Χανιώτες μουσικοί επιλέγουν το αγαπημένο τους τραγούδι

Το υποψιαζόµουν από την αρχή και επιβεβαιώθηκε αµέσως µόλις επικοινώνησα µε µουσικούς των Χανίων, ζητώντας τους να µάς µιλήσουν για το αγαπηµένο τους τραγούδι: «∆εν είναι καθόλου εύκολο να ξεχωρίσεις ένα», ήταν το πρώτο, αυθόρµητο σχόλιο που έκαναν σχεδόν όλοι.

Κι όµως, ανάµεσα στα τόσα αγαπηµένα τραγούδια, υπάρχουν πάντα κάποια που καταφέρνουν να κερδίσουν µια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του ακροατή: Είτε γιατί -στην περίπτωση που κάποιος είναι µουσικός- έχουν φτιαχτεί µε αξιοζήλευτη µαστοριά, είτε γιατί συνδέθηκαν µε µια ξεχωριστή στιγµή, είτε γιατί πάλι µπορεί να αποτελούν µε έναν τρόπο το «σάουντρακ» της ζωής µας.

Όπως και να έχει για χάρη του αφιερώµατος και των «διαδροµών», οι Χανιώτες και Χανιώτισσες µουσικοί µε τους οποίους µιλήσαµε, κατάφεραν να ξεχωρίσουν το… ένα πιο αγαπηµένο τραγούδι που ζητήσαµε, θυµίζοντας παράλληλα σε όλους εµάς, ορισµένα από τα οµορφότερα «διαµάντια» της ελληνικής τραγουδοποιίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΑΡΟΥ∆ΑΚΗΣ «Έλα σε µένα»

Το να ξεχωρίσεις ένα τραγούδι από όλα που σου αρέσουν, εκτός από δύσκολο είναι και άδικο, γιατί είναι τόσα πολλά και διαφορετικά αυτά που σε συντρόφευσαν σε διαφορετικές στιγµές της ζωής σου. Για χάρη της ερώτησης διαλέγω το «Έλα σε µένα» των Γκάτσου-Χατζιδάκι γιατί σε αυτό συνυπάρχουν όλα εκείνα τα στοιχεία που κάνουν όµορφο και διαχρονικό ένα τραγούδι. Αν και θεωρώ τον στίχο εξίσου ή πολλές φορές περισσότερο σηµαντικό από την µουσική σε ένα κοµµάτι, ως µουσικό µε µαγεύει εδώ η εξέλιξη των φράσεων της µελωδίας, που κάθε στιγµή είναι µια ευχάριστη έκπληξη, απλή αλλά και τόσο αναπάντεχη συγχρόνως, και τόσο αρµονικά δεµένη µε το σύνολο. Είναι αυτή «η ευλογία που αγνοώ» που σε κάνει να νιώθεις πόσο σηµαντική είναι η µουσική στη ζωή µας, πως η ίδια η ζωή είναι ωραία γιατί κάθε στιγµή µπορείς να ανακαλύψεις πράγµατα που σε συγκινούν και σε εκπλήττουν ευχάριστα, ακόµα κι όταν γύρω σου βασιλεύει το άχρωµο και το κοινότοπο.

ΜΑΝΟΣ ΤΡΥΠΙΑΣ «Τρελοί και Άγγελοι»

Από τα πιο αγαπηµένα µου τραγούδια, ίσως το περισσότερο αγαπηµένο, είναι το «Τρελοί και Άγγελοι» (Ντύλαν Τόµας) του Σταύρου Κουγιουµτζή σε συγκλονιστική ερµηνεία του Γιώργου Νταλάρα. Από την πρώτη στιγµή που το άκουσα µε άγγιξε βαθιά η µελωδία του (µια από τις ωραιότερες που έχω ακούσει στην ζωή µου), γεµάτη νοσταλγία, θλίψη και µια γλυκιά µοναχικότητα που σε τυλίγει.

Είναι από εκείνα τα τραγούδια που δεν τα ακούς απλώς, αλλά τα νιώθεις µέσα σου. Πριν καν µάθω την ιστορία του ποιητή Ντύλαν Τόµας, ένιωθα πως το τραγούδι µιλούσε για την ανθρώπινη ευαισθησία, τη µνήµη, την απώλεια και τον χρόνο που περνά.

Έχει ένα ποιητικό χαρακτήρα σπάνιο για το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι και κάθε φορά που το ακούω µε συγκινεί σαν την πρώτη φορά. Για µένα είναι ένα κοµµάτι της ψυχής µου, ένα τραγούδι που µε συντροφεύει σε όλες τις φάσεις της ζωής.

ΦΡΟΣΩ ΚΟΣΣΙΒΑΚΗ «Μπρανκαλεόνε»

Αν πρέπει να διαλέξω ένα αγαπηµένο τραγούδι, από τα πολλά που αγαπώ, αυτήν την περίοδο διαλέγω το «Μπρανκαλεόνε» του Παύλου Παυλίδη. Πέρα από τη µουσική του που σε ταρακουνάει ψυχικά, κάτι που καταφέρνει πάντα ο Παυλίδης κατά τη γνώµη µου, νιώθω µια ταύτιση µε τους στίχους του και σε κοινωνικό, αλλά κυρίως σε προσωπικό επίπεδο. Το ακούω συχνά και σε λούπα και µε κάνει να αναρωτιέµαι πώς είναι δυνατόν να σε κάνει να βιώνεις το φως και το σκοτάδι σου ταυτόχρονα; Ελπίδα και φόβος την ίδια στιγµή! Κρατάω ιδιαίτερα τον τελευταίο στίχο του τραγουδιού: «Καµιά φορά αν θες να βρεις το δρόµο σου, πρέπει τουλάχιστον να έχεις βγει στο δρόµο». Προσπαθώ να το θυµίζω στον εαυτό µου γιατί πολλές φορές οι φόβοι µου µε κρατούν «ακινητοποιηµένη» και γίνοµαι απλά ένας παρατηρητής των άλλων ανθρώπων και της ζωής που περνάει.

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΡΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ «Σ’ ακολουθώ»

Λέγεται, πως το αγαπηµένο µουσικό έργο µπορεί να είναι ένας εσωτερικός καθρέφτης, µια απόπειρα αυτοανακάλυψης, µπορεί ένα κοµµάτι µνήµης που λειτουργεί ως ταυτότητα. Νιώθω πως όταν αναφερόµαστε σε κάτι αγαπηµένο, είτε είναι µουσικό έργο, είτε ανάµνηση, κάνουµε λόγο για µια κορυφαία, µια οριακή στιγµή της διαδροµής µας. Μια πολύτιµη συναισθηµατική αποσκευή µε χαρακτηριστικά µικρόκοσµου, απογυµνωµένη από περισπασµούς. Τέτοιου είδους αριστούργηµα, απερίσπαστο και συµπυκνωµένο είναι το «Σ’ ακολουθω» του Μάνου Λοΐζου, συγκεκριµένα η ερµηνεία µε τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Ήδη από τον τίτλο του κοµµατιού το έργο έχει µια κατεύθυνση και µια συγκεκριµένη αναζήτηση, η οποία διέρχεται µέσα από ένα ελεγειακό τοπίο αφοσίωσης.

Όλη η διαδροµή του κοµµατιού, είναι ένας χορός µε µια σκιά αλλά και µια εξοµολόγηση. Το πιάνο εµβληµατικό, δωρικό και ουσιαστικό. Ξεπερνά τα όρια της στείρας συνοδείας. Η εισαγωγή σε εξαπατά ευχάριστα. Ένα παιχνίδισµα, µια χαµηλόφωνη αναγγελία, λαµπερή και αινιγµατική. Σε κάθε φράση των στίχων το πιάνο αναδύεται από την µπάσα περιοχή του, ορίζοντας την αρµονία της εκάστοτε στιγµής και ανέρχεται στις ψηλές περιοχές του µε στολίδια και φράσεις σαν κρύσταλλα.

Ένας υπέροχος συγκερασµός στίχων και µουσικής, όπου η αναζήτηση και η βαθιά επιθυµία αποτυπώνονται και στον τρόπο που συνυπάρχουν και εναλλάσσονται πιάνο και φωνή. Ξεπερνώντας τα στεγανά της απλοϊκής µουσικής υπογράµµισης.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΒΟΥΛΕΣ «Βρέχει στη φτωχογειτονιά»

Ως µουσικός και ως ακροατής έχω αγαπήσει πολλά τραγούδια από το ελληνικό ρεπερτόριο ενώ κάποια θαυµάζω για την αρτιότητα τους στον στίχο, στη µουσική, την ενορχήστρωση, την εκτέλεση αλλά και το συναίσθηµα που τα συνοδεύει ή την προσωπική ταύτιση. Για µένα είναι µια δύσκολη διαδικασία αλλά και πρόκληση να επιλέξω κάποιο ως κορυφαίο.

Από τα παραδοσιακά κρητικά τραγούδια, «Γίνου στον κάµπο λεµονιά», «Συρτος» του Ναύτη, «Άρωµα» του Κουτσουρέλη, «Συ µ’ έµαθες πως αγαπούν», «Πες µου και γιάντα τη χτυπάς». Να πάµε στην ευρύτερη παράδοση, τα σµυρνέικα, τα ρεµπέτικα, τα λαϊκά, τους έντεχνους συνθέτες, το νέο κύµα, το ελληνικό ροκ, µέχρι το σήµερα.

Τραγούδια που ξεχωρίζω ιδιαίτερα, «Χαράµατα η ώρα τρεις», «Θερµαστής» (Μπάτης), «Αφου ’χες άλλο στην καρδιά», «Βρέχει στη φτωχογειτονιά», «Μια θάλασσα µικρή», «Το κονσέρτο» (Χατζιδάκις), «Ήπια τα χείλη σου», «Πώς να σωπάσω µέσα µου», «Μαλαµατένια λόγια», «Απόψε σιωπηλοί», «Νύχτωσε νύχτα».

Στην κορυφή θα βάλω ένα τραγούδι που πάντα παίζοντας το νοιώθω τη ίδια συγκίνηση αλλά και στο κόσµο επιδρά τόσο έντονα, διαχρονικά, το «Βρέχει στη φτωχογειτονιά». Ο ζεϊµπέκικος και οι λαϊκές φράσεις ταίριαξαν τόσο τέλεια µε την έντεχνη γραφή του Μίκη, πάνω στην ποίηση του Λειβαδίτη, αποτυπώνοντας την ιστορική εκείνη συγκυρία, ενός λαού που ελπίζει και παλεύει για ελευθερία και δηµοκρατία.

ΜΠΕΛΑ ΛΙΟΝΑΚΗ «Άσµα Ασµάτων»

Υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια Ελλήνων συνθετών που είναι αριστουργηµατικά. Με µεγάλη δυσκολία έπρεπε να διαλέξω ένα από αυτά που αγαπώ. Επέλεξα το «Άσµα Ασµάτων» του Μ. Θεοδωράκη σε στίχους, βιωµατικούς, του Ι. Καµπανέλλη. Ο στιχουργός βίωσε την µεγαλύτερη τραγωδία στον πλανήτη τον 20ο αιώνα, την φρίκη και όσα τερατώδη έκαναν οι ναζί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αφανίζοντας εκατοµµύρια ανθρώπους, στην πλειοψηφία τους Εβραίοι.

