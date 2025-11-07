menu
Χανιά: Ξεχωριστή η θέση των κεραμικών στην αρχαιολογική έρευνα

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Η ξεχωριστή θέση των κεραμικών στην αρχαιολογική έρευνα αναλύθηκε μεταξύ άλλων στο Διεθνές Συνέδριο Αρχαιομετρίας για την Πέτρα, το Γυαλί, τα Κεραμικά και τα Μέταλλα που ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται στις 8 Νοεμβρίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων.
Επιστήμονες από την Ευρώπη, τον Καναδά, την Ινδία, την Ιαπωνία για τρεις ημέρες παρουσιάζουν 55 εργασίες πάνω στην αρχαιομετρία, τον κλάδο της αρχαιολογίας που χρησιμοποιεί βιολογικές, γεωλογικές, φυσικές και χημικές μεθόδους για την μελέτη των αρχαιολογικών ευρημάτων.


Μια τέτοια έρευνα παρουσίασε η κ. Ελένη Νοδάρου αρχαιολόγος του Ινστιτούτου Μελέτης Προϊστορικού Αιγαίου Αν. Κρήτης που εργάζεται πάνω σε αναλύσεις αρχαίας κεραμικής. «Παρουσιάσαμε το αποτέλεσμα έρευνας μας από την Ανατολική Κρήτη από το ιερό του “Χαλασμένου” μια θέση της Υστερομινωικής 3Γ, στο τέλος της Μινωικής περιόδου δηλαδή, όταν το ανακτορικό σύστημα έχει καταπέσει και εμφανίζονται τα οικιακά ιερά, με πολύ συγκεκριμένους τύπους λατρευτικών ειδώλων, τις θεές με τα υψωμένα χέρια», είπε η κ. Νοδάρου που από κοινού με την ανασκαφέα του “Χαλασμένου” την κ. Μεταξία Τσιποπούλου μελέτησαν τις συνταγές παραγωγής των λατρευτικών αντικειμένων. «Είδαμε ότι παράγονται με τον ίδιο τρόπο με την οικιακή κεραμική! Κατασκευάζονται στην ευρύτερη περιοχή του ισθμού της Ιεράπετρας και βλέπουμε διαφορετικούς τρόπους κατανάλωσης. Πως χρησιμοποιούνται στον “Χαλασμένο” και στα γύρω οικιακά ιερά όπως η Κεφάλα Βασιλικής και το Καβούσι Βροντάς. Με τη μέθοδο της πετρογραφίας βλέπουμε πως οι άνθρωποι σε αυτήν την ύστερη φάση του Μινωικού κόσμου χρησιμοποιούσαν τις τοπικές πρώτες ύλες».
Η κ. Νοδάρου εξήγησε πως η μεγάλη παραγωγή κεραμικής «είναι πολύ σημαντική για μας τους αρχαιολόγους γιατί μας βοηθάει να φτιάξουμε την χρονολόγηση. Το κεραμικό όσο και να σπάσει, δεν θα χαθεί στο χώμα. Μπορεί να κομματιαστεί αλλά δεν χάνεται μετά την καταστροφή μιας θέσης».
Μιλώντας για το συνέδριο για την Εφορία Αρχαιοτήτων Χανίων, που είναι συνδιοργανωτής, η προϊσταμένη κ. Ελένη Παπαδοπούλου έκανε λόγο για ένα πολύ σημαντικό διεθνές συνέδριο, το δεύτερο μέσα σε λίγες εβδομάδες που γίνεται στο αρχαιολογικό μουσείο Χανίων. «Η αρχαιομετρία είναι μια διεπιστημονική επιστήμη που συνδυάζει φυσικές και χημικές μεθόδους προκειμένου να αναλυθούν τα αρχαιολογικά ευρήματα και να μας δώσουν πληροφορίες διαφορετικές από αυτές που μπορούμε να αντλήσουμε εμείς οι αρχαιολόγοι, όπως ποιες είναι οι πρώτες ύλες, τι συστατικά χρησιμοποιούνταν, πως πετύχαιναν να βελτιώνουν τη σύσταση κάνοντας κάθε φορά καλύτερα εργαλεία πιο ανθεκτικά σπίτια, καλύτερα κεραμικά κ.ά.» εξήγησε η κ. Παπαδοπούλου.

