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Χανιά: Ξεκίνησε ο πρώτος δολωματικός ψεκασμός – Η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Εν όψει της έναρξης περιόδου δακοκτονίας έτους 2026, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνονται τα κάτωθι:

Ξεκίνησε σήμερα και θα συνεχίσει μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, ο πρώτος δολωματικός ψεκασμός στις πρώιμες και σε ορισμένες μεσοπρώιμες περιοχές. Την επόμενη εβδομάδα θα συνεχιστεί και στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας. Εάν οι καιρικές συνθήκες είναι απαγορευτικές ο ψεκασμός θα ξεκινήσει μετά το πέρας δυσμενών συνθηκών. Παρακαλούνται οι παραγωγοί να έχουν ανοικτά τα αγροκτήματά τους και καθαρά από ζιζάνια και υπολείμματα καλλιέργειας και να ενημερώνονται για το πρόγραμμα προκειμένου να παρευρίσκονται σε αυτά για να συνεισφέρουν στον αποτελεσματικότερο έλεγχο των ψεκασμών. Για περισσότερες πληροφορίες για τις τοποθεσίες και ώρες ψεκασμού να απευθύνονται στον αρχιεργάτη του εκάστοτε συνεργείου ψεκασμού. Επίσης παρακαλούνται οι βιοκαλλιεργητές να σημαίνουν εμφανώς τα αγροκτήματά τους και να ενημερώνουν τους αρχιεργάτες.

Η χρονιά είναι κανονική όσον αφορά στην καρπόδεση της ελιάς. Η εκτίμηση της καρποφορίας η οποία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί από το προσωπικό της υπηρεσίας, δείχνει ότι στην συντριπτική πλειονότητα των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων η παραγωγή δείχνει να είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιητική. Σε εξέλιξη είναι η εκτίμηση στην τσουνάτη ελιά η οποία είναι πιο όψιμη όσον αφορά στην καρπόδεση. Τυχόν εξαιρέσεις από το πρόγραμμα λόγω ακαρπίας θα ανακοινωθούν με επόμενο δελτίο τύπου.

Οι περιοχές στις οποίες δεν θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα δακοκτονίας λόγω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου είναι:
1) Δήμος Κισσάμου
α) Δημοτική Ενότητα Ιναχωρίου: Οικισμοί Μυλωνών και Αλιγών της Τ.Κ. Στροβλών, Τ.Κ. Βάθης και Τ.Κ. Κεφαλίου.
γ) Δημοτική Ενότητα Μηθύμνης : Τ.Κ. Σασσάλου
2) Δήμος Πλατανιά
α) Δημοτική Ενότητα Βουκολιών: Οικισμοί Κεφάλας (Άνω και Κάτω Κεφάλας) και Φωτακάδω της Τ.Κ. Βουκολιών, Οικισμός Μεσαυλίων της Τ.Κ. Κακοπέτρου
β) Δημοτική Ενότητα Μουσούρων : Τ.Κ. Κουφού, Τ.Κ. Ορθουνίου, Τ.Κ. Ψαθογιάννου.
γ) Δημοτική Ενότητα Πλατανιά: Τ.Κ. Μανωλιόπουλου και Οικισμός Λίμνη της Τ.Κ. Ζουνακίου
3) Δήμος Χανίων: Τ.Κ. Αγυιάς

Πέρα των ως άνω περιοχών δακοκτονία δεν θα πραγματοποιηθεί και στις Δ.Κ. Χανίων και Σούδας και Τ.Κ. Απτέρων, Τσικαλαριών, Αρωνίου, Στερνών και Κουνουπιδιανών του Δήμου Χανίων καθώς δεν βρέθηκε ανάδοχος για την πραγματοποίηση των δολωματικών ψεκασμών στην πρώτη διαγωνιστική διαδικασία. Εάν βρεθεί ανάδοχος στον επαναληπτικό διαγωνισμό θα γίνει ενημέρωση με επόμενο δελτίο τύπου.

Στις περιοχές αυτές, οι παραγωγοί θα πρέπει να προχωρήσουν στην αντιμετώπιση του δάκου με δικά τους μέσα. Οι ιδιωτικές επεμβάσεις θα πρέπει να γίνονται πάντα με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας τα αναγραφόμενα στην ετικέτα των χρησιμοποιούμενων εντομοκτόνων και την σχετική νομοθεσία που αφορά στην χρήση γεωργικών φαρμάκων.

Ενημερώνουμε ότι ο ελαιόκαρπος είναι επιδεκτικός προσβολής με την έναρξη πήξης (ξυλοποίησης) του πυρήνα (κουκούτσι) και να έχει πάχος σάρκας ικανό να εξασφαλίσει την σωστή θρέψη των προνυμφών (πάχος μεσοκαρπίου >1mm).

Για την πορεία της δακοκτονίας οι παραγωγοί θα ενημερώνονται με συνεχή δελτία τύπου τα οποία μαζί με τις ανακοινώσεις για τις ημερομηνίες ψεκασμών θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.crete.gov.gr/dakontonia-chania/.

Η υπηρεσία μας όπως κάθε χρόνο καταβάλλει μέγιστες προσπάθειες για την όσο το δυνατό καλύτερη εφαρμογή του προγράμματος. Παρόλα αυτά καλούνται οι παραγωγοί να μην εφησυχάζουν, να παρακολουθούν τις καλλιέργειες τους και να συνεργάζονται με την υπηρεσία μας ώστε σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί να προβούν και σε ιδιωτικές επεμβάσεις ακολουθώντας τις ως άνω οδηγίες.

Τηλ. επικοινωνίας 28213-46500, 2821346540-41-42-43-67,

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