menu
30.1 C
Chania
Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Χάντμπολ: Στην 4η θέση η ομάδα Κ14 του Ωρίωνα Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Μια ακόμη επιτυχία καταγράφεται από τον Ωρίωνα Χανίων σημάδι στην συνεχώς σταθερή δυναμική ανάπτυξη που έχει ο σύλλογος της πόλης μας στο χάντμπολ.

Συγκεκριμένα μετά την περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος Κρήτης Κ16 και την παρουσία της νεοσύστατης ομάδας των κοριτσιών Κ12 με την κατάκτηση της 8ης θέσης ανάμεσα σε 12 ομάδες στο τουρνουά της Βέροιας, φέτος στο ίδιο τουρνουά Veria Friendly Cup η ομάδα Κ14 των αγοριών έφτασε μέχρι τον μικρό τελικό όπου έχασε από τον διοργανωτή Φέρωνα Βέροιας 29 – 23.
Η χανιώτικη ομάδα λόγω προβλημάτων έφτασε στο τουρνουά με συμμετοχή μόλις 9 αθλητών. Παρά τις δυσκολίες ήταν ανταγωνιστική σε όλα τα παιχνίδια με αποτέλεσμα να κερδίσει τον θαυμασμό και την εκτίμηση όλων των συμμετεχόντων. Την ομάδα αποτελούσαν οι Παπαδάκης Μάριος (τερματοφύλακας), Μυλωνάς Γιάννης, Κωστούλας Μιχάλης, Κελαϊδής Παναγιώτης, Λενταράκης Στέλιος, Μαρινάκης Σταύρος, Νικάκης Δημήτρης, Μαυροκώστας Ορέστης, Φασουλάκης Δημήτρης, με προπονητές τους Χλωράκη Ευτύχη και Χλωράκη Γιώργο.
Ο επικεφαλής της αποστολής Χλωράκης Ευτύχης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την επιτυχία αυτή: «είμαστε ευτυχείς όχι μόνο για την τελική κατάταξη του τουρνουά αλλά κυρίως για αγωνιστική πορεία των παιδιών σε όλο το τετραήμερο. Ξεκινήσαμε πολύ άσχημα αλλά παιχνίδι με παιχνίδι τα παιδιά απέδειξαν το ταλέντο τους. Δεν το κρύβουμε ότι οι πολλές απουσίες μας στέρησαν την δυνατότητα ενός μεταλλίου. Ο σύλλογος βρίσκεται σε συνεχή αγωνιστική άνοδο δείγμα ότι η καλή δουλειά αποδίδει και αυτό φαίνεται συνεχώς. Τόσο στους αγωνιστικούς χώρους και και έξω από αυτούς με την συμπεριφορά των παιδιών σε κάθε μετακίνηση που κάνουμε. Δυστυχώς η μεγάλη έλλειψη αντιπάλων στην Κρήτη με υποχρεώνει σε μετακινήσεις ανά την Ελλάδα για ποιοτικούς αγώνες.»
Ο σύλλογος που πέρυσι ξεκίνησε πειραματικά καλοκαιρινά προγράμματα φέτος επεκτείνει την δράση του στο κλιματιζόμενο Εθνικό στάδιο για τους μήνες Ιουλιο- Αύγουστο με πρωινές και απογευματινές δράσεις απασχόλησης για παιδιά όλων των ηλικιών. Όχι τόσο προπόνηση χάντμπολ αλλά αθλητική δράση με πολλά βιωματικά παιχνίδια και δεξιότητες.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum