Χανιά: Ξεκίνησε η δίκη για το βιασμό του Γιάννη

«Δεν χρειάζεται το παιδί που αντιμετωπίζει νοητικά προβλήματα να ξαναυποστεί τέτοια ταλαιπωρία» τόνισε η εισαγγελέας έδρας στη δική σε δεύτερο βαθμό στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στα Χανιά για το βιασμό του ανήλικου τότε Γιάννη σε χωριό του Δήμου Πλατανιά. Μάλιστα άτομα που παρευρίσκονταν στη συνεδρίαση χειροκρότησαν μετά την πρόταση της εισαγγελέα.

Κατηγορούμενος είναι ο πατέρας του τότε ανηλίκου για συνέργεια σε πράξη βιασμού με την άσκηση βίας και ένας φίλος του 67 ετών σήμερα για την κατηγορία του βιασμού με σωματική βία σε ανήλικο και μετά ενήλικο.

Το δικαστήριο κλήρωσε τους ενόρκους και η εισαγγελέας πρότεινε να μην υποβληθεί πάλι το θύμα στη ψυχοφθόρο διαδικασία των ερωτήσεων, με την υπεράσπιση των κατηγορούμενων να επιμένει ότι θα πρέπει να εξεταστεί το φερόμενο ως θύμα, παρουσία ψυχολόγου και με σεβασμό.

Το δικαστήριο δέχθηκε τη συμπληρωματική κατάθεση του Γιάννη βάσει ερωτήσεων που θα δοθούν από την υποστήριξη κατηγορίας και της υπεράσπισης των κατηγορουμένων παρουσία ψυχολόγου και στο σημείο όπου βρίσκεται.

Η εκδίκαση των μαρτύρων ξεκίνησε με την εξέταση κοινωνικής λειτουργού του Δήμου Πλατανιά, που συμμετείχε στην ομάδα προστασίας ανηλίκων του Δήμου.

Περιέγραψε επίσης πως επισκεπτόμενη η υπηρεσία το σπίτι συνάντησε τον πατέρα και έκανε μια περιήγηση στο σπίτι. «Στο κρεβάτι δεν υπήρχε στρώμα και σε όλα τα δωμάτια εικόνα ρυπαρότητας και δυσοσμίας» ανέφερε η μάρτυρας, συμπληρώνοντας πως μόλις φάνηκε το παιδί διαπίστωσαν ότι είναι αφρόντιστος και σε κακή κατάσταση.

Ανέφερε επίσης πως από την πρώτη ημέρα το παιδί τούς είπε πως ο φίλος του πατέρα του τον κακοποιεί σεξουαλικά και ότι ο πατέρας του τον χτυπούσε.