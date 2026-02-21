Χανιά: «Βήματα προς τα πίσω» στην αποασυλοποίηση – Υπόμνημα εργαζομένων, ερώτηση στη Βουλή

Βήματα προς τα πίσω, σύμφωνα με τους εργαζόμενους στο πρώην Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων, γίνονται σε ό,τι αφορά τη ψυχιατρική μεταρρύθμιση στα Χανιά καθώς, μεταξύ άλλων, έχουν κλείσει δομές της αποασυλοποίησης ενώ παραμένει η έλλειψη προσωπικού. Οσον αφορά τις υφιστάμενες δομές (διαμερίσματα, ξενώνες, οικοτροφεία που φιλοξενούν ψυχικά πάσχοντες), σε αρκετές παρουσιάζονται κτηριακά προβλήματα.

Ολα τα ζητήματα που αφορούν τις δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στα Χανιά περιλαμβάνονται σε υπόμνημα του Συλλόγου Εργαζομένων Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων το οποίο εστάλη στον υπουργό Υγείας, κ. Γεωργιάδη

τον Υφυπουργό Ψυχικής Υγείας, κ. Βαρτζόπουλο και στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας Υπουργείου Υγείας.

Το ίδιο υπόμνημα κοινοποιήθηκε στις διοικήσεις της 7ης ΥΠΕ και του νοσοκομείου Χανίων ενώ αποτέλεσε αναφορά την οποία κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ, Μανώλης Συντυχάκης, Βιβή Δάγκα και Μαρία Κομνηνάκα, οι οποίοι σημειώνουν ότι οι εργαζόμενοι «αναλύουν τα σοβαρά προβλήματα των κοινοτικών δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στα Χανιά και ζητούν να παρθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση τους».

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Στο Υπόμνημα ο Σύλλογος Εργαζομένων θέτει «τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς μας, έπειτα από την πληροφόρηση για αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή Διαχείρισης της Μετάβασης Ασθενών σε Μ.Ψ Α και Αξιολόγησης των ενοίκων των Δομών Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, της 7ης ΥΠΕ Κρήτης στην πόλη των Χανίων, σχετικά με:

1) Την αναστολή λειτουργίας και στην ουσία του κλεισίματος του Ξενώνα «Ανατολή».

2) Τη μετακίνηση ενοίκων δημιουργώντας υπεράριθμες θέσεις σε άλλες κοινοτικές δομές .

3) Την αλλαγή σύσταση δομής Ημιαυτόνομου Διαμερίσματος σε Ξενώνα».

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει:

«1) Κατά το παρελθόν έχουν κλείσει άλλες 4 κοινοτικές δομές ψυχικής υγείας στα Χανιά πάλι με απόφαση προσωρινότητας, οι οποίες δεν άνοιξαν ξανά ποτέ από τότε. Οι ανακοινώσεις περί προσωρινότητας αναστολής λειτουργίας του Ξενώνα Ανατολή, χωρητικότητας 15 θέσεων δεν πείθει κανέναν. Εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, στην αρμόδια επιτροπή για την διαχείριση κενών θέσεων εισαγωγής σε μονάδα ΨΚΑ, αναμένουν περί τα 50 γραπτά αιτήματα από την κοινότητα για εισαγωγή σε κάποια δομή. Οι ανάγκες είναι κάποιες καταγεγραμμένες και τεράστιες. Πως θα εξυπηρετηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ; Ποια μέριμνα υπάρχει αφού οι αποφάσεις δείχνουν μόνο συρρίκνωση του δημόσιου τομέα της ψυχικής υγείας που ήδη εδώ και 20 χρόνια με πολύ κόπο αναπτύξαμε στην κοινότητα;