Η φρίκη που έζησε ο Ι. Καµπανέλλης, τραυµάτισε βαθύτητα το σώµα, το µυαλό και την ψυχή του. Αυτά τα τραύµατα αλλά και η ευαισθησία και η µεγαλοσύνη του, µεταφέρθηκαν σε διάφορες σπουδαίες δηµιουργίες όπως το «Άσµα Ασµάτων». Ο Ι. Καµπανέλλης ενώ έχει πια επιζήσει, δεν φοβάται τους δεσµώτες του και γράφει χωρίς εκδίκηση, µίσος, οργή ή θυµό. Μέσα στο ζοφερό τοπίο που έζησε, βρίσκει το κουράγιο και γράφει ερωτικούς στίχους, υµνώντας τη δύναµη του έρωτα -της ζωής- απέναντι στο θάνατο. Και έρχεται ένας από τους µεγαλύτερους συνθέτες του 20ου αιώνα, ο Μ. Θεοδωράκης, επενδύει µουσικά δηµιουργώντας κάτι µοναδικό και αξεπέραστο. Το ρυθµικό σχήµα, η ανάπτυξη του µουσικού θέµατος, η φωνή, τα όργανα, οδηγούν σε ένα θεϊκό αποτέλεσµα. Πάντα µαγεύοµαι και συγκινούµαι από αυτό το τραγούδι. Μένω άναυδη στο πόσο µεγάλη µπορεί να είναι µια Τέχνη.

Γνωρίζοντας την παγκόσµια αποδοχή του Μ. Θεοδωράκη, τόσο σαν συνθέτη όσο και σαν ανθρώπου αγωνιστή, πάντα θα υποκλίνοµαι όχι µόνο στην µουσική του ιδιοφυΐα αλλά και στην πολύχρονη διαδροµή του που τον έχει καταστήσει σαν ένα φάρο πολιτισµού, προοδευτικότητας, ανθρωπιάς και αγωνιστικότητας.

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΡΙ∆ΑΚΗΣ «Η Παράβαση»

Είναι πολλά -σαν τα αστέρια- τα τραγούδια που µου έχουν αποκαλύψει κάτι υπέροχο στο τρίλεπτο που διαρκούν. Παρ’ όλα αυτά, θα προσπαθήσω να ξεχωρίσω εδώ ένα.

Ήταν ένα πρωί, όταν υπηρετούσα στον Ναύσταθµο της Σούδας. Εκτελούσα υπηρεσία στο οπλονοµείο, µε βαριά ψυχολογία, και το ραδιόφωνο ανοιχτό για συντροφιά. Οι ώρες ατέλειωτες. Όµως, ξαφνικά, µετά από µια µικρή σιωπή, ξεκίνησε σχεδόν «γυµνή» η φωνή του Νίκου Παπάζογλου σε ένα παράξενο και καθηλωτικό τραγούδι που δεν είχα ξανακούσει… Μαγεία. Απογείωση. Σηκώθηκα αναστατωµένος και πλησίασα το ραδιόφωνο για να ακούσω πιο καθαρά τις αρµονίες και τους στίχους. Θυµάµαι ακόµη -και γελάω- την έκφραση απορίας που είχαν δύο παλιοί ναύτες κοιτώντας µε. Η υπόλοιπη µέρα πέρασε ρωτώντας από εδώ κι από εκεί να µάθω τι ήταν αυτό που είχα ακούσει. Και κάποια στιγµή το αίνιγµα λύθηκε: ήταν «Η Παράβαση», σε στίχους του ∆ιονύση Σαββόπουλου. Από τότε αυτό το αριστούργηµα έχει µια ξεχωριστή θέση στην καρδιά µου.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΝΟΣ «Η µπαλάντα του κυρ Μέντιου»

