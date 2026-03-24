menu
11.7 C
Chania
Τρίτη, 24 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Χαντμπολ: Νίκη από τον Ιδρομενέα και ενίσχυση στον Βλαστάκη

Γιώργος Δρακάκης
0

Ο Ιδομενέας στο πρώτο από τα παιχνίδια που έδωσε με τον Πολυνίκη Ναυπλίου γεύθηκε τη χαρά της νίκης με 37-32 ενώ το πιο σημαντικό ότι συγκεντρώθηκε και ποσό που δόθηκε για την ενίσχυση του Αντώνη Βλαστάκη. Στο β’ παιχνίδι για την Β’ Εθνική χάντμπολ νίκησε η ομάδα της Αργολίδας με παρόμοιο σκορ.

Στα δύο παιχνίδια τώρα της ΕΑΧ Χανιά με την Ανοιξη Διονύσου η χανιώτικη ομάδα βράβευσε τις πρώην αθλήτριες της Ελεάνα Καλατζάκη και Θάλεια Γρηγορομιχελάκη που σπουδάζουν στην Αθήνα και αγωνίζονται στην ομάδα της Αττικής που επικράτησε στους αγώνες αυτούς. Αναλυτικότερα:
Β’ Εθνική ανδρών
7η αγωνιστική (εξ αναβολής)
• Ιδομενέας – Πολυνίκης Ναυπλίου 37-32
Ημίχρονα: 16-16, 21-16
Διαιτητές: Σκλαβενίτης – Μπράμου
Ιδομενέας (Δημήτρης Πουλιδάκης): Παντελάκης, Δημητρόπουλος 2, Τυλιπάκης 1, Παπαδάκης 1, Τζουβαδάκης, Σπυρλιδάκης, Κωστόπουλος 12, Πατσουράκης 4, Κισκιράς, Αναστασάκης 5, Τσοντάκης 4, Κοκολοδημητράκης 1, Μαρνιεράκης, Παλιουδάκης, Βερυβάκης, Αλικάκος 7
Πολυνίκης Ναυπλίου (Νίκος Ρουμελιώτης): Σύντρικος 1, Κωτσονάρος 3, Καζάς, Αντωνόπουλος 1, Μπρόασκα 5, Παπαδόπουλος 3, Αρσενόπουλος 9, Κόσυβας, Αρζόγλου 4, Μιχαλάκης, Λαμπρόπουλος 6
16η αγωνιστική
• Πολυνίκης Ναυπλίου – Ιδομενέας 36-32
Ημίχρονα: 16-16, 20-16
Διαιτητές: Σκλαβενίτης – Μπράμου
Πολυνίκης Ναυπλίου (Νίκος Ρουμελιώτης): Σύντρικος, Κωτσονάρος 3, Καζάς, Μπρόασκα, Παπαδόπουλος 5, Αρσενόπουλος 4, Κόσυβας, Αρζόγλου 5, Μιχαλάκης, Ξαγοράκης 10, Λαμπρόπουλος 7, Αντωνόπουλος 2
Ιδομενέας (Δημήτρης Πουλιδάκης): Παντελάκης, Δημητρόπουλος 1, Κοκολοδημητράκης 1, Κλέντιο, Παπαδάκης 4, Ψυχογιός 3, Τζουβαδάκης, Σπυρλιδάκης, Κωστόπουλος 2, Πατσουράκης 3, Κισκιράς, Αναστασάκης 5, Τσοντάκης 2, Μαρνιεράκης, Βερυβάκης, Αλικάκος 11
Α2 Γυναικών
9η αγωνιστική (εξ αναβολής)
• Ανοιξη Διονύσου – ΕΑΧ Χανιά 40-17
Ημίχρονα: 16-10, 24-7
Διαιτητές: Σκλαβενίτης – Μπράμου
Ανοιξη Διονύσου (Κωνσταντίνος Κότσιρας): Κορκολή 5, Μανδαναδιώτη 3, Καλατζάκη 5, Μάστορη 5, Ψαριώτη 3, Κωνσταντίνα, Τσάμαλη 3, Γρηγορομιχελάκη 3, Μπρεάνου Χρ. 9, Μπρεάνου Μ. 4
ΕΑΧ Χανιά (Στέφανος Κοκολοδημητράκης): Κατζουράκη, Βασιλείου Αγ. 8, Τζαφελάρη, Σπανουδάκη 3, Παντελάκη, Μετάι, Καλαρύτη, Γεωργιάδη 1, Κοτσυφάκη, Μπέλλου 1, Βασιλείου Μαρ. 2, Παδίγια Βουλγαρίδου, Μόμπιλου, Καρατζάκη, Κτενιαδάκη, Μοτάκη 2
20η αγωνιστική
• ΕΑΧ Χανιά – Ανοιξη Διονύσου 25-31
Ημίχρονα: 12-19, 13-16
Διαιτητές: Σκλαβενίτης – Μπράμου
ΕΑΧ Χανιά (Στέφανος Κοκολοδημητράκης): Σέλμαν-Κατζουράκη, Παδίγια-Βουλγαρίδου, Μπέλλου 2, Μοτάκη 3, Παντελάκη 3, Καλαρύτη, Σπανουδάκη 4, Κτενιαδάκη, Κοτσυφάκη, Μόμπιλου, Βασιλείου Αγ. 3, Μετάι 9, Τζαφελάρη, Καρατζάκη 1, Γεωργιάδη
Ανοιξη Διονύσου (Κωνσταντίνος Κότσιρας): Κορκολή 3, Μανδαναδιώτη 4, Καλατζάκη 3, Μάστορη 2, Ψαριώτη, Φανταγμά, Τσάμαλη 3, Γρηγορομιχελάκη 1, Μπρεάνου Χρ. 8, Μπρεάνου Μ. 7

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum