15.6 C
Chania
Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου, 2026
Χαρταετοί πάνω απ’ την πόλη

Νεκτάριος Κακατσάκης
Νεκτάριος Κακατσάκης
Τι περιµένουν τόσοι πολλοί στο κέντρο της πόλης, κλειστή η οδός, µπρος στο Ρολόι του Κήπου, βράδυ Καθαράς ∆ευτέρας;
Έφτασε λέει ο στόλος και δεν θα αργήσουν να φανούν τα… παιδιά του θείου Σαµ που πριν πάνε στα βάθη της Ανατολής θε να “ξεσκάσουν” στα µέρη µας.
Χρόνια και χρόνια στο ίδιο έργο θεατές… και η αποδοχή της µοιραίας βεβαιότητας που γίνηκε συνήθειά µας! Τούτη τη φορά «το αεροπλανοφόρο “Gerald Ford”, αναµένεται να παραµείνει στα Χανιά για τέσσερις ηµέρες για ανεφοδιασµό και αναψυχή του πληρώµατος». Κι έπειτα αφού ετοιµαστούν, θα κινήσουν προς Ανατολάς να ρίξουν τα τροχιοδεικτικά… φώτα της Πολιτισµένης Πολεµικής Μηχανής τους…
…Τα βλέπω τα καηµένα τα µικρά “στρατιωτάκια, ακούνητα, αµίλητα”, να τριγυρνούν στους δρόµους της πόλης µας!
Τα βλέπω και συλλογίζοµαι ποια όνειρα έκαναν πριν φτάσουν ως τα µέρη µας! Τα βλέπω και συλλογίζοµαι τους παππούδες τους, τους πατεράδες τους που… σάλεψαν στην Κορέα, στο Βιετνάµ, στον πόλεµο του Κόλπου, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ…! Τα βλέπω και συλλογίζοµαι αν διδάχθηκαν Μαθήµατα Αµερικανικής Ιστορίας και ποιας Ιστορίας είναι γνώστες.
Τα βλέπω και συλλογίζοµαι ποια από αυτά τα παιδιά θα “σαλέψουν” από την παράλογη λογική του σαλεµένου Αφεντικού τους, που τα στέλνει στα βάθη της Ανατολής.
…Αυτά και πολλά-πολλά άλλα συλλογίζοµαι και δεν θα αναφερθώ στους στόχους που πρόκειται να πλήξουν, στα πτώµατα και στην καταστροφή των εχθρών που… ‘‘απειλούν’’ τη χώρα τους που κείται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
Συλλογίζοµαι αν τούτα τα παιδιά, είδαν καθόλου τους χαρταετούς που πετούσαν χθες πάνω από την πόλη µας…