Μικρό παιδί όταν ήµουν, η µητέρα µου µε φωτογράφιζε δίπλα στην τηλεόραση, όταν κάποια εκποµπή είχε καλεσµένο το Νίκο Ξυλούρη να τραγουδάει. Έχω κάµποσες φωτογραφίες τέτοιες. Εγώ και δίπλα ο Νίκος Ξυλούρης. Ήµουν πολύ µικρός για να θυµάµαι τι τραγουδούσε. Μεγαλώνοντας, ο Ξυλούρης συνέχιζε να µε κυριεύει µουσικά µε την αξεπέραστη ερµηνεία του. Την «Μπαλάντα του κυρ Μέντιου» θυµάµαι να την µαθαίνουµε στα φοιτητικά χρόνια. Τότε µαζευόµασταν συνέχεια σε σπίτια και όσοι ξέραµε να παίζουµε κιθάρα, τραγουδούσαµε ασταµάτητα µε την παρέα. Ένα από τα τραγούδια που δεν έλειπαν ποτέ από το ρεπερτόριο, ήταν και αυτό. Μέσα σε τόσα ερωτικά και άλλα τόσα εσωτερικά τραγούδια που κυριαρχούσαν στις παρέες, έβρισκε πάντα τον τρόπο, να χώνεται µέσα στο κλίµα που δηµιουργούσαµε. Είχαµε έντονες κοινωνικές ανησυχίες και ψάχναµε τρόπο να εκφράσουµε την αντίδρασή µας. «Αν ξυπνήσεις µονοµιάς θα ‘ρθει ανάποδα ο ντουνιάς». Ποίηση Κώστα Βάρναλη. Μας στιγµάτισε. Ήταν κι οι προσωπικές καταβολές. Μισής καταγωγής (Κρήτης) και ολόκληρης ιδεολογίας. Μετά από χρόνια ασχολήθηκα επαγγελµατικά µε το τραγούδι. Το έχω τραγουδήσει αµέτρητες φορές. Και συνεχίζω. Και πάντα µε την ίδια συγκίνηση. Μάλιστα, η µοίρα το ‘φερε να συνεργαστώ µε τον Λουκά Θάνο. Τον συνθέτη του τραγουδιού. Πάνε δέκα χρόνια σχεδόν. Πέρα από τα επαγγελµατικά, βρέθηκα µαζί του πολλές φορές σε παρέες. Πάντα είχαµε µια κιθάρα µαζί. Και πάντα, µέσα σε τόσα άλλα, παίζαµε και την «µπαλάντα…». Πόση τύχη, να το τραγουδάς µε τον συνθέτη αντάµα… Και να εισπράττεις την επιδοκιµασία του. Αγαπηµένο λοιπόν. Το πιο αγαπηµένο.

ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΜΑΚΗΣ «Κρητικός Συρτός»

Το αγαπηµένο µου κοµµάτι είναι ο «Κρητικός Συρτός», όπως ηχογραφήθηκε το 1919 στην Αµερική από τον Χαρίλαο Πιπεράκη. Αν και ο Χαρίλαος ηχογράφησε πλήθος κοµµατιών κατά τη διάρκεια της δισκογραφικής του παρουσίας, επιλέγω ενδεικτικά αυτή την ηχογράφηση, καθώς συγκαταλέγεται στις πρώτες ηχογραφήσεις κρητικής µουσικής και σηµατοδοτεί την αρχή της οργανωµένης δισκογραφικής παρουσίας της κρητικής λύρας στη διασπορά. Η συγκεκριµένη ηχογράφηση λειτουργεί ως ζωντανό τεκµήριο της µουσικής ιστορίας του Αποκόρωνα, ενός τόπου µε βαθιά και πολυσήµαντη παράδοση, την οποία οφείλουµε να γνωρίζουµε και να µελετούµε, ιδιαίτερα οι νεότεροι οργανοπαίχτες. Παράλληλα, αναδεικνύει τη δύναµη της θέλησης ενός Κρητικού των αρχών του 20ού αιώνα, που µετανάστευσε στην Αµερική και, µέσα από την αγάπη του για την κρητική µουσική, κατάφερε να καθιερωθεί ως σπουδαίος µουσικός της διασποράς. Η προσαρµοστικότητά του σε άλλα µουσικά ιδιώµατα, απαραίτητη για την επαγγελµατική του επιβίωση, σε συνδυασµό µε τη δεξιοτεχνία του στην κρητική λύρα, παραµένουν µέχρι σήµερα αξιοσηµείωτες. Άνθρωποι όπως ο Χαρίλαος Πιπεράκης, που αφιέρωσαν τη ζωή τους στη µουσική, αποτελούν διαχρονική έµπνευση και ουσιαστικό παράδειγµα για τους νεότερους µουσικούς.