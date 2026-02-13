Χανιά – Υπόθεση “Αγίας Σκέπης”: Αθώα η τραπεζοκόμος

Ομόφωνα αθώα κρίθηκε μια εργαζόμενη της “Αγίας Σκέπης” (τραπεζοκόμος) που κατηγορούνταν για το θάνατο μια εκ των ηλικιωμένων φιλοξενούμενων της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου.

Η δίκη ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο ΜΟΔ και διεξάγονταν παράλληλα με την κύρια δίκη που συνεχίζεται εδώ και ενάμιση χρόνο στην Αθήνα.

Η κατηγορία σε βάρος της τραπεζοκόμου ήταν για «θανατηφόρο έκθεση» και με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέα κηρύχθηκε αθώα.

Όπως ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισης της κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης η εντολέας του κατηγορήθηκε «ότι τάιζε μια φιλοξενούμενη και το έκανε πολύ βιαστικά με αποτέλεσμα να πνιγεί και όχι μόνο αυτό αλλά την εγκατέλειψε αβοήθητη και πέθανε! Αποδείχθηκε ότι δεν την τάιζε και δεν την εγκατέλειψε ίσα ίσα όταν δημιουργήθηκε πρόβλημα – χωρίς να παίρνουμε θέση από τι προήλθε ο θάνατος – φώναξε βοήθεια και έτρεξαν νοσηλευτές και ειδικοί».

Το συμβάν αφορούσε το 2020.