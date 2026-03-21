Χανιά: Βράβευση μαθητών απο τον Σύνδεσμο Φιλολόγων

Εκδήλωση βράβευσης των µαθητών/τριών που διακρίθηκαν στον 42ο Παγκρήτιο Μαθητικό Λογοτεχνικό ∆ιαγωνισµό του Συνδέσµου Φιλολόγων Νοµού Χανίων θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, στις 11.30 π.µ. στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν οι Σύνδεσµος Φιλολόγων, Περιφέρεια Κρήτης – Π.Ε. Χανίων και Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.

Τα βιβλία-δώρα που θα συνοδεύουν τα βραβεία προσφέρει η Περιφέρεια Κρήτης – Π.Ε. Χανίων.

Ο Σύνδεσµος θα φροντίσει για την αποστολή των βραβείων σε όσους/ες δεν θα µπορέσουν να παρευρεθούν στην εκδήλωση της απονοµής.