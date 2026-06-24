menu
29 C
Chania
Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Χανιά: Ξεκίνησαν οι εγγραφές στην ΕΠΑΣ Μαθητείας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις εγγραφών στην ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ της Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) για το σχολικό έτος 2026-27 στις παρακάτω ειδικότητες:

1. ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
2. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
3. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4. ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
5. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
7. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι αιτήσεις εγγραφών γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tes-dypa
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ

Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι νέοι και οι νέες που είναι έως 29 ετών και έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την Γ’ Τάξη Γυμνασίου.
Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται: ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, E-mail, Tαυτότητα ή Διαβατήριο, Τίτλος σπουδών και Δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων εάν υπάρχουν.

Η φοίτηση στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Χανίων είναι διετής και δωρεάν και περιλαμβάνει:
• Δωρεάν μεταφορά μαθητών.
• Αμειβόμενη μαθητεία με 32,87 € ημερησίως, για 6ωρη απασχόληση σε εργασιακό χώρο, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
• Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη με συντάξιμα ένσημα.
• Δωρεάν βιβλία, βοηθήματα και Tablet για κάθε μαθητή.
• Σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές.
• Επίδομα σίτισης και στέγασης, για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις.
• Αναβολή στράτευσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: Τζανακάκη 80, 73134 Χανιά, Τηλ.: 2821079222 (εσωτ. 220) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://schools.dypa.gov.gr»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum