Χανιά: Ξεκινάνε οι αιτήσεις για τον ελλιμενισμό των σκαφών

Από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων ανακοινώθηκε η έναρξη κατάθεσης των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τον ελλιμενισμό όλων των σκαφών ερασιτεχνικών και επαγγελματικών (μεταφοράς επιβατών του Γ.Κ.Λ. 38, ολικής ναύλωσης, επαγγελματικών αλιευτικών), για τη χρήση του έτους 2026 (01/01/2026 έως 31/12/2026).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων καλεί τους ενδιαφερόμενους, που θέλουν να ελλιμενίσουν τα σκάφη τους στον Ενετικό Λιμένα Χανίων και στο αλιευτικό καταφύγιο της Νέας Χώρας Χανίων, να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας www.dlx.gr, για την παραχώρηση θέσης ελλιμενισμού.

Η ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων καθορίζεται από 22/10/2025 με λήξη έως και 24/11/2025.

Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία, κατόπιν ραντεβού, στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων, στην Ακτή Τομπάζη 26 στο ισόγειο, από τις 10:00 έως τις 13:00. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821-3-41745»