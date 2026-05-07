menu
21.4 C
Chania
Πέμπτη, 7 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Χανιά: Ξεκινά την Παρασκευή το Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό Φεστιβάλ Κινηματογράφου (Palestinian Independent Film Festival – PIFF) επιστρέφει, μεταξύ άλλων πόλεων και στα Χανιά με προβολές ταινιών από τις 8 έως τις 10 Μαΐου στο θέατρο: “Δημ. Βλησίδης” στο Κουμ Καπί με ώρα έναρξης 7.30 το απόγευμα και ελεύθερη είσοδο.
Η φετινή διοργάνωση διαμορφώνεται γύρω από το ερώτημα:
«Πώς συντηρείται, μεταδίδεται και επιμένει η ζωή κάτω από συνθήκες που έχουν σχεδιαστεί για να την εξαντλούν;».
Το θέμα του 3ου Φεστιβάλ αντλείται από το ποίημα «We Teach Life, Sir» της Παλαιστίνιας ποιήτριας Rafeef Ziadah, γραμμένο μέσα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αποικιακής βίας και της διεθνούς απαίτησης οι Παλαιστίνιοι να εξηγούν, να δικαιολογούν ή να μεταφράζουν διαρκώς τον πόνο τους.
Στη φετινή επιμέλεια περιλαμβάνονται το ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους Yalla Parkour, οι μικρού μήκους ταινίες Upshot της Maha Haj και Gaza Bride 17 του Waseem Khair, καθώς και η ταινία μεγάλου μήκους All That’s Left of You της Cherien Dabis.
Όλες οι προβολές είναι δωρεάν και ανοιχτές για το κοινό.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
•Παρασκευή 08/05. 19.30: Καλωσόρισμα.
20.00: Yalla Parkour, Areeb Zuaiter | 12+
Ντοκιμαντέρ / Δράμα, 1h 29m, 2024 Υπότιτλοι: Ελληνικά.
•Σάββατο, 09/05. 19.30: Καλωσόρισμα
20.00: Upshot, Maha Haj | 12+
Ταινία μικρού μήκους / Δράμα, 34 λεπτά, 2024 || Υπότιτλοι: Ελληνικά.
20.45: Gaza Bride 17, Waseem Khair | 15+
Ταινία μικρού μήκους / Ψυχολογικό δράμα, 20 λεπτά, 2025 || Υπότιτλοι: Ελληνικά.
21.15: Ερωτήσεις & Συζήτηση (Q&A)
Μετά τις προβολές των ταινιών μικρού μήκους θα ακολουθήσει συζήτηση με καλεσμένη στα Χανιά τη Μαρινέλλα Κατσιλιέρη, εθελόντρια στην Δυτική Όχθη, διευθύνει από το 2003 τον
πολιτιστικό προγραμματισμό του Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς».
•Κυριακή, 10/05: 19.30: Καλωσόρισμα.
20:00 — Στη Σκιά της Πορτοκαλιάς (All That’s Left of You), Cherien Dabis | 15+
Δράμα / Ρομαντικό, 2h 26m, 2025 || Υπότιτλοι: Ελληνικά. εξερεύνηση της μνήμης, της ταυτότητας και του ανήκειν, αλλά και της βαριάς κληρονομιάς ενός τόπου που έχει μείνει πίσω.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum