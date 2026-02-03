Χανιά: Βολές Ενωσης Καταναλωτών κατά ΔΕΔΔΗΕ

Βολές κατά του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) εξαπολύει με ανακοίνωσή της η Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.

Στην ανακοίνωσή της η Ενωση αμφισβητεί αναφορές πηγών του ΔΕΔΔΗΕ για «οικονομική απώλεια 450.000 ευρώ από ρευματοκλοπές» ενώ παραθέτει «αναφορά καταναλωτή μονοπρόσωπου νοικοκυριού, με 26 ευρώ, κατανάλωση ρεύματος και το απαιτούμενο ποσό ήταν 110 ευρώ».

Η Ενωση καλεί τον ΔΕΔΔΗΕ, «να αναλάβει επί της ουσίας την παροχή της υπηρεσίας, προς τους καταναλωτές» ενώ καλεί κάθε καταναλωτή, μέλος της Ένωσης, ή όχι, σε περίπτωση που λάβει «αναφορά από τον ΔΕΔΔΗΕ για ρευμαυτοκλοπη» ή «εάν , παραλάβει μη συνήθη χρέωση, (φουσκωμένη χρέωση ),να επικοινωνήσει άμεσα, με την Ένωση, στο τηλέφωνο 2821092306 η στο email: epkxan@gmail.com, ημέρες εργάσιμες, ώρες 9 έως 12».

Την ανακοίνωση υπογράφει η πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, Ιωάννα Μελάκη.