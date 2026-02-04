Χανιά: Βολές αντιπολίτευσης στη συνεδρίαση λογοδοσίας: «Τώρα θυμηθήκατε τις περιαστικές περιοχές;»

«Μετά από έξι χρόνια δημαρχιακή αρχή θυμηθήκατε τώρα ότι είναι η ώρα των περιαστικών Δήμων (περιοχών);».

Με αυτήν την αναφορά από τον επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χαράλαμπο Λουτσέτη ξεκίνησε το Δημοτικό Συμβούλιο Λογοδοσίας το μεσημέρι της Τετάρτης.

«Το βάρος του Δήμου πέφτει στο κέντρο και στη “βιτρίνα” τόσα χρόνια τα ΣΒΑΑ, τα ΕΣΠΑ όλα πάνε εκεί», σημείωσε ο κ. Λουτσέτης, στη συζήτηση αναφορικά με κυκλοφοριακά ζητήματα, έλλειψη πεζοδρομίων κ.α.

Απαντώντας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Μιχάλης Καλογριδάκης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έκανε ο Δήμος στα Κουνουπιδιανά, στην ανάθεση κυκλοφοριακής μελέτης στην ίδια περιοχή, σε έργα για πεζοδρόμια γύρω από τα σχολεία στην ίδια περιοχή.

«Έχουμε ευθύνη που καταθέσαμε 6 μήνες το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Χανίων (ΓΠΣ)πριν την προθεσμία και μας το κατήργησαν;» αναρωτήθηκε, επισημαίνοντας πως δεν φέρει καμία ευθύνη ο Δήμος που δεν προχώρησε το Γ.Π.Σ.

Για το ίδιο ζήτημα ο αντιδήμαρχος Τ. Αλόγλου είπε πως τα προγράμματα που ανέφερε ο κ. Λουτσέτης αφορούν χρηματοδοτήσεις στα κέντρα των πόλεων, και ότι η δημοτική αρχή έχει προχωρήσει σε μια σειρά χρηματοδοτήσεις έργων στις περιαστικές περιοχές.

Σε σχετική ερώτηση του προέδρου της τοπικής κοινότητας Κουνουπιδιανών κ. Γαϊτανόπουλου αναφορικά με τα κυκλοφοριακά προβλήματα και τα ζητήματα προσβασιμότητας στην περιοχή του, ο κ. Καλογριδάκης τόνισε πως «αυτή τη στιγμή στο σχολείο των Κουνουπιδιανών υπάρχει περιμετρικά πεζοδρόμιο», μιλώντας για την κυκλοφοριακή μελέτη που είναι σε εξέλιξη και για τη οδό Αγ. Ονουφρίου και για τις πρωτοβουλίες που έχουν παρθεί από το Δήμο σε αυτήν την κατεύθυνση. ”

«Μιλήσατε για τα Σχέδια και η καθυστέρηση του είναι και δική σας ευθύνη. Δεν είναι χωριό τα Κουνουπιδιανά, πολεοδομικά βρίσκονται όπως το 1986. Δεν είστε άμοιροι των ευθυνών», σχολίασε ο κ. Χαράλαμπος Λουτσέτης.

Στην τοποθέτηση της η κ. Κατερίνα Μανιμανάκη από την παράταξη “Όνειρο είναι τα Χανιά” αναφέρθηκε στην ποιότητα του υλικού που χρησιμοποιείται για τις διαβάσεις λέγοντας πως «σβήνει πολύ εύκολα». «Οι διαγραμμίσεις δεν ξεβάφουν», απάντησε ο κ. Καλογριδάκης, λέγοντας πως οι διαγραμμίσεις μαυρίζουν από τα λάστιχα των αυτοκινήτων που ξεβάφουν λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών.