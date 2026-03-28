Χανιά: «Ξεφυλλίζοντας» κόμικς που μας μεγάλωσαν – Μέσα από το αρχείο του «Comixadico»

Τεν Τεν, Λούκυ Λουκ, Αστερίξ, Μίκυ Μάους και Ποπάϋ. Σεραφίνο και Πινόκιο, Τιραµόλα, Τοµ και Τζέρρυ. Και να σου ξαφνικά να πετάγεται από το… ράφι ο Γιώργος Θαλάσσης ως Μικρός Ήρως, αλλά και οι κινηµατογραφικοί θρυλικοί Χοντρός και Λιγνός. Το ταξίδι στα κόµικς που µας µεγάλωσαν, µέσα από το αρχείο που διατηρεί το φιλόξενο σπίτι της 9ης τέχνης στα Χανιά, το «Comixadiko», ξύπνησε πολλές αναµνήσεις, αλλά έκρυβε και ανέλπιστες εκπλήξεις.

Με διάθεση νοσταλγική, την περασµένη Τετάρτη, περάσαµε την πόρτα του «Comixadiko» θέλοντας να γυρίσουµε το ρολόι του χρόνου πίσω. Τότε που µε αγωνία τα παιδιά περίµεναν κάθε βδοµάδα ή µήνα να κυκλοφορήσει το καινούριο τεύχος του αγαπηµένου τους κόµικς. Τότε που οι χάρτινοι ήρωες σκόρπιζαν χαρά και γέλιο, καλούσαν σε καινούριες περιπέτειες και συντρόφευαν τη παιδική φαντασία σε έναν κόσµο χωρίς κινητά ή ταµπλετ και µε µόλις δύο κανάλια στους -ενίοτε ασπρόµαυρους- τηλεοπτικούς δέκτες.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ… ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ

Στο «Comixadiko» µας περιµένει ο υπεύθυνος του χώρου, των εκδόσεων Chaniartoon Press και καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Chaniartoon, Μάριος Ιωαννίδης, και µας οδηγεί στο αρχείο που διατηρεί µε παλιές εκδόσεις.

Είναι ανήµερα της 25ης Μαρτίου και η περιήγησή µας ξεκινάει… επικά µε το Μικρός Ήρως. Μία εβδοµαδιαία έκδοση σε κείµενα του Στέλιου Ανεµοδουρά και σκίτσα του Βύρωνα Απτόσογλου (αργότερα και άλλων) που πρωτοκυκλοφόρησε το 1953 και στο οποίο πρωταγωνιστούσαν οι Γιώργος Θαλάσσης, Κατερίνα και «Σπίθας» σε περιπέτειες που εκτιλύσσονταν κατά τη διάρκεια της Γερµανικής Κατοχής. «Ο Μικρός Ήρως ανήκει σε µια ιδιαίτερη κατηγορία. Έχει καθαρά ελληνικό χαρακτήρα και είναι περισσότερο διηγήµατα µε εικονογράφηση. ∆εν έχει δηλαδή τη µορφή των κλασσικών κόµικς, όπως τα έχουν οι περισσότεροι στο µυαλό τους», εξηγεί ο κ. Ιωαννίδης καθώς ξεφυλλίζουµε ένα παλιό τεύχος µε τον χαρακτηριστικό υπότιτλο «Τσακάλι ο µικρός Ούνος» και παρατηρούµε την «τιµή 2 δραχµές», η οποία δηλώνει και την άβυσσο που µας χωρίζει από εκείνα τα χρόνια.

