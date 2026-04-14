Χανιά: Ξεπάτωσαν δεντράκι και τσιμέντωσαν το παρτέρι

Το δεντράκι μπροστά στην είσοδο καταστήματος καφέ ξεπάτωσαν οι ιδιοκτήτες του και στη συνέχεια τσιμέντωσαν το μικρό παρτέρι! Το περιστατικό αυτό έγινε σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Μιχάλη Τσουπακη τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Η υπηρεσία Πρασίνου έκανε μήνυση στον ιδιοκτήτη και έσπασε το τσιμέντο και θα φυτέψει άλλο δεντρο.
