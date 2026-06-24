Χανιά: Ξεκίνησαν οι εγγραφές στην ΕΠΑΣ Μαθητείας

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις εγγραφών στην ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ της Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) για το σχολικό έτος 2026-27 στις παρακάτω ειδικότητες:

1. ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

2. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

3. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4. ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

5. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

7. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι αιτήσεις εγγραφών γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tes-dypa

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ

Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι νέοι και οι νέες που είναι έως 29 ετών και έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την Γ’ Τάξη Γυμνασίου.

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται: ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, E-mail, Tαυτότητα ή Διαβατήριο, Τίτλος σπουδών και Δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων εάν υπάρχουν.

Η φοίτηση στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Χανίων είναι διετής και δωρεάν και περιλαμβάνει:

• Δωρεάν μεταφορά μαθητών.

• Αμειβόμενη μαθητεία με 32,87 € ημερησίως, για 6ωρη απασχόληση σε εργασιακό χώρο, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

• Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη με συντάξιμα ένσημα.

• Δωρεάν βιβλία, βοηθήματα και Tablet για κάθε μαθητή.

• Σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές.

• Επίδομα σίτισης και στέγασης, για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις.

• Αναβολή στράτευσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: Τζανακάκη 80, 73134 Χανιά, Τηλ.: 2821079222 (εσωτ. 220) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://schools.dypa.gov.gr»