Κοντά στο Μικρός Ήρως, βρίσκουµε και τα Μικρός Σερίφης, Μικρός Κάου – Μπόϋ και Μικρός Αρχηγός, που ήταν γουέστερν περιπέτειες µε ήρωες τους Τζιµ Άνταµς, Ντιάνα, Πεπίτο, Τσιπιρίπο και πρωτοεµφανίστηκαν το 1962, 1963 και 1973 αντίστοιχα, ταξιδεύοντας τον αναγνώστη στην Άγρια ∆ύση. Βασικοί συντελεστές των κόµικς αυτών ήταν οι Π. Στρατίκης (σενάριο) και Θ. Ανδρεόπουλος (εικονογράφηση). Τέταρτο και τελευταίο µέλος της «οικογένειας» των γουέστερν περιοδικών, µε ίδιους συντελεστές και πρωταγωνιστές, υπήρξε ο Μικρός Ιππότης που κυκλοφόρησε στα µέσα της δεκαετίας του ΄80.

…ΑΡΩΜΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Συνεχίζοντας µε την ίδια επική διάθεση ξεφυλλίζουµε µια επανέκδοση από την εφηµερίδα «Καθηµερινή» των Κλασσικών Εικονογραφηµένων µε τον Ρήγα Φεραίο στο εξώφυλλο. Μια εµβληµατική σειρά που πρωτοκυκλοφόρησε µεταπολεµικά µεταφέροντας γνωστά λογοτεχνικά έργα σε µορφή κόµικς στην Ελλάδα. «Σε αυτή τη σειρά έρχονταν τα φιλµ στα αµερικάνικα και έφτιαχναν οι Έλληνες τα “µπαλονάκια” αλλά και πολλές φορές χρειάζονταν να τα ζωγραφίσουν. Αυτό το έκαναν επαγγελµατίες ζωγράφοι, συχνά καταξιωµένοι, χωρίς να βάζουν όµως το όνοµά τους φοβούµενοι κακόβουλα σχόλια ότι δήθεν καταπιάνονται µε κάτι που δεν είναι “τέχνη”», σηµειώνει ο συνοµιλητής µας, ενώ διευκρινίζει ότι στη συγκεκριµένη σειρά κυκλοφόρησαν και πρωτότυπα ελληνικά τεύχη εµπνευσµένα από την ελληνική µυθολογία και ιστορία, όπως αυτό µε τον Φεραίο που κρατάµε στα χέρια µας.

ΤΑ ΓΑΛΛΟ-ΒΕΛΓΙΚΑ

Αφήνοντας στην άκρη τα Κλασσικά Εικονογραφηµένα περνάµε σε µια άλλη µεγάλη, δηµοφιλή και ιδιαίτερα αγαπηµένη κατηγορία, τα γαλλο-βελγικά κόµικς. Μια κατηγορία µε διάσηµους ήρωες όπως ο Αστερίξ και ο Οβελίξ, ο Λούκυ Λουκ και η Ντόλυ, ο Τεν Τεν και ο καπετάνιος Χάντοκ.

Η αντίσταση του γαλατικού χωριού του δαιµόνιου Αστερίξ και των συντρόφων του, σε κείµενα του Ρενέ Γκοσινί και σχέδιο του Αλµπέρ Ουντερζό -που υπήρξαν οι αρχικοί εµπνευστές των γαλατικών περιπετειών- έχει συντροφεύσει γενιές και γενιές από τα τέλη της δεκαετίας του ΄60 που πρωτοκυκλοφόρησε στην Ελλάδα. Την ίδια περίοδο έκανε την εµφάνισή του στα µέρη µας και ο κάου – µπόϋ Λούκυ Λουκ (που ως γνωστόν «πυροβολεί πιο γρήγορα κι από τη σκιά του») τον οποίο οραµατίστηκε πρώτος ο Βέλγος σχεδιαστής Morris, αλλά και ο ατρόµητος Βέλγος ρεπόρτερ Τεν Τεν που δηµιούργησε ο Herge.

Μια ακόµα δηµιουργία της γαλλο-βελγικής σχολής, που εντοπίσαµε στη βιβλιοθήκη στο «Comixadiko» αποτελεί και ο αντι-ήρωας, τεµπέλης αλλά εφευρετικός υπάλληλος, Gaston ο Γκάφας, που εµπνεύστηκε ο André Franquin, και οι περιπέτειες του οποίου πρωτοκυκλοφόρησαν στην Ελλάδα τη δεκαετία του ΄70.

