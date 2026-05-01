Χάθηκε όσκαρ σε πτήση!

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η τύχη του αγαλματιδίου που ανήκει στον Πάβελ Ταλάνκιν, τον Ρώσο σκηνοθέτη που κέρδισε φέτος το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ για το “Mr. Nobody Against Putin” (ελληνικός τίτλος: “Κος Κανένας Εναντίον Πούτιν”), αγνοείται αφού ο σκηνοθέτης αναγκάστηκε να δώσει το βραβείο για να τοποθετηθεί σε κουτί σε πτήση από τη Νέα Υόρκη στη Γερμανία, όπως ανέφερε ο συν-σκηνοθέτης της ταινίας.

Ο Ταλάνκιν ταξίδευε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι προς τη Φρανκφούρτη με τη γερμανική αεροπορική εταιρία Lufthansa. Όμως υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) τού είπαν ότι το αγαλματίδιο, βάρους 3,8 κιλών, αποτελούσε δυνητική απειλή ασφαλείας, δήλωσε χθες, Πέμπτη, ο έτερος σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ, ο Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν.

«Στο αεροδρόμιο, υπάλληλος της TSA τον σταμάτησε και είπε πως το Όσκαρ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως όπλο», ανέφερε ο Μπόρενσταϊν στο Instagram.

«Ο Πάβελ δεν είχε τσάντα για να το περάσει από το τσεκ-ιν, κι έτσι η TSA έβαλε το Όσκαρ σε ένα κουτί και το έστειλε στο πίσω μέρος του αεροπλάνου», είπε, αναρτώντας σειρά φωτογραφιών, μεταξύ των οποίων και του κουτιού.

Απαντώντας στην ανάρτηση του Μπόρενσταϊν στο Instagram, η Lufthansa ανέφερε ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη το συμβάν.

«Λυπούμαστε πολύ για την κατάσταση αυτή», δήλωσε αργότερα εκπρόσωπος της εταιρίας απαντώντας σε αίτημα του Ρόιτερς για σχόλια. «Η ομάδα μας χειρίζεται το θέμα με τη μέγιστη φροντίδα και αίσθηση επείγοντος και διενεργούμε συνολική εσωτερική έρευνα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το Όσκαρ θα βρεθεί και θα επιστραφεί το ταχύτερο δυνατόν».

 

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

