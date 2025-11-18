Χαρ. Κουκιανάκης: Όχι στη Διαστρέβλωση του Συμβάντος με τη Φωτιά στο Απορριμματοφόρο

Ανακοίνωση σχετικά με την απόρριψη της προσφυγής του Α. Κουκλινού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης εξέδωσε ο Δήμαρχος Αποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει «Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης εξέτασε διεξοδικά την προσφυγή του κ. Κουκλινού σχετικά με τη διαχείριση του σοβαρού περιστατικού της ολοκληρωτικής καταστροφής του απορριμματοφόρου του Δήμου από πυρκαγιά στις 5 Μαΐου 2025.

Μελέτησε όλα τα επίσημα στοιχεία: τις αναφορές της Πυροσβεστικής, τα χρονικά δεδομένα του συμβάντος, τις υπηρεσιακές ενέργειες, την πορεία της ΕΔΕ, τις κοινοποιήσεις και τις απαντήσεις που δόθηκαν στον ίδιο τον προσφεύγοντα και κατέληξε ξεκάθαρα ότι δεν υπήρξε καμία παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας από τον Δήμο Αποκορώνου, ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο και τους επικεφαλής παρατάξεων. Ως εκ τούτου, η προσφυγή απορρίφθηκε ως απαράδεκτη και χωρίς αντικείμενο,από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Κι όμως, αντί να αναγνωριστεί η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα με την οποία ο Δήμος αντιμετώπισε ένα τόσο βαρύ περιστατικό, κάποιοι επιχειρούν να το μετατρέψουν σε πεδίο μικροπολιτικής. Προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις πάνω σε μια διαδικασία που εξετάστηκε θεσμικά και κρίθηκε απολύτως ορθή.

Η αλήθεια, όμως, είναι μία και αδιαπραγμάτευτη: “Ο Δήμος Αποκορώνου έπραξε όσα όριζε ο νόμος – άμεσα, τεκμηριωμένα, χωρίς καμία παράλειψη και χωρίς καμία σκιά. “

Ο Αποκόρωνας δεν χρειάζεται πολιτικές κακοτοπιές και τεχνητά «σκάνδαλα».

Χρειάζεται σοβαρότητα, διαφάνεια και ενότητα»