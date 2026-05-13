Χατζηδάκης από το Ηράκλειο: «Η Κρήτη αλλάζει ταχύτητες»

«Η Κρήτη αλλάζει ταχύτητες και ανεβαίνει επίπεδο», τόνισε από το Ηράκλειο σε δηλώσεις του, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης στο περιθώριο του 3ου ET-Forum του «Ελεύθερου Τύπου», με θέμα «Κρήτη 2030: Ανάπτυξη, υποδομές, ενέργεια, βιομηχανία, τουρισμός, πρωτογενής τομέας».

«Γίνεται σαφές στην Κρήτη ότι όλα τα μεγάλα έργα στο νησί που εκκρεμούσαν για δεκαετίες, είτε ολοκληρώθηκαν είτε εξελίσσονται με γρήγουρους ρυθμούς. Όπως η υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση του νησιού, τα ολοκληρωμένα προγράμματα διαχείρισης υδάτων και απορριμμάτων, ο ΒΟΑΚ, το νέο υπερσύγχρονο αεροδρόμιο Καστελίου. Αναφέρομαι σε όλα αυτά…», είπε για να προσθέσει:

«Η Κρήτη αλλάζει ταχύτητες και ανεβαίνει επίπεδο. Υποχρεώσή μας είναι και στο μέλλον να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια.Ένας βασικός τομέας στον οποίο δίνουμε προτεραιότητα είναι αυτός των υδάτων με την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους με έμφαση στην υδροδότητηση του Ηρακλείου»

Αναφερόμενος στο πρόσφατο περιστατικό δολοφονίας του 21χρονου Νικήστρατου ανέφερε ότι δεν είναι αυτό το κύριο χαρακτηριστικό της Κρήτης και ως Κρητικοί δεν θα πρέπει αυτό να το δεχθούμε.