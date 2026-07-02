Χανιώτικο καλοκαιράκι

Εκείνο που μου αρέσει πιότερο στα Χανιά το καλοκαίρι είναι ότι η πόλη γίνεται πολύβουη.
Μη σας κάνει αυτό εντύπωση.
Περνάμε από τη «σιωπή» του χειμώνα, στο ξέφρενο πάρτι του καλοκαιριού.
Η πόλη αποκτά ρυθμό και κίνηση.
Γίνεται «ευλύγιστη σαν το νερό».
Και αν ξεδιψάσεις καλοκαιριάτικα στα Χανιά, ποτέ δεν θα μάθεις τι είναι το νερό.
Και ο ρυθμός της πόλης ζωγραφίζεται στα μάτια των ανθρώπων.
Η ματιά όλων μας γίνεται πιο σπινθηροβόλα, πιο κοφτερή.
Σαν να ξυπνάμε από έναν λήθαργο.
Έτσι η αίσθηση της πόλης που αποκομίζουμε μοιάζει με την ίδια τη ζωή.
Εκείνο που μου αρέσει πιότερο στα Χανιά το καλοκαίρι είναι ότι η πόλη γίνεται πολύβουη.
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