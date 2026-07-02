Χανιώτικο καλοκαιράκι

Εκείνο που μου αρέσει πιότερο στα Χανιά το καλοκαίρι είναι ότι η πόλη γίνεται πολύβουη.

Μη σας κάνει αυτό εντύπωση.

Περνάμε από τη «σιωπή» του χειμώνα, στο ξέφρενο πάρτι του καλοκαιριού.

Η πόλη αποκτά ρυθμό και κίνηση.

Γίνεται «ευλύγιστη σαν το νερό».

Και αν ξεδιψάσεις καλοκαιριάτικα στα Χανιά, ποτέ δεν θα μάθεις τι είναι το νερό.

Και ο ρυθμός της πόλης ζωγραφίζεται στα μάτια των ανθρώπων.

Η ματιά όλων μας γίνεται πιο σπινθηροβόλα, πιο κοφτερή.

Σαν να ξυπνάμε από έναν λήθαργο.

Έτσι η αίσθηση της πόλης που αποκομίζουμε μοιάζει με την ίδια τη ζωή.