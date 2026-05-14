Χανταϊός: Εξιτήριο για τους 20 Βρετανούς

Περίπου είκοσι Βρετανοί που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius το οποίο επλήγη από την επιδημία του χανταϊού, θα αρχίσουν να παίρνουν εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου βρίσκονταν σε καραντίνα, για να απομονωθούν στα σπίτια τους, από σήμερα το βράδυ, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας (UKHSA) .

Παράλληλα, όπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δέκα άτομα που βρίσκονται σε απομόνωση στα νησιά της Αγίας Ελένης και της Αναλήψεως, βρετανικά υπερπόντια εδάφη του νοτίου Ατλαντικού, θα επαναπατρισθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου «θα ολοκληρώσουν την καραντίνα τους ως προληπτικό μέτρο», σύμφωνα με την UKHSA.

Προς το παρόν, κανένα από τα άτομα αυτά δεν παρουσιάζει συμπτώματα , ανακοίνωσε χθες η UKHSA. «Θα έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες» και το Βρετανικό Σύστημα Υγείας (NHS) είναι «καλά εξοπλισμένο για να επέμβη αν ασθενήσουν».

Είκοσι δύο επιβάτες της κρουαζιέρας – 20 Βρετανοί, ένας Γερμανός κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου και μία γιαπωνέζα επιβάτις – προσγειώθηκαν την Κυριακή στο Μάντσεστερ έχοντας πριν αποβιβασθεί από το MV Hondius στην Τενερίφη.

Τέθηκαν σε καραντίνα τουλάχιστον 72 ωρών στο νοσοκομείο Arrowe Park του Απτον, κοντά στο Λίβερπουλ, όπου υποβλήθηκαν σε τεστ και εξετάσεις.

Θα ληφθούν μέτρα «για την μεταφορά όσων θα επιστρέψουν σύντομα στα σπίτια τους για να απομονωθούν μετά την παραμονή τους στο Arrowe Park», ανακοίνωσε η UKHSA.

Η απομόνωση θα διαρκέσει 45 ημέρες και οι υγειονομικές αρχές θα διατηρήσουν «καθημερινή επαφή» με τους ασθενείς, οι οποίοι θα υποβάλλονται συστηματικά σε τεστ.

Επίσης, «θα ληφθούν μέτρα ώστε ένας μικρός αριθμός ατόμων, που βρίσκονταν σε απομόνωση στο σπίτι τους ή αλλού στην Αγγλία να εξετασθούν στο Arrowe Park», σύμφωνα με την βρετανική υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας.

«Δεδομένης της μακράς περιόδου επώασης του ιού (…) και άλλα περιστατικά «είναι πιθανόν να εμφανισθούν τις επόμενες εβδομάδες», προειδοποίησε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.