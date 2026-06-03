Χανιώτικη πραγματικότητα: Ένας χωµατόδροµος δίπλα στην πλατεία ∆ικαστηρίων!

Οδός Ρεθύµνου σε απόσταση “αναπνοής” από την πλατεία ∆ικαστηρίων. Σε ένα τµήµα του περίπου 50 µέτρα ο συγκεκριµένος δρόµος παραµένει χωµάτινος φέρνοντας στο νου του επισκέπτη… άλλες εποχές!

Το τελευταίο διάστηµα προκειµένου να µειωθεί η σκόνη, οι κάτοικοι µε δικά τους έξοδα έριξαν µια υπόβαση, ωστόσο το αίτηµα τους προς το ∆ήµο Χανίων είναι να προχωρήσει η ασφαλτόστρωση και του τµήµατος αυτό.

Σύµφωνα µε πληροφορίες από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου, η µη ασφαλτόστρωση του δρόµου έχει να κάνει µε το ότι δεν έχει προχωρήσει η ρυµοτοµία και δεν έχουν γίνει τα δίκτυα της ∆ΕΥΑΧ. Το σχόλιο των κατοίκων πάντως είναι πως ανεξάρτητα από την ρυµοτοµία η ασφαλτόστρωση των 50 µ. θα µπορούσε να γίνει.

Όπως µας ανέφεραν χαρακτηριστικά κάτοικοι της περιοχής:

• Η πρώτη αίτηση για την ασφαλτόστρωση έγινε το πρώτο τετράµηνο της θητείας της ∆ηµοτικής αρχής (2019).

• Στην της Ρεθύµνου υπάρχουν 5 κτήρια πολυόροφα (1 ξενοδοχείο, 2 αντιπαροχές µε 25 κατοικίες λειτουργούσες που πληρώνουν τέλη στο ∆ήµο).

• Η τουριστική εταιρεία Booking στην τελευταία αξιολόγηση του τουριστικού καταλύµατος που υπάρχει το αξιολογεί µε βαθµολογίες από 9,4 στα 10, σηµειώνοντας πως είναι «περίεργο που έχει δρόµο χωµάτινο απέχοντα 80 µέτρα σε ευθεία από τη δεύτερη µεγαλύτερη πλατεία της πόλης».

• Τα τελευταία χρόνια ακούµε ατέρµονες δικαιολογίες για τη ασφαλτόστρωση του δρόµου.

• Ο ∆ήµος δεν έχει κάνει τη διάνοιξη , (έγινε δεκτή) διότι εφαρµόζει το σχέδιο πόλης του 1946. Την έκαναν οι ιδιοκτήτες για την έκδοση οικοδοµικών αδειών.

Στο τελευταίο τους έγγραφο προς το ∆ήµο Χανίων η κάτοικοι σηµειώνουν πως «µετά από πολλές προφορικές οχλήσεις τα τελευταία 4 χρόνια και µετά την αποδοχή του ∆ήµου σας ζητάω την άµεση αποκατάσταση -ολοκλήρωση της προς δυσµάς της οδού Ρεθύµνου (µήκος µικρότερο των 50 µ.) το γρηγορότερο δυνατόν». Οι κάτοικοι λένε πως η ∆ΕΥΑΧ ολοκλήρωσε τον Σεπτέµβριο του 2023 την εγκαταστάσεων σχαρών αποχετεύσεων οµβρίων, φρεατίων υποδοχής λυµάτων των µεγάλων ιδιοκτησιών