∆ΙΑΣΗΜΟΙ ΚΑΙ…

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΙ

Αν πολλοί από τους ήρωες της γαλλο-βελγικής σχολής πέρασαν στην 7η Τέχνη, αναµφίβολα εκείνοι που µεγαλούργησαν τόσο στο χαρτί όσο και στο πανί ήταν οι ήρωες του Ντίσνεϋ.

Το Μίκυ Μάους υπήρξε το µεγαλύτερο ίσως διαµάντι στο στέµµα αµερικανικής βιοµηχανίας κόµικς αλλά και η ναυαρχίδα των κόµικς εν Ελλάδι, κάνοντας την πρώτη του εµφάνιση στη χώρα µας την 1η Ιουλίου 1966 από τον εκδότη Ευάγγελο Τερζόπουλο (υπήρξαν βέβαια και κάποιες σποραδικές δηµοσιεύσεις νωρίτερα). Σε κάθε περίπτωση οι ήρωες του Ντίσνεϋ κατάφεραν να ταυτιστούν στη συνείδηση του κοινού µε την έννοια των κόµικς και λατρεύονται µέχρι σήµερα από µικρούς και µεγάλους.

Κοντά στο Μίκυ συναντάµε και την έκδοση Κόµιξ που φιλοξένησε διαχρονικά εµβληµατικές ιστορίες µεγάλων δηµιουργών, όπως των Carl Barks, Don Rosa κ.ά., µε πρωταγωνιστές τους Ντόναλντ, Σκρουτζ και Νταίζη τους µικρούς εξερευνητές (και ανιψάκια του Ντόναλτ) Χιούη, Ντιούη, Λιούη, αλλά και τον Φάντοµ Ντακ, τον Γκαστόνε κ.ά.

Μέρος της δόξας του Μίκυ και των παπιών της Λιµνούπολης, διεκδίκησε λίγα χρόνια αργότερα ένας ακόµα αµερικανοτραφής ήρωας της παιδικής µας ηλικίας που εντοπίζουµε στο αρχείο του «Comixadiko». Ο λόγος για τον διάσηµο ναυτικό, λάτρη του σπανακιού και ορκισµένο αντίπαλο του Μπρούτο, Ποπάϋ που, έπειτα από κάποιες σποραδικές εµφανίσεις, καθιερώθηκε στη συνείδηση του ελληνικού αναγνωστικού κοινού κόµικς της Ελλάδας από το 1973 κι έπειτα.

Λιγότερο δηµοφιλές αλλά µε τη δική του ιστορία στην ελληνική αγορά κόµικς και το Άρτσι µε ιστορίες καθηµερινής τρέλας, σχολικής ζωής και εφηβικών ερώτων, ενώ ιδιαίτερα αγαπητό τόσο κινηµατογραφικά όσο και στο έντυπο υπήρξε το (σούπερ) Τοµ και Τζέρρυ που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το 1979, σε αντίθεση µε το Χοντρός και Λιγνός, που έφερε κινηµατογραφικές δάφνες από το δίδυµο Laurel & Hardy, αλλά η κυκλοφορία του ως κόµικς στη χώρα µας στα τέλη της δεκαετίας του ΄60 σίγουρα δεν προσέγγισε καθόλου την κινηµατογραφική επιτυχία.

Στην αµερικανική παράδοση ανήκει και το X-MEN που πρωτοκυκλοφόρησε στην Ελλάδα τη δεκαετία του ΄70 από τις εκδόσεις Καµπανά, µέσα σε άλλα περιοδικά όπως το Captain America, αλλά καθιερώθηκε ως αυτόνοµη σειρά από το 1986 από την Μαµούθ Comix.

