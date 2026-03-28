Χανιά: Ζητούμενο στο «Μαρκοπούλου»: Τήρηση της νοµιµότητας

Επισηµάνσεις κατοίκων στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο

Να τηρηθούν όσα προβλέπει η νοµοθεσία για την παραχώρηση του πρώην στρατοπέδου Μαρκοπούλου για συναυλιακές δραστηριότητες ζήτησαν οι κάτοικοι της περιοχής στο τελευταίο δηµοτικό συµβούλιο Χανίων.

Συγκεκριµένα για το θέµα τοποθετήθηκε ο κ. Στέλιος Κουτρουµπάς από τον Σύλλογο “Γειτονιά Αγ. Ιωάννη” ζητώντας:

1. Να καθοριστεί επακριβώς, στο σχέδιο γενικής διάταξης του πρώην στρατοπέδου Μαρκοπούλου ο χώρος που θα παραχωρείται για τις εκδηλώσεις, να προσδιορίζεται ο µέγιστος αριθµός ατόµων που επιτρέπεται να συµµετάσχουν και να προσδιορίζονται οι έξοδοι κινδύνου, όπως αυτά προβλέπονται στο Ν.4849 ΦΕΚ Α’ 207/2021.

2. Να καθοριστεί ότι αµέσως µετά από κάθε εκδήλωση θα αποµακρύνεται όλος ο εξοπλισµός καθώς και οι προσωρινές κατασκευές των διοργανωτών όπως π.χ. εξέδρες, καθίσµατα κ.λπ. και δεν θα παραµένουν στο χώρο του πρώην στρατοπέδου.

3. Να καθοριστεί ότι ο χώρος του πρώην στρατοπέδου ο οποίος βρίσκεται εκτός του περιοχής που θα παραχωρείται, θα παραµείνει ανοικτός στο κοινό και θα επιτρέπεται η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών.

Στη συνέχεια ο δήµαρχος στην τοποθέτηση του σηµείωσε πως ο χώρος παραχωρήθηκε πέρυσι χωρίς κανένα πρόβληµα και ότι µπορεί να φιλοξενήσει συναυλιακές δραστηριότητες, αφήνοντας στη συνέχεια αιχµές σε βάρος του συλλόγου κατοίκων για τη στάση του.

Το ότι αυθαίρετα η δηµοτική Αρχή χωρίς να έχει παρουσιάσει τα αποτελέσµατα του συµµετοχικού σχεδιασµού για τη χρήση του χώρου και µιλάει για συναυλιακό χώρο έθιξε ο κ. Χ. Λουτσέτης προσθέτοντας πως «δεν έχει παρουσιαστεί τίποτα, και προέκυψε ότι θα γίνει συναυλιακός χώρος ;» Στη δευτερολογία του είπε πως τα Χανιά έχουν ανάγκη 300 στρ. πρασίνου σύµφωνα µε το Γενικό Πολεοδοµικό και τα 54 στρ. του Μαρκοπούλου δεν επαρκούν και άφησε αιχµές σε βάρος του δηµάρχου πως «το τι λέει, τι έρχεται στο ∆.Σ. και το τι ψηφίζουν είναι αναντιστοιχία της δηµοτικής αρχής. Αυτή τη στιγµή το πρώην στρατόπεδο είναι αλάνα όχι πάρκο».

Για «ξεκάθαρη δήλωση της δηµοτικής αρχής ότι δεν θέλει το Μαρκόπουλο ως πάρκο. Χωρίς καµία συζήτηση, χωρίς καµία απόφαση ότι µας λείπει στην πόλη πάνε να το κάνουµε στο Μαρκόπουλο εκτός από πάρκο» µίλησε ο κ. Φ. Μποµπολάκης.

Τις βολές σε βάρος του κ. Κουτρουµπά από τον δήµαρχο καυτηρίασε ο κ. Μ. Σχοινάς παρατηρώντας πως όσα θέµατα έβαλε ήταν λογικά και θα έπρεπε να γίνουν κατανοητά.

Από µεριάς της δηµοτικής αρχής η απάντηση ήταν πως η θέση της παραµένει ξεκάθαρη για την χρήση ως πάρκο του πρώην στρατοπέδου.