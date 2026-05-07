Χανιά: Ξεκινά την Παρασκευή το Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου

Το Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό Φεστιβάλ Κινηματογράφου (Palestinian Independent Film Festival – PIFF) επιστρέφει, μεταξύ άλλων πόλεων και στα Χανιά με προβολές ταινιών από τις 8 έως τις 10 Μαΐου στο θέατρο: “Δημ. Βλησίδης” στο Κουμ Καπί με ώρα έναρξης 7.30 το απόγευμα και ελεύθερη είσοδο.

Η φετινή διοργάνωση διαμορφώνεται γύρω από το ερώτημα:

«Πώς συντηρείται, μεταδίδεται και επιμένει η ζωή κάτω από συνθήκες που έχουν σχεδιαστεί για να την εξαντλούν;».

Το θέμα του 3ου Φεστιβάλ αντλείται από το ποίημα «We Teach Life, Sir» της Παλαιστίνιας ποιήτριας Rafeef Ziadah, γραμμένο μέσα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αποικιακής βίας και της διεθνούς απαίτησης οι Παλαιστίνιοι να εξηγούν, να δικαιολογούν ή να μεταφράζουν διαρκώς τον πόνο τους.

Στη φετινή επιμέλεια περιλαμβάνονται το ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους Yalla Parkour, οι μικρού μήκους ταινίες Upshot της Maha Haj και Gaza Bride 17 του Waseem Khair, καθώς και η ταινία μεγάλου μήκους All That’s Left of You της Cherien Dabis.

Όλες οι προβολές είναι δωρεάν και ανοιχτές για το κοινό.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

•Παρασκευή 08/05. 19.30: Καλωσόρισμα.

20.00: Yalla Parkour, Areeb Zuaiter | 12+

Ντοκιμαντέρ / Δράμα, 1h 29m, 2024 Υπότιτλοι: Ελληνικά.

•Σάββατο, 09/05. 19.30: Καλωσόρισμα

20.00: Upshot, Maha Haj | 12+

Ταινία μικρού μήκους / Δράμα, 34 λεπτά, 2024 || Υπότιτλοι: Ελληνικά.

20.45: Gaza Bride 17, Waseem Khair | 15+

Ταινία μικρού μήκους / Ψυχολογικό δράμα, 20 λεπτά, 2025 || Υπότιτλοι: Ελληνικά.

21.15: Ερωτήσεις & Συζήτηση (Q&A)

Μετά τις προβολές των ταινιών μικρού μήκους θα ακολουθήσει συζήτηση με καλεσμένη στα Χανιά τη Μαρινέλλα Κατσιλιέρη, εθελόντρια στην Δυτική Όχθη, διευθύνει από το 2003 τον

πολιτιστικό προγραμματισμό του Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς».

•Κυριακή, 10/05: 19.30: Καλωσόρισμα.

20:00 — Στη Σκιά της Πορτοκαλιάς (All That’s Left of You), Cherien Dabis | 15+

Δράμα / Ρομαντικό, 2h 26m, 2025 || Υπότιτλοι: Ελληνικά. εξερεύνηση της μνήμης, της ταυτότητας και του ανήκειν, αλλά και της βαριάς κληρονομιάς ενός τόπου που έχει μείνει πίσω.