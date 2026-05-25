Χανιά: Στο αυτόφωρο για ψευδή κατάθεση η μητέρα του παιδιού που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ (video)

Στο αυτόφωρο με την κατηγορία της ψευδής κατάθεσης οδηγήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας η μητέρα του παιδιού ηλικίας 3.5 ετών (που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ).

Η γυναίκα έφτασε στα δικαστήρια λίγο μετά τις 12 και σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες σε βάρος της έχουν ασκηθεί πλημμέληματικες κατηγορίες για ψευδή κατάθεση “περι δύο νεκρών παιδιών ακόμα” , κάτι που δεν ισχύει καθώς έχει μεγάλα παιδιά που είναι εν ζωή .

ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ Ο ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ

Λίγο πριν τις 12.30 στην εισαγγελία οδηγήθηκε ο σύντροφός της μητέρας προκειμένου να απολογηθεί με κακουργηματικές κατηγορίες