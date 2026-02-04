menu
17.4 C
Chania
Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Χανιά: Βολές αντιπολίτευσης στη συνεδρίαση λογοδοσίας: «Τώρα θυμηθήκατε τις περιαστικές περιοχές;»

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

«Μετά από έξι χρόνια δημαρχιακή αρχή θυμηθήκατε τώρα ότι είναι η ώρα των περιαστικών Δήμων (περιοχών);».

Με αυτήν την αναφορά από τον επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χαράλαμπο Λουτσέτη ξεκίνησε το Δημοτικό Συμβούλιο Λογοδοσίας το μεσημέρι της Τετάρτης.

«Το βάρος του Δήμου πέφτει στο κέντρο και στη “βιτρίνα” τόσα χρόνια τα ΣΒΑΑ, τα ΕΣΠΑ όλα πάνε εκεί», σημείωσε ο κ. Λουτσέτης, στη συζήτηση αναφορικά με κυκλοφοριακά ζητήματα, έλλειψη πεζοδρομίων κ.α.

Απαντώντας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Μιχάλης Καλογριδάκης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έκανε ο Δήμος στα Κουνουπιδιανά, στην ανάθεση κυκλοφοριακής μελέτης στην ίδια περιοχή, σε έργα για πεζοδρόμια γύρω από τα σχολεία στην ίδια περιοχή.
«Έχουμε ευθύνη που καταθέσαμε 6 μήνες το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Χανίων (ΓΠΣ)πριν την προθεσμία και μας το κατήργησαν;» αναρωτήθηκε, επισημαίνοντας πως δεν φέρει καμία ευθύνη ο Δήμος που δεν προχώρησε το Γ.Π.Σ.

Για το ίδιο ζήτημα ο αντιδήμαρχος Τ. Αλόγλου είπε πως τα προγράμματα που ανέφερε ο κ. Λουτσέτης αφορούν χρηματοδοτήσεις στα κέντρα των πόλεων, και ότι η δημοτική αρχή έχει προχωρήσει σε μια σειρά χρηματοδοτήσεις έργων στις περιαστικές περιοχές.

Σε σχετική ερώτηση του προέδρου της τοπικής κοινότητας Κουνουπιδιανών κ. Γαϊτανόπουλου αναφορικά με τα κυκλοφοριακά προβλήματα και τα ζητήματα προσβασιμότητας στην περιοχή του, ο κ. Καλογριδάκης τόνισε πως «αυτή τη στιγμή στο σχολείο των Κουνουπιδιανών υπάρχει περιμετρικά πεζοδρόμιο», μιλώντας για την κυκλοφοριακή μελέτη που είναι σε εξέλιξη και για τη οδό Αγ. Ονουφρίου και για τις πρωτοβουλίες που έχουν παρθεί από το Δήμο σε αυτήν την κατεύθυνση. ”

«Μιλήσατε για τα Σχέδια και η καθυστέρηση του είναι και δική σας ευθύνη. Δεν είναι χωριό τα Κουνουπιδιανά, πολεοδομικά βρίσκονται όπως το 1986. Δεν είστε άμοιροι των ευθυνών», σχολίασε ο κ. Χαράλαμπος Λουτσέτης.
Στην τοποθέτηση της η κ. Κατερίνα Μανιμανάκη από την παράταξη “Όνειρο είναι τα Χανιά” αναφέρθηκε στην ποιότητα του υλικού που χρησιμοποιείται για τις διαβάσεις λέγοντας πως «σβήνει πολύ εύκολα». «Οι διαγραμμίσεις δεν ξεβάφουν», απάντησε ο κ. Καλογριδάκης, λέγοντας πως οι διαγραμμίσεις μαυρίζουν από τα λάστιχα των αυτοκινήτων που ξεβάφουν λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum