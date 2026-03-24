Χαντμπολ: Νίκη από τον Ιδρομενέα και ενίσχυση στον Βλαστάκη

Ο Ιδομενέας στο πρώτο από τα παιχνίδια που έδωσε με τον Πολυνίκη Ναυπλίου γεύθηκε τη χαρά της νίκης με 37-32 ενώ το πιο σημαντικό ότι συγκεντρώθηκε και ποσό που δόθηκε για την ενίσχυση του Αντώνη Βλαστάκη. Στο β’ παιχνίδι για την Β’ Εθνική χάντμπολ νίκησε η ομάδα της Αργολίδας με παρόμοιο σκορ.

Στα δύο παιχνίδια τώρα της ΕΑΧ Χανιά με την Ανοιξη Διονύσου η χανιώτικη ομάδα βράβευσε τις πρώην αθλήτριες της Ελεάνα Καλατζάκη και Θάλεια Γρηγορομιχελάκη που σπουδάζουν στην Αθήνα και αγωνίζονται στην ομάδα της Αττικής που επικράτησε στους αγώνες αυτούς. Αναλυτικότερα:

Β’ Εθνική ανδρών

7η αγωνιστική (εξ αναβολής)

• Ιδομενέας – Πολυνίκης Ναυπλίου 37-32

Ημίχρονα: 16-16, 21-16

Διαιτητές: Σκλαβενίτης – Μπράμου

Ιδομενέας (Δημήτρης Πουλιδάκης): Παντελάκης, Δημητρόπουλος 2, Τυλιπάκης 1, Παπαδάκης 1, Τζουβαδάκης, Σπυρλιδάκης, Κωστόπουλος 12, Πατσουράκης 4, Κισκιράς, Αναστασάκης 5, Τσοντάκης 4, Κοκολοδημητράκης 1, Μαρνιεράκης, Παλιουδάκης, Βερυβάκης, Αλικάκος 7

Πολυνίκης Ναυπλίου (Νίκος Ρουμελιώτης): Σύντρικος 1, Κωτσονάρος 3, Καζάς, Αντωνόπουλος 1, Μπρόασκα 5, Παπαδόπουλος 3, Αρσενόπουλος 9, Κόσυβας, Αρζόγλου 4, Μιχαλάκης, Λαμπρόπουλος 6

16η αγωνιστική

• Πολυνίκης Ναυπλίου – Ιδομενέας 36-32

Ημίχρονα: 16-16, 20-16

Διαιτητές: Σκλαβενίτης – Μπράμου

Πολυνίκης Ναυπλίου (Νίκος Ρουμελιώτης): Σύντρικος, Κωτσονάρος 3, Καζάς, Μπρόασκα, Παπαδόπουλος 5, Αρσενόπουλος 4, Κόσυβας, Αρζόγλου 5, Μιχαλάκης, Ξαγοράκης 10, Λαμπρόπουλος 7, Αντωνόπουλος 2

Ιδομενέας (Δημήτρης Πουλιδάκης): Παντελάκης, Δημητρόπουλος 1, Κοκολοδημητράκης 1, Κλέντιο, Παπαδάκης 4, Ψυχογιός 3, Τζουβαδάκης, Σπυρλιδάκης, Κωστόπουλος 2, Πατσουράκης 3, Κισκιράς, Αναστασάκης 5, Τσοντάκης 2, Μαρνιεράκης, Βερυβάκης, Αλικάκος 11

Α2 Γυναικών

9η αγωνιστική (εξ αναβολής)

• Ανοιξη Διονύσου – ΕΑΧ Χανιά 40-17

Ημίχρονα: 16-10, 24-7

Διαιτητές: Σκλαβενίτης – Μπράμου

Ανοιξη Διονύσου (Κωνσταντίνος Κότσιρας): Κορκολή 5, Μανδαναδιώτη 3, Καλατζάκη 5, Μάστορη 5, Ψαριώτη 3, Κωνσταντίνα, Τσάμαλη 3, Γρηγορομιχελάκη 3, Μπρεάνου Χρ. 9, Μπρεάνου Μ. 4

ΕΑΧ Χανιά (Στέφανος Κοκολοδημητράκης): Κατζουράκη, Βασιλείου Αγ. 8, Τζαφελάρη, Σπανουδάκη 3, Παντελάκη, Μετάι, Καλαρύτη, Γεωργιάδη 1, Κοτσυφάκη, Μπέλλου 1, Βασιλείου Μαρ. 2, Παδίγια Βουλγαρίδου, Μόμπιλου, Καρατζάκη, Κτενιαδάκη, Μοτάκη 2

20η αγωνιστική

• ΕΑΧ Χανιά – Ανοιξη Διονύσου 25-31

Ημίχρονα: 12-19, 13-16

Διαιτητές: Σκλαβενίτης – Μπράμου

ΕΑΧ Χανιά (Στέφανος Κοκολοδημητράκης): Σέλμαν-Κατζουράκη, Παδίγια-Βουλγαρίδου, Μπέλλου 2, Μοτάκη 3, Παντελάκη 3, Καλαρύτη, Σπανουδάκη 4, Κτενιαδάκη, Κοτσυφάκη, Μόμπιλου, Βασιλείου Αγ. 3, Μετάι 9, Τζαφελάρη, Καρατζάκη 1, Γεωργιάδη

Ανοιξη Διονύσου (Κωνσταντίνος Κότσιρας): Κορκολή 3, Μανδαναδιώτη 4, Καλατζάκη 3, Μάστορη 2, Ψαριώτη, Φανταγμά, Τσάμαλη 3, Γρηγορομιχελάκη 1, Μπρεάνου Χρ. 8, Μπρεάνου Μ. 7