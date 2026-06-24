Χάντμπολ: Στην 4η θέση η ομάδα Κ14 του Ωρίωνα Χανίων

Μια ακόμη επιτυχία καταγράφεται από τον Ωρίωνα Χανίων σημάδι στην συνεχώς σταθερή δυναμική ανάπτυξη που έχει ο σύλλογος της πόλης μας στο χάντμπολ.

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Συγκεκριμένα μετά την περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος Κρήτης Κ16 και την παρουσία της νεοσύστατης ομάδας των κοριτσιών Κ12 με την κατάκτηση της 8ης θέσης ανάμεσα σε 12 ομάδες στο τουρνουά της Βέροιας, φέτος στο ίδιο τουρνουά Veria Friendly Cup η ομάδα Κ14 των αγοριών έφτασε μέχρι τον μικρό τελικό όπου έχασε από τον διοργανωτή Φέρωνα Βέροιας 29 – 23.

Η χανιώτικη ομάδα λόγω προβλημάτων έφτασε στο τουρνουά με συμμετοχή μόλις 9 αθλητών. Παρά τις δυσκολίες ήταν ανταγωνιστική σε όλα τα παιχνίδια με αποτέλεσμα να κερδίσει τον θαυμασμό και την εκτίμηση όλων των συμμετεχόντων. Την ομάδα αποτελούσαν οι Παπαδάκης Μάριος (τερματοφύλακας), Μυλωνάς Γιάννης, Κωστούλας Μιχάλης, Κελαϊδής Παναγιώτης, Λενταράκης Στέλιος, Μαρινάκης Σταύρος, Νικάκης Δημήτρης, Μαυροκώστας Ορέστης, Φασουλάκης Δημήτρης, με προπονητές τους Χλωράκη Ευτύχη και Χλωράκη Γιώργο.

Ο επικεφαλής της αποστολής Χλωράκης Ευτύχης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την επιτυχία αυτή: «είμαστε ευτυχείς όχι μόνο για την τελική κατάταξη του τουρνουά αλλά κυρίως για αγωνιστική πορεία των παιδιών σε όλο το τετραήμερο. Ξεκινήσαμε πολύ άσχημα αλλά παιχνίδι με παιχνίδι τα παιδιά απέδειξαν το ταλέντο τους. Δεν το κρύβουμε ότι οι πολλές απουσίες μας στέρησαν την δυνατότητα ενός μεταλλίου. Ο σύλλογος βρίσκεται σε συνεχή αγωνιστική άνοδο δείγμα ότι η καλή δουλειά αποδίδει και αυτό φαίνεται συνεχώς. Τόσο στους αγωνιστικούς χώρους και και έξω από αυτούς με την συμπεριφορά των παιδιών σε κάθε μετακίνηση που κάνουμε. Δυστυχώς η μεγάλη έλλειψη αντιπάλων στην Κρήτη με υποχρεώνει σε μετακινήσεις ανά την Ελλάδα για ποιοτικούς αγώνες.»

Ο σύλλογος που πέρυσι ξεκίνησε πειραματικά καλοκαιρινά προγράμματα φέτος επεκτείνει την δράση του στο κλιματιζόμενο Εθνικό στάδιο για τους μήνες Ιουλιο- Αύγουστο με πρωινές και απογευματινές δράσεις απασχόλησης για παιδιά όλων των ηλικιών. Όχι τόσο προπόνηση χάντμπολ αλλά αθλητική δράση με πολλά βιωματικά παιχνίδια και δεξιότητες.