Χανταϊός: πόσο µας απειλεί;

Ο χανταϊός (hantavirus-ΗΤΝV) είναι ένας ιός ο οποίος αποµονώθηκε για πρώτη φορά το 1976 από ποντικούς του γένους Apodemus agrarius, κοντά στον ποταµό Hantan της Κορέας, από τον ιολόγο Lee Ho-Wang.

Οι χανταϊοί είναι µια οικογένεια ιών που µπορεί να προκαλέσει σοβαρές ασθένειες (ιογενείς ζωονόσους), όπως το Πνευµονικό Σύνδροµο Χανταϊού (HPS) και τον Αιµορραγικό Πυρετό µε Νεφρικό Σύνδροµο (HFRS). Ο θάνατος τριών ατόµων και η εύρεση οκτώ επιβεβαιωµένων κρουσµάτων στο Ολλανδινό κρουαζιερόπλοιο ‘’MV Hondius’’, αποδίδονται σε λοίµωση από χανταϊό και έχουν προκαλέσει παγκόσµια ανησυχία.

Επιδηµιολογικά στοιχεία

Ο χανταϊός εντοπίστηκε για πρώτη φορά την περίοδο 1950-1953 στον πόλεµο της Αµερικής – Κορέας, όπου και εντοπίστηκαν περίπου 3.200 κρούσµατα επιδηµικής νόσου µεταξύ των στρατιωτών που στάθµευαν κοντά στον ποταµό Χαντάν στη Νότια Κορέα. Η ασθένεια εκείνη την εποχή ονοµάστηκε Κορεατικός αιµορραγικός πυρετός, ενώ τα κρούσµατα µεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε νοσοκοµεία για θεραπεία. Οι λοιµώξεις από τον ιό Hantavirus είναι σχετικά σπάνιες σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά συνδέονται µε ποσοστό θνησιµότητας 10–15% στην Ασία και την Ευρώπη και έως και 40% στην Αµερικανική Ήπειρο. Μια παραλλαγή του χανταϊού, ο ιός των Άνδεων (ANDV), που εντοπίστηκε στη Νότια Αµερική, είναι ο µοναδικός για τον οποίο έχει τεκµηριωθεί περιορισµένη µετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Άλλα γνωστά στελέχη είναι το Sin Nombre (SNV) στην Αµερικανική Ήπειρο και τα Puumala (PUUV) και Dobrava-Belgrade (DOBV) στην Ευρώπη.

Εξάπλωση

Η µόλυνση µε τον χανταϊό εντοπίζεται κυρίως στην Κίνα και τη Νότια Κορέα (9.000-12.000 κρούσµατα κάθε χρόνο στην Κίνα και περίπου 400-600 στη Νότια Κορέα), αλλά και στη Ρωσία, το Βιετνάµ και άλλες χώρες. Σε παγκόσµιο επίπεδο, εκτιµάται ότι κάθε χρόνο καταγράφονται από 10.000-100.000 κρούσµατα. Τον Φεβρουάριο του 2025, η Μπέτσι Αρακάουα, σύζυγος του βραβευµένου µε Όσκαρ ηθοποιού Τζιν Χάκµαν, πέθανε από αναπνευστική ασθένεια που συνδέθηκε µε το συγκεκριµένο ιό. Μετά από έρευνα βρέθηκαν φωλιές και νεκρά τρωκτικά σε βοηθητικούς χώρους του σπιτιού της.

Μετάδοση

Η µετάδοση των ιών του γένους Hanta στον άνθρωπο πραγµατοποιείται µέσω της επαφής µε µολυσµένα ούρα, περιττώµατα, σάλιο µολυσµένων τρωκτικών, αερολυµάτων µε βιολογικό υλικό και σπανιότερα µέσω δαγκωµάτων τρωκτικών. ∆ραστηριότητες που συνεπάγονται επαφή µε τρωκτικά, όπως ο καθαρισµός κλειστών ή κακώς αεριζόµενων χώρων, η γεωργία, οι δασοκοµικές εργασίες και ο ύπνος σε κατοικίες που έχουν εποικιστεί από τρωκτικά, αυξάνουν τον κίνδυνο έκθεσης.

