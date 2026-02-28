Χανιά: ∆υνατά παιχνίδια στα “κλειστά”

Στα παγκρήτια πρωταθλήµατα µπάσκετ υπάρχει το χανιώτικο ντέρµπι του Κύδωνα µε την ΑΕ Πλατανιά στον Ταυρωνίτη ενώ ξεκούραστα θα πάρει τους βαθµούς της νίκης ο ΑΟΚ Χανιά καθώς αποβλήθηκαν οι Κρήτες!

Στο βόλεϊ αναβλήθηκαν οι αγώνες αντρών και γυναικών λόγω έλλειψης διαιτητών ενώ στις εθνικές κατηγορίες χάντµπολ η ΕΑΧ Χανιά δίνει δύο αγώνες το Σαββατοκύριακο στην Αττική.

Πιο αναλυτικά:

ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

Σάββατο

Ανδρών

18η αγωνιστική

• Κύδων – Πλατανιάς (Ταυρωνίτη, 18:00) • ΑΟΚ Χανιά – Κρήτες 20-0 α.α.

• Ακαδηµία – ΟΑ Χανίων (Ρεθύµνου, 18:00) • Μεσσαρά – Εργοτέλης (Μοιρών, 18:00) • Ιεράπετρα – Άγ. Νικόλαος (Ιεράπετρας, 17:30) • Ηράκλειο – Ηρόδοτος (Λίντο, 19:30)

Γυναικών

3η αγωνιστική (εξ αναβολής)

• Ηρόδοτος – Αρκάδι (Αλικαρνασσού, 18:00)

Παµπαίδων

1η αγωνιστική

• Χανιά BC – ΟΑΧ2 (Κλαδισού, 16:00)

• ΑΕ Πλατανιάς – ΑΟΚ Χανιά (Ταυρωνίτη, 16:00)

Κυριακή

Κορασίδων

14η αγωνιστική

• Πλατανιάς – Ανδρογέας 20-0 α.α.

• Αρκάδι – Κύδων (Ρεθύµνου, 13:00)

• Ηράκλειο – Ηρόδοτος (Λίντο, 15:00)

Ρεπό: ΟΦΗ

Παµπαίδων

1η αγωνιστική

• Κύδων – ΟΑΧ1 (Χανίων, 18:00)

• Ακρωτήρι – ΑΟΚ Χανιά1 (Ακρωτηρίου, 15:00)

• ΑΓΟΡ – Ακαδηµία (Ρεθύµνου, 11:00)

• ΑΓΟΡ2 – ΑΟ Κισσάµου 20-0 α.α.

ΣΤΟ ΒΟΛΕΪ

Σάββατο

Παίδων

10η αγωνιστική

• ΣΦΠΧ – Ν.ΟΠΕΡ (Σούδας, 16:00)

• ΟΦΗ – ΓΕΗ (αναβλήθηκε)

• ΓΕΙ – Αρκάδι (αναβλήθηκε)

Κορασίδων Α’

6η αγωνιστική (εξ αναβολής)

• Ν.ΟΠΕΡ – Κύδων (Περιβολίων, 16:00)

Κορασίδων Β’

8η αγωνιστική

• Ανεµος – ΣΦΠΧ2 (Κλαδισού, 14:00)

• Σούδα – Ν.ΟΠΕΡ (Σούδας, 14:00)

Παγκορασίδων Β’

5η αγωνιστική (εξ αναβολής)

• Κύδων – Τάνος (Χανίων, 12:00)

Κυριακή

Γυναικών

Χιαστί (β’ αγώνες)

• ΣΦΠΧ – Αστέρας (αναβλήθηκε)

• Κύδων – Γρύπας (αναβλήθηκε)

• ΓΕΗ – Σούδα (αναβλήθηκε)

• ΑΘΛΕΣΗ – Αρκάδι (αναβλήθηκε)

Ανδρών

7η αγωνιστική

• Ανεµος – Αρκάδι (αναβλήθηκε)

• Σούδα – ΓΕΙ (αναβλήθηκε)

• ΓΕΗ – ΣΦΠΧ (αναβλήθηκε)

Παγκορασίδων Α’

7η αγωνιστική (εξ αναβολής)

• Αρκάδι – Κύδων (Περιβολίων, 15:00)

Παγκορασίδων Β’

8η αγωνιστική

• ΟΠΑ – Αετός (Ακρωτηρίου, 11:00)

• ΣΦΠΧ2 – Τάνος (Σούδας, 15:00)

• Ακρωτήρι – Κύδων (Ακρωτηρίου, 12:00)

• Ανεµος2 – Αρκάδι (Ταυρωνίτη, 14:00)

• Ν.ΟΠΕΡ – Σούδα (Περιβολίων, 12:00)

Παµπαίδων

6η αγωνιστική

• ΟΦΗ – ΣΦΠΧ (ΒΑΚ, 19:30)

• Αρκάδι – ΓΕΗ (θα γίνει 22/3)

Ρεπό: ΑΘΛΕΣΗ

ΣΤΟ ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Α2 Γυναικών

Σάββατο

17η αγωνιστική

• ∆. Κορυδαλλού – ΕΑΧ Χανιά

Στο κλειστό του Κορυδαλλού σήµερα στις 20:00 η χανιώτικη οµάδα θα αντιµετωπίσει τον τοπικό ΑΟΑΟ∆ µε διαιτητές τους Μπράµου- Μανδαράκα.

Κυριακή

21η αγωνιστική

• Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων – ΕΑΧ Χανιά

Σε… ετεροχρονισµένο παιχνίδι αύριο στο κλειστό του Καµατερού (14:20) που θα σφυρίξουν οι Νιντερέγκερ- Παπαδηµητρίου