούν τις ανάγκες της πολιτείας. Οι δε ισχυροί δεν ελέγχονται, εάν η κρατική µέριµνα εξαντλείται προς τα κάτω εις βάρος των πολιτών, οπότε έχουµε απαξιωτική συµπεριφορά που διαταράζεται η οµαλή πορεία της λειτουργίας της έµπρακτης αµφισβήτησης των καθιερωµένων θεσµών της πολιτείας.

Το πολιτικό σύστηµα «απονοµιµοποιείται» και η όποια πλειοψηφία υπάρχει και µπορεί να προέρχεται από «αυστηρή φαγωµάρα» ή από ύπουλα χτυπήµατα, λόγω κοµπλεξικών χαρακτήρων, ισοπεδώνει δε και τα άτυπα τεστ, τα κάθε λογής πολιτικών και ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης.

Η δηµοκρατία µας δεν πείθει τους πολίτες, προκαλώντας αποστροφή, που πιστεύουν ότι έχουν απέναντι τους ένα εχθρικό και µη οµοιογενές πολιτικό σύστηµα.

Ο καηµός του κάθε νεοεισερχόµενου στην πολιτική καριέρα είναι όχι µόνο να αποκτήσει την ιδιότητα του βουλευτή, αλλά να γίνει και αρχηγός της παράταξης.

Φτάσαµε στο σηµείο ώστε να µην εξαρτάται απόλυτα η σχέση κράτους µε τους µέντορες των ιδιωτικών συµφερόντων, αλλά οι µεγαλοεπιχειρηµατίες να γίνονται συνέταιροι µε την κρατική εξουσία.