Οι µολύνσεις ανθρώπων µε χανταϊό σχετίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου µε την επαφή µε περιττώµατα τρωκτικών, ωστόσο το 2005 και το 2019 αναφέρθηκε µετάδοση του ιού των Άνδεων από άνθρωπο σε άνθρωπο στη Νότια Αµερική, στη Χιλή και την Αργεντινή. ∆ηλαδή µέχρι σήµερα, η µετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο έχει τεκµηριωθεί µόνο για τον χανταϊό των Άνδεων και παραµένει σπάνια. Όταν συµβαίνει, η µετάδοση µεταξύ ανθρώπων έχει συσχετιστεί µε στενή και παρατεταµένη επαφή, ιδίως µεταξύ µελών οικογενειών ή συντρόφων και φαίνεται πιο πιθανή κατά τη διάρκεια της πρώιµης φάσης της νόσου, όταν ο ιός είναι πιο µεταδοτικός. Αντισώµατα στον χανταϊό έχουν ανιχνευθεί σε βοοειδή, ελάφια και κουνέλια, αλλά ο ρόλος αυτών των ζώων ως ξενιστές και η µεταδοτικότητά του ιού είναι άγνωστη.

Συµπτώµατα – Κλινική εικόνα

Ο ιός µπορεί να προκαλέσει δύο σοβαρές ασθένειες. Η πρώτη, το Πνευµονικό Σύνδροµο Χανταϊού (HPS), συχνά ξεκινά µε κόπωση, πυρετό και µυϊκούς πόνους, ακολουθούµενα από πονοκεφάλους, ζάλη, ρίγη, βήχα, δύσπνοια και κοιλιακό άλγος. Εάν εµφανιστούν αναπνευστικά συµπτώµατα, το ποσοστό θνησιµότητας µπορεί να φτάσει και το 40%, σύµφωνα µε το Κέντρο Ελέγχου Λοιµώξεων (CDC) των ΗΠΑ. Η δεύτερη ασθένεια, ο Αιµορραγικός Πυρετός µε Νεφρικό Σύνδροµο (HFRS), είναι πιο σοβαρή και επηρεάζει κυρίως τους νεφρούς. Τα συµπτώµατα µπορεί να περιλαµβάνουν έντονους πονοκεφάλους, πόνο στην πλάτη και την κοιλιά, πυρετό, ρίγη, ναυτία ερυθρότητα προσώπου και θολή όραση. Τα µεταγενέστερα συµπτώµατα µπορεί να περιλαµβάνουν χαµηλή αρτηριακή πίεση, οξύ σοκ, εσωτερική αιµορραγία και οξεία νεφρική ανεπάρκεια.

Τα συµπτώµατα της λοίµωξης εµφανίζονται συνήθως 12-16 ηµέρες µετά την έκθεση στον ιό, µπορούν να επιδεινωθούν πολύ γρήγορα σε λίγες µόνο ηµέρες, ενώ η περίοδος επώασης φτάνει µέχρι και τις 8 εβδοµάδες. Τα συµπτώµατα της λοίµωξης από χανταϊό εξελίσσονται γρήγορα και εάν ο ασθενής αφεθεί χωρίς θεραπεία, η κατάσταση µπορεί να γίνει απειλητική για τη ζωή του.

∆ιάγνωση

Ο ιός µπορεί να αποµονωθεί σε κυτταρικές καλλιέργειες, διαδικασία που µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο από εξειδικευµένο προσωπικό σε εργαστήρια υψηλής βιοασφάλειας. Η αποµόνωση του ιού Hantavirus έχει πραγµατοποιηθεί από όργανα όπως πνεύµονες και ήπαρ µολυσµένων τρωκτικών και, λιγότερο συχνά, από ανθρώπινα δείγµατα. Ο έλεγχος πιθανής λοίµωξης υπόπτων κρουσµάτων γίνεται µε ορολογικές ή ακριβέστερα µε ευαίσθητες µοριακές µεθόδους. Αν και έχουν ταυτοποιηθεί παγκοσµίως πολλά είδη χανταϊών, µόνο ένας περιορισµένος αριθµός είναι γνωστό ότι προκαλεί νόσο στον άνθρωπο και αυτό µετά από µετάδοση από τρωκτικά. Για τους χανταϊούς που εντοπίζονται στην Ευρώπη και την Ασία, οι οποίοι προκαλούν αιµορραγικό πυρετό, δεν έχει καταγραφεί µετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η διάγνωση του χανταϊού σε ένα άτοµο που έχει µολυνθεί λιγότερο από 72 ώρες είναι δύσκολη. Τα πρώιµα συµπτώµατα όπως ο πυρετός, οι µυϊκοί πονοκέφαλοι, η ναυτία και η κόπωση συγχέονται εύκολα µε τη γρίπη ή µε άλλες ιογενείς λοιµώξεις και για το λόγο αυτό χρειάζονται περαιτέρω εξετάσεις για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση και να αποκλειστούν άλλες ασθένειες.

