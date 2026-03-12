Χανιά: Βραδιά γαλλικού τραγουδιού την Τετάρτη

Ο Ελληνο-Γαλλικός Σύλλογος Χανίων σε συνεργασία με το Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων διοργανώνουν, την Τετάρτη 18/3/2026 και ώρα 20:30, μια βραδιά γαλλικού τραγουδιού με τίτλο « Invitation au voyage » όπου ο διεθνούς φήμης βαθύφωνος Χριστόφορος Σταμπόγλης θα ερμηνεύσει Γάλλους συνθέτες, από τον Lully ως τον Poulenc.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «δέκα τραγούδια που θα καλύψουν την χρονική περίοδο τεσσάρων αιώνων, από το Μπαρόκ μέχρι τον εξπρεσιονισμό και την μουσική της «ομάδας των έξι».

Ο Χριστόφορος Σταμπόγλης έμαθε τη γαλλική γλώσσα κοντά στην διάσημη καθηγήτρια αλλά και ερευνήτρια και αργότερα εκδότρια βιβλίων εκμάθησης της γαλλικής σε έλληνες, την αείμνηστη Κλεοπάτρα Ψαράκη, ενώ στο γαλλικό ρεπερτόριο είχε την τύχη να μαθητεύσει πλάι στον επί 35 χρόνια συνεργάτη και φίλο του, τον εξαίρετο πιανίστα Δημήτρη Γιάκα που κατείχε την θέση του Chef de chant στην Όπερα των Παρισίων (Opéra Garnier) επί επτά έτη και ο οποίος θα τον συνοδεύσει και σε αυτό το ρεσιτάλ, προσθέτοντας έτσι ένα ακόμα κρίκο στην μακρά και πολύτιμη αλυσίδα της τριακονταπενταετούς συνεργασίας τους .

Ο Ελληνο -Γαλλικός Σύλλογος Χανίων και το Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων σάς προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά, που είναι αφιερωμένη τόσο στην γαλλική μουσική όσο και στην γαλλική ποίηση.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Είσοδος ελεύθερη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ο βαθύφωνος Χριστόφορος Σταμπόγλης έχει εμφανιστεί́ στα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα του κόσμου (Μετροπόλιταν Όπερα, Βασιλική Όπερα του Λονδίνου Κόβεντ Γκάρντεν, Τεάτρο Ρεάλ -Μαδρίτη , Grand Théâtre de Genéve, Glyndebourne Opera Festival, Bayerische Staatsoper κλπ). Στην μουσική και τεχνική του διαμόρφωση, τον στήριξαν οι “Υποτροφίες Μαρία Κάλλας,” οι αείμνηστοι Χρ. Λαμπράκης και Κώστας Πασχάλης και τέλος ο μεγάλος βαθύφωνος Δ. Καβράκος με τον οποίο μελετά έως σήμερα.

Θεωρεί τον εαυτό του καλλιτεχνικό θρέμμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής όπου έκανε τα πρώτα του βήματα καθώς και του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Εχει επίσης συμπράξει πολλές φορές με την ΚΟΑ και την Συμφωνική Ορχήστα και Χορωδία της ΕΡΤ καθώς και την ΚΟΘ αλλά και με μεγάλες ορχήστρες του εξωτερικού όπως η London Symphony Orchestra, η Orchestre de la Suisse Romande, η Opera Orchestra of NY με την οποία έκανε το ντεμπούτο του στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης.

Έχει δώσει πολλά προσωπικά ρεσιτάλ καθώς και συναυλίες θρησκευτικής μουσικής.

Το ρεπερτόριό του ξεπερνά τους 100 ρόλους και έχει ηχογραφήσει για την EMI Classics, Bongiovanni, Rossini Opera Festival καθώς και την LYRA.

Επίσης κυκλοφορεί σε DVD ο “Κουρέας της Σεβίλλης” του Glyndebourne Festival όπου ερμηνεύει τον ρόλο του Don Basilio.

Δημήτρης Γιάκας

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Έλαβε δίπλωμα πιάνου από το Εθνικό Ωδείο (τάξη της Μυρτώς Μαυρίκου). Συνέχισε μουσικές σπουδές στην École Normale de Musique του Παρισιού, ειδικότερα στο πιάνο, στη μουσική δωματίου και στη μουσική προετοιμασία όπερας. Κατόπιν άρχισε να μελετά συνοδεία τραγουδιού πλάι στον Ντάλτον Μπόλντουιν.

Από το 1982 έως το 1991 εργάστηκε ως πιανίστας-μουσικός εκγυμναστής στην Όπερα του Παρισιού,καθώς και στην όπερα της Λυών , κατόπιν προσκλήσεως του μουσικού διευθυντού της Kent Nagano.

Παράλληλα, εμφανίστηκε συνοδεύοντας στο πιάνο τραγουδιστές στο Παρίσι, καθώς επίσης σε πολλές πόλεις και φεστιβάλ της Γαλλίας.

Από το 1990 εγκαταστάθηκε πάλι στην Αθήνα, όπου ξεκίνησε την τακτική συνεργασία του με την Εθνική Λυρική Σκηνή και με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Συνοδεύει τακτικά Έλληνες και ξένους τραγουδιστές σε συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό»