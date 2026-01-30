menu
Χανιώτικες βεβαιότητες!

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Μερικά πράγµατα στα µέρη µας τείνουν να γίνουν καθεστώς, να αποκτήσουν σιγουριά!
Όπως λόγου χάρη η κοσµοσυρροή στο παλιό λιµάνι τον Αύγουστο, η αποτυχία της ΠΑΕ Χανιά να φτάσει στα “σαλόνια” της Super League, τα σκουπίδια σε ρέµατα και ρυάκια, οι εκδηλώσεις για τη Μάχη της Κρήτης στο δεύτερο δεκαπενθήµερο του Μαΐου, τα πανηγύρια του ∆εκαπενταύγουστου…
Όλα τα παραπάνω βεβαιότητες!
Έτσι και η µη τήρηση χρονοδιαγραµµάτων, η µη εκπλήρωση στόχων στην ώρα τους, η    µη επιβεβαίωση εξαγγελιών είναι µέρος της καθηµερινότητάς µας! Λογικό να καθυστερούν έργα, να µην υλοποιούνται υποσχέσεις; Λογικότατο, και δεν είναι δικό µας “προνόµιο” συµβαίνει σε όλο    τον κόσµο. Απλά είθισται οι εδώ τοπικοί παράγοντες, εκπρόσωποι φορέων και οι υπουργοί που κατά καιρούς µας επισκέπτονται να εµφανίζονται “βασιλικότεροι του βασιλέως”, να µην φείδονται µεγάλων λόγων, να εκφράζουν σιγουριά για τους χρόνους έναρξης – ολοκλήρωσης ενός έργου ή µιας προσπάθειας, να δηλώνουν πεπεισµένοι για την επιτυχία, να φέρονται έτοιµοι µε το ψαλίδι στο χέρι…να κόψουν την κορδέλα των εγκαινίων!
Και µετά έρχεται η γραφειοκρατία, η αστοχία στη µελέτη, οι κακοί εργολάβοι, οι ανήσυχοι κάτοικοι που δεν θέλουν τα έργα, οι πόροι που ποτέ δεν φτάνουν, “η µοίρα µας και το ριζικό µας” που τίποτα δεν πηγαίνει όπως έχει εξαγγελθεί…
Ατέλειωτα τα παραδείγµατα: Βαλσαµιώτης, ΒΟΑΚ, ∆ηµοτική Αγορά, Βιολογικοί καθαρισµοί, Παλιές Φυλακές…
Τεράστια η λίστα. Όπως και οι βεβαιότητες που πολύ εύκολα εκστοµίζουν αρµόδιοι και αναρµόδιοι για τις εντυπώσεις, τη δηµοσιότητα, τα εκλογικά οφέλη…