Θεραπεία

Αν και δεν υπάρχει συγκεκριµένη θεραπεία για τον χανταϊό, η έγκαιρη υποστηρικτική ιατρική φροντίδα είναι καθοριστική για τη βελτίωση των πιθανοτήτων βελτίωσης της υγείας ή και επιβίωσης και επικεντρώνεται στην στενή κλινική παρακολούθηση και τη διαχείριση των αναπνευστικών, καρδιακών και νεφρικών επιπλοκών. Σε περιπτώσεις που ενδείκνυται κλινικά, η έγκαιρη εισαγωγή σε µονάδα εντατικής θεραπείας, µε µηχανικό αερισµό ή διασωλήνωση για την καλή λειτουργία των πνευµόνων, ή και τη χορήγηση αντιιικών φαρµάκων, µπορεί να βελτιώσει τα αναπνευστικά συµπτώµατα.

Σε σοβαρές, επίσης, περιπτώσεις, µπορεί να χρησιµοποιηθεί Εξωσωµατική Οξυγόνωση Μεµβράνης (ECMO), µε σκοπό να διατηρηθεί επαρκής ποσότητα οξυγόνου στον οργανισµό. Ο Αιµορραγικός Πυρετός µε Νεφρικό Σύνδροµο (HFRS), ακόµη, µπορεί να διαταράξει σοβαρά τη λειτουργία των νεφρών, οπότε οι ασθενείς ενδέχεται να χρειαστούν αιµοκάθαρση για να αποµακρύνουν τις τοξίνες από το αίµα και να διατηρήσουν τη σωστή ισορροπία των υγρών στο σώµα.

Πρόληψη και έλεγχος

Η πρόληψη της λοίµωξης από τον ιό Hantavirus εξαρτάται κυρίως από τη µείωση της επαφής µεταξύ ανθρώπων και τρωκτικών. Αποτελεσµατικά µέτρα περιλαµβάνουν τη διατήρηση της καθαριότητας στα σπίτια και στους χώρους εργασίας, τη σφράγιση ανοιγµάτων που επιτρέπουν την είσοδο τρωκτικών στα κτίρια, την ασφαλή αποθήκευση τροφίµων, τη χρήση τακτικού καθαρισµού σε περιοχές που έχουν µολυνθεί από τρωκτικά, την τοποθέτηση παγίδων, την καλή υγιεινή των χεριών και την εφαρµογή απολυµάνσεων σε ύποπτους χώρους.

Κατά τη διάρκεια επιδηµιών ή όταν υπάρχει υποψία κρουσµάτων, η έγκαιρη αναγνώριση και αποµόνωση των κρουσµάτων, η παρακολούθηση των στενών επαφών και η εφαρµογή τυπικών µέτρων πρόληψης της λοίµωξης, είναι σηµαντικά για τον περιορισµό της περαιτέρω εξάπλωσής της.

Επίλογος

Ο χανταϊός έχει αποµονωθεί από το 1976 και έκτοτε εµφανίζονται περιορισµένες λοιµώξεις, ιδίως στην Κίνα και στη Νότια Κορέα. Η αποµόνωση των κρουσµάτων και η κατάλληλη νοσοκοµειακή τους αντιµετώπιση, είναι ο µόνος τρόπος για να σταµατήσει η διασπορά µιας λοίµωξης που έρχεται από το παρελθόν. Η λοίµωξη, πάντως, αυτή δεν έχει σχέση και δεν πρέπει να συσχετίζεται µε τη λοίµωξη από κορωνοϊό, που προκάλεσε παγκόσµια πανδηµία, αφού στο χανταϊό η µετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι δύσκολη και σπάνια, η περίπτωση των κρουσµάτων στο κρουαζιερόπλοιο είναι µεµονωµένη και ελεγχόµενη και η παγκόσµια ιατρική κοινότητα γνωρίζει τον τρόπο αντιµετώπισης και αποτροπής εξάπλωσης της νόσου, γι’ αυτό και δεν θα πρέπει να υπάρχει λόγος ανησυχίας και, ακόµη περισσότερο, πανικού.