Ανάµεσα στα αµερικανικά κόµικς διακρίνουµε και κάποια ιταλικής προέλευσης µε χαρακτήρες που έγινα διεθνώς γνωστοί, όπως ο Πινόκιο και ο Τιραµόλα, οι οποίοι εµφανίστηκαν στα ελληνικά περίπτερα τη δεκαετία του ΄70, ο Σεραφίνο που συστήθηκε στο ελληνικό κοινό στις 2 Ιουλίου του 1969, αρχικά σαν δεκαπενθήµερο περιοδικό, µε τιµή 3 δραχµές, αλλά και ο θεότρελος καουµπόι Κοκοµπίλ του Ιταλού Μπενίτο Γιακοβίτι, που έµελλε να έχει βραχύ βίο (µόλις 10 µηνών!) στην ελληνική εκδοτική αγορά των κόµικς.

ΓΙΑ ΠΙΟ… ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

Αφήνοντας πίσω µας την αµερικανική και ιταλική σχολή περνάµε σε µια άλλη ξεχωριστή κατηγορία κόµικς. Ο λόγος τη σειρά Μαµούθ comix της οποίας το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε στο τέλος του 1980, σε µια προσπάθεια του εκδότη Π. Κουτρουλάρη (Comic Art) να µπει στο χώρο των «ενήλικων comic». Πρόκειται για τον προάγγελο των Βαβέλ και Παραπέντε που περιλάµβαναν κείµενα, συνεντεύξεις, παρουσιάσεις δηµιουργών, κόµικς που είναι σε συνέχεια, λογοτεχνία τρόµου, επιστηµονικής φαντασίας κ.ά.

Συλλεκτικά

και σπάνια

Ποια είναι όµως η σηµερινή θέση των θρυλικών κόµικς στο σύγχρονο ηλεκτρονικό – ψηφιακό τοπίο; «Η χρυσή εποχή ήταν τις δεκαετίες του ΄70 και του ΄80 όπου κυκλοφορούσαν πολλές εκδόσεις, ενώ στη συνέχεια τα κόµικς ακολούθησαν τη γενικότερη πορεία του Τύπου», επισηµαίνει ο Μάριος Ιωαννίδης και προσθέτει: «Πλέον, κυκλοφορούν τα Κόµιξ, Μίκυ Μάους και Ποπάϋ επανεκδίδεται η Βαβούρα, ενώ τα Λούκυ Λουκ, Αστερίξ, Ιζνογκούντ κυκλοφορούν µε καινούριους δηµιουργούς, ενώ έχουν βγει και καινούριες σειρές όπως το Ιντεφίξ και επίσης κυκλοφορούν και καινούρια αµερικάνικα. Επιπλέον, τώρα θα βγει στην Ελλάδα ένα καινούργιο η «Φούσκα» που θα είναι κοντά στη λογική των κόµικς για ενήλικες, µε κείµενα και παρουσιάσεις, Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες µε ιστορίες µε συνέχειες κ.ά. Το πρόβληµα είναι ότι δυστυχώς κλείνουν τα περίπτερα και περιορίζονται τα σηµεία πώλησης».

Ρωτάµε τον κ. Ιωαννίδη αν υπάρχει ενδιαφέρον από το αναγνωστικό κοινό για τα παλιά κόµικς: «Τα ψάχνουν και επίσης στα φεστιβάλ υπάρχει πάντα µια γωνιά αφιερωµένη σε παλιές εκδόσεις. Ιδίως τα ψάχνουν κάποιοι που θέλουν να ολοκληρώσουν τις συλλογές τους αλλά και για συναισθηµατικούς λόγους. Επίσης, τα τελευταία δέκα χρόνια παρατηρείται στα παλαιοπωλεία της Αθήνας µια άνοδος των τιµών στα παλιά τεύχη καθώς πολλά είναι συλλεκτικά. Υπάρχει δηλαδή µία αγορά».