Χάθηκαν τα χρήµατα του ΕΣΠΑ για το κτήριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης

» ∆εν παραδόθηκε η µελέτη και απεντάχθηκε το έργο

Την απένταξη από το ΕΣΠΑ (ΕΠΑΝΕΚ – Πρόγραµµα ανταγωνιστικότητα) του έργου αποκατάστασης του διατηρητέου νεοκλασσικού κτηρίου στην οδό Τζανακάκη που πρόκειται να αξιοποιηθεί για τη νέα ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, αποφάσισε το Υπουργείο Οικονοµικών.

Και αυτό γιατί το έργο παρότι είχε ενταχθεί από το 2021 στο σχετικό χρηµατοδοτικό πρόγραµµα για να ανακατασκευαστεί πλήρως, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η σχετική µελέτη λόγω γραφειοκρατικών ζητηµάτων σύµφωνα µε το ∆ήµο Χανίων.

Πιο συγκεκριµένα µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Τοµεακών Προγραµµάτων κ. Βασίλη Σιαδήµα αποφασίζεται η ανάκληση της απόφασης του Ιανουαρίου του 2021 για το έργο: “Αποκατάσταση διατηρητέου νεοκλασσικού κτηρίου του ∆ήµου Χανίων για λειτουργία ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης” καθώς «διαπιστώνεται αδυναµία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της πράξης, εντός της προγραµµατικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020».

ΕΛΠΙ∆ΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ

Σύµφωνα µε πληροφορίες από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Χανίων η απένταξη έγινε καθώς πράγµατι δεν είχε ολοκληρωθεί η µελέτη, ωστόσο ο ∆ήµος ψάχνει να βρει τη διαδικασία ώστε το έργο να επανενταχθεί σε νέο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα, πιθανόν στο νέο ΕΣΠΑ, κάτι που µέχρι στιγµής δεν έχει εξασφαλιστεί.

Στο τελευταίο ∆ηµοτικό Συµβούλιο λογοδοσίας ο αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μιχάλης Καλογριδάκης απαντώντας σε ερώτηση της κ. Σ. Ελευθεριάδου – Παπαδάκη για το που βρίσκεται το έργο της “∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης” µίλησε για τον όγκο των διαδικασιών, των προβληµάτων σε κάθε έργο λόγω των εγκρίσεων και των αλλαγών στη νοµοθεσία. Σηµείωσε πως το 2019 ο αρχικός ανάδοχος για την εκπόνηση της µελέτης απορρίφθηκε από την “Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση” και όταν ανέλαβε η νέα δηµοτική αρχή το τέλος του 2019 ξεκίνησε να συντάσσει εκ νέου τον φάκελο και το 2020 έγινε ο διαγωνισµός ανάθεσης της µελέτης και το 2021 υπήρξε προσωρινός ανάδοχος. Ακολούθησε προσφυγή από τους άλλους µετέχοντες στο διαγωνισµό, το έργο κατακυρώθηκε σε άλλο ανάδοχο αλλά και πάλι η “Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση λόγω αριθµητικού λάθους του ΕΣΗ∆ΗΣ (Εθνικό σύστηµα ηλεκτρονικών συµβάσεων), γύρισε πίσω την µελέτη. Ακολούθησε αλλαγή της νοµοθεσίας σε ότι αφορά τα Νεώτερα µνηµεία, όπου πλέον απαιτείται έγκριση και από την “Εφορία Νεωτέρων Μνηµείων” στο Ηράκλειο. Η προµελέτη στάλθηκε το 2022 στο Υπουργείο Πολιτισµού που απάντησε µετά από 10 µήνες ότι θα συζητηθεί το θέµα στο Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων. Το θέµα συζητήθηκε τον Ιούλιο του 2023 στο Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων αλλά προέκυψε θέµα µε το µελετητή που τελικά µετά από διαβούλευση συνέχισε το έργο του.

Η έγκριση από το Τεχνικό Συµβούλιο της Περιφέρειας Κρήτης για τη συµπληρωµατική σύµβαση που απαιτήθηκε µε το µελετητή ήλθε στο τέλος του 2025, µε την προµελέτη να πρέπει να ολοκληρωθεί σε 4 µήνες για να ξανακατατεθεί στο Κεντρικό Συµβούλιο! Τόνισε ότι έχουν περάσει 10 χρόνια από την αγορά του κτηρίου και ακόµα βρίσκεται στο στάδιο της προµελέτης λόγω της απίστευτης γραφειοκρατίας, των αλλαγών στην νοµοθεσία και την υποστελέχωση των υπηρεσιών του ∆ήµου. Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο κτήριο αγοράστηκε το 2015 (∆ηµοτική αρχή Βάµβουκα) έναντι 910.000 ευρώ, µε µια χρηµατοδότηση 500.000 ευρώ από το “Πράσινο Ταµείο” και τα υπόλοιπα από ίδιους πόρους του ∆ήµου Χανίων.