13.3 C
Chania
Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου, 2026
Αθλητικά

Χανιά: ∆υνατά παιχνίδια στα “κλειστά”

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στα παγκρήτια πρωταθλήµατα µπάσκετ υπάρχει το χανιώτικο ντέρµπι του Κύδωνα µε την ΑΕ Πλατανιά στον Ταυρωνίτη ενώ ξεκούραστα θα πάρει τους βαθµούς της νίκης ο ΑΟΚ Χανιά καθώς αποβλήθηκαν οι Κρήτες!

Στο βόλεϊ αναβλήθηκαν οι αγώνες αντρών και γυναικών λόγω έλλειψης διαιτητών ενώ στις εθνικές κατηγορίες χάντµπολ η ΕΑΧ Χανιά δίνει δύο αγώνες το Σαββατοκύριακο στην Αττική.

Πιο αναλυτικά:

ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ
Σάββατο
Ανδρών
18η αγωνιστική
• Κύδων – Πλατανιάς (Ταυρωνίτη, 18:00) • ΑΟΚ Χανιά – Κρήτες 20-0 α.α.
• Ακαδηµία – ΟΑ Χανίων (Ρεθύµνου, 18:00) • Μεσσαρά – Εργοτέλης (Μοιρών, 18:00) • Ιεράπετρα – Άγ. Νικόλαος (Ιεράπετρας, 17:30) • Ηράκλειο – Ηρόδοτος (Λίντο, 19:30)
Γυναικών
3η αγωνιστική (εξ αναβολής)
• Ηρόδοτος – Αρκάδι (Αλικαρνασσού, 18:00)
Παµπαίδων
1η αγωνιστική
• Χανιά BC – ΟΑΧ2 (Κλαδισού, 16:00)
• ΑΕ Πλατανιάς – ΑΟΚ Χανιά (Ταυρωνίτη, 16:00)
Κυριακή
Κορασίδων
14η αγωνιστική
• Πλατανιάς – Ανδρογέας 20-0 α.α.
• Αρκάδι – Κύδων (Ρεθύµνου, 13:00)
• Ηράκλειο – Ηρόδοτος (Λίντο, 15:00)
Ρεπό: ΟΦΗ
Παµπαίδων
1η αγωνιστική
• Κύδων – ΟΑΧ1 (Χανίων, 18:00)
• Ακρωτήρι – ΑΟΚ Χανιά1 (Ακρωτηρίου, 15:00)
• ΑΓΟΡ – Ακαδηµία (Ρεθύµνου, 11:00)
• ΑΓΟΡ2 – ΑΟ Κισσάµου 20-0 α.α.

ΣΤΟ ΒΟΛΕΪ
Σάββατο
Παίδων
10η αγωνιστική
• ΣΦΠΧ – Ν.ΟΠΕΡ (Σούδας, 16:00)
• ΟΦΗ – ΓΕΗ (αναβλήθηκε)
• ΓΕΙ – Αρκάδι (αναβλήθηκε)
Κορασίδων Α’
6η αγωνιστική (εξ αναβολής)
• Ν.ΟΠΕΡ – Κύδων (Περιβολίων, 16:00)
Κορασίδων Β’
8η αγωνιστική
• Ανεµος – ΣΦΠΧ2 (Κλαδισού, 14:00)
• Σούδα – Ν.ΟΠΕΡ (Σούδας, 14:00)
Παγκορασίδων Β’
5η αγωνιστική (εξ αναβολής)
• Κύδων – Τάνος (Χανίων, 12:00)
Κυριακή
Γυναικών
Χιαστί (β’ αγώνες)
• ΣΦΠΧ – Αστέρας (αναβλήθηκε)
• Κύδων – Γρύπας (αναβλήθηκε)
• ΓΕΗ – Σούδα (αναβλήθηκε)
• ΑΘΛΕΣΗ – Αρκάδι (αναβλήθηκε)
Ανδρών
7η αγωνιστική
• Ανεµος – Αρκάδι (αναβλήθηκε)
• Σούδα – ΓΕΙ (αναβλήθηκε)
• ΓΕΗ – ΣΦΠΧ (αναβλήθηκε)
Παγκορασίδων Α’
7η αγωνιστική (εξ αναβολής)
• Αρκάδι – Κύδων (Περιβολίων, 15:00)
Παγκορασίδων Β’
8η αγωνιστική
• ΟΠΑ – Αετός (Ακρωτηρίου, 11:00)
• ΣΦΠΧ2 – Τάνος (Σούδας, 15:00)
• Ακρωτήρι – Κύδων (Ακρωτηρίου, 12:00)
• Ανεµος2 – Αρκάδι (Ταυρωνίτη, 14:00)
• Ν.ΟΠΕΡ – Σούδα (Περιβολίων, 12:00)
Παµπαίδων
6η αγωνιστική
• ΟΦΗ – ΣΦΠΧ (ΒΑΚ, 19:30)
• Αρκάδι – ΓΕΗ (θα γίνει 22/3)
Ρεπό: ΑΘΛΕΣΗ

ΣΤΟ ΧΑΝΤΜΠΟΛ
Α2 Γυναικών
Σάββατο
17η αγωνιστική
• ∆. Κορυδαλλού – ΕΑΧ Χανιά
Στο κλειστό του Κορυδαλλού σήµερα στις 20:00 η χανιώτικη οµάδα θα αντιµετωπίσει τον τοπικό ΑΟΑΟ∆ µε διαιτητές τους Μπράµου- Μανδαράκα.
Κυριακή
21η αγωνιστική
• Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων – ΕΑΧ Χανιά
Σε… ετεροχρονισµένο παιχνίδι αύριο στο κλειστό του Καµατερού (14:20) που θα σφυρίξουν οι Νιντερέγκερ- Παπαδηµητρίου

