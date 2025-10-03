Χανιά: Βραδιά Αλληλεγγύης και Αγάπης

Το Αννουσάκειο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων, Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας «Ο Άγιος Σπυρίδων» της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ηλικιωμένων, διοργανώνει μεγάλη Μουσική Βραδιά Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγάπης με τo παραδοσιακό Κρητικό συγκρότημα του Γιώργου και του Νίκου Στρατάκη.

Η εκδήλωση όπως ανακοινώθηκε θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, ώρα 8:30 μ.μ. Κέντρο Διασκέδασης «Ευτυχία Palace», Ραπανιανά Κολυμβαρίου.

Τα Έσοδα θα διατεθούν υπέρ των αναγκών των δομών κλειστής περίθαλψης και των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του Αννουσάκειου Ιδρύματος.

Εισιτήρια προπωλούνται , στο Αννουσάκειο Ίδρυμα, και στην Ιερά Μητρόπολη Κισάμου & Σελίνου.

Τιμή εισιτηρίου με πλήρες μενού: 20 €

Τηλέφωνο Κρατήσεων: «Ευτυχία Palace»: 6986596157

Πληροφορίες: Αποστολάκη Μερόπη στο τηλ.: 2822022276 ( εσωτ. 86)

Χορηγοί: Όλα τα ΜΜΕ Νομού Χανίων

Σας περιμένουμε όλους με τιμή και χαρά !