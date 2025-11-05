Χάντμπολ: «Κληρώνει» για την εθνική στα προκριματικά του Παγκοσμίου

Τον αντίπαλο που θα αντιμετωπίσει στην δεύτερη φάση των προκριματικών της ευρωπαϊκής ζώνης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027 θα μάθει η εθνική ομάδα χάντμπολ των ανδρών, μέσω της σχετικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί αύριο (6/11, 12:00). Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είναι μια από τις 16 ομάδες που θα μπουν στην κληρωτίδα, με το Κόσοβο, την Τουρκία και τη Λετονία να έχουν προκριθεί από την πρώτη φάση των προκριματικών. Άλλες έξι ομάδες θα κριθούν από τη φάση των ομίλων του EURO 2026 και θα είναι οι ουραγοί των έξι ομίλων, με κάποιους όρους σε περίπτωση που η -διοργανώτρια του τουρνουά- Γερμανία και η -κάτοχος του τίτλου- Δανία, οι οποίες έχουν ήδη προκριθεί στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, καταταγούν σε αυτή τη θέση στο γκρουπ τους. Τέλος, επτά ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής, μετέχουν απευθείας στη δεύτερη φάση των προκριματικών, χάρη στη θέση τους στο τωρινό ranking, οι οποίες είναι οι Ελλάδα, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Σλοβακία, Λιθουανία, Βέλγιο, Φινλανδία και Ισραήλ. Η ελληνική ομάδα και η Βοσνία τοποθετήθηκαν στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ οι υπόλοιπες στο δεύτερο γκρουπ.

Τα γκρουπ δυναμικότητας ενόψει της κλήρωσης για τη δεύτερη φάση των προκριματικών, η οποία θα αναδείξει οκτώ ζευγάρια που θα αναμετρηθούν εντός κι εκτός έδρας, έχουν ως εξής:

1ο γκρουπ: ΕΛΛΑΔΑ, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, 4ος 1ου ομίλου, 4ος 2ου ομίλου, 4ος 3ου ομίλου, 4ος 4ου ομίλου, 4ος 5ου ομίλου, 4ος 6ου ομίλου.

2ο γκρουπ: Σλοβακία, Λιθουανία, Βέλγιο, Φινλανδία, Ισραήλ, Κόσοβο, Τουρκία, Λετονία.

Οι αγώνες για την 2η φάση των προκριματικών της ευρωπαϊκής ζώνης για το Παγκόσμιο του 2027 είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν τον Μάρτιο του 2026, ενώ η τελική φάση του EURO 2026 θα λάβει χώρα το διάστημα 15 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου σε Δανία, Νορβηγία και Σουηδία. Οι οκτώ νικητές της 2ης φάσης περνούν στην 3η -και τελευταία- φάση των προκριματικών, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2026 και η οποία θα οριστικοποιήσει τις ομάδες από την Ευρώπη που θα λάβουν μέρος στο Παγκόσμιο της Γερμανίας.

Η «Γηραιά Ήπειρος» έχει συνολικά 14 «θέσεις» στο 30ό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, εξαιρουμένων των Γερμανίας και Δανίας. Από το EURO 2026, οι τέσσερις καλύτερες ομάδες (εκτός Γερμανίας και Δανίας) προκρίνονται απευθείας στο Παγκόσμιο, ενώ οι υπόλοιπες 10 θέσεις θα κριθούν στην 3η φάση των προκριματικών. Το Παγκόσμιο του 2027 θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Γερμανίας το διάστημα 13-31 Ιανουαρίου.