2) Είναι στις αρμοδιότητες της επιτροπής Διαχείρισης της Μετάβασης και Αξιολόγησης της λειτουργικότητας των ενοίκων να αλλάζουν τη σύσταση μιας Δομής; Υπάρχει νέο ΦΕΚ αλλαγής σύστασης; Δηλαδή το αρμόδιο Υπουργείο γνωρίζει και συμφωνεί, να μετατραπεί το Διαμέρισμα των 120 περίπου τετραγωνικών που βρίσκεται στην οδό Κ. Μάνου και που προοριζόταν για φιλοξενία 4 ατόμων, να μετατραπεί σε Ξενώνα για 6 ενοίκους και για το νοσηλευτικό προσωπικό των τριών βαρδιών δηλαδή 24ωρης κάλυψης , όπως ορίζει ο νόμος για Ξενώνα; Αθροιστικά δηλαδή , 8 άτομα σε 120 τετραγωνικά; Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο γνωρίζουμε πως για «Πρόγραμμα Προστατευμένων Διαμερισμάτων πως κάθε κατοικία που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Προστατευμένου Διαμερίσματος πρέπει να διαθέτει: 1. Μπάνιο με W.C. και νιπτήρα ανά πέντε (5) άτομα διαστάσεων τουλάχιστον 4 τμ. το καθένα. 2. Ευρύχωρη κουζίνα 9τμ. τουλάχιστον. 3. Υπνοδωμάτιο των δύο (2) ατόμων, το μέγιστο 4. Ευρύχωρο καθιστικό ώστε να εξυπηρετείται το σύνολο των ενοίκων ταυτοχρόνως. συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει την αναλογία ωφελουμένων/εργαζομένων. Για Ξενώνα οι κτιριακές προδιαγραφές και οι προϋποθέσεις όπως γνωρίζετε είναι άλλες.

3)Υπάρχει απόφαση για αλλαγή σύστασης για τον ξενώνα «Εδέμ» στην περιοχή Κουνουπιδιανά που φιλοξενεί 13 άτομα, ώστε να γίνει των 15 ατόμων, όπως μας ανακοινώθηκε; Μονάδα επίσης με υψηλό βαθμός υποστήριξης, δηλαδή με εικοσιτετράωρη παρουσία νοσηλευτικού προσωπικού,;

4)Στα Οικοτροφεία για άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές ή/και βαριά νοητική υστέρηση και σοβαρά συνοδά οργανικά προβλήματα σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες αυξημένης φροντίδας, οι οποίες περιλαμβάνουν αυξημένη ιατρική φροντίδα και 24ωρη νοσηλευτική φροντίδα. Η αναλογία του προσωπικού προς τους φιλοξενούμενους οφείλει να είναι τουλάχιστον 3:1 (εργαζόμενοι/φιλοξενούμενοι) και η παρουσία τους σε κάθε Μονάδα είναι απαραίτητη σε εικοσιτετράωρη βάση. Γνωρίζετε για παράδειγμα, ότι στο ανάλογης σύστασης Οικοτροφείο Επάνοδος στην περιοχή του Καλαθά , θέσεων για 15 ασθενείς εκ των οποίων οι 10 δεν αυτοεξυπηρετούνται σε κανένα επίπεδο λειτουργικότητας, εργάζονται μόνο 10 νοσηλευτές με εικοσιτετράωρη κάλυψη φροντίδας; Μονές βάρδιες, διπλοβάρδιες κλπ , έχει γίνει το κανονικό πλαίσιο στο σύνολο των Δομών.

5) Οι διαδικασίες μετάβασης και αλλαγής υποχρεωτικά από τον νόμο απαιτούν χρόνο για ενημέρωση και προετοιμασία των ενοίκων καθώς και έγγραφη συγκατάθεση τους. Επίσης προηγείται η ενημέρωση συγγενικού περιβάλλοντος όπου υπάρχει. Όταν μας ανακοινώνονται «σχέδια καταστροφής” κατά τα λεγόμενα αρμοδίων, λίγες μέρες πριν μια μεγάλη ανακατανομή των ενοίκων , καταλαβαίνετε πως τίποτε από τα παραπάνω δεν δύναται να πραγματοποιηθεί. Διαδικασίες fust track που δεν αρμόζουν σε υπηρεσίες για ευάλωτους ψυχικά πληθυσμούς. Οι υποτροπές της υγείας κάποιων εξ αυτών μοιάζει να είναι αναπόφευκτες. Η ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων λειτουργεί προς το παρόν με 13 κλίνες. Οι πολυκλαδικές θεραπευτικές ομάδες δεν κλήθηκαν να συναποφασίσουν, παρότι είναι οι μόνες που πραγματικά γνωρίζουν θεραπευτικά τον πληθυσμό των ενοίκων από 30ετίας , καθώς η πλειοψηφία εξ αυτών νοσηλευόταν στο ψυχιατρείο Χανίων..

Μπορείτε να αναλογιστείτε τι μπορεί να συμβεί με αυτές τις ενέργειες; Τις ελλείψεις προσωπικού και αυτόν τον συγχρωτισμό; Με τις κτιριακές ελλιπείς προδιαγραφές (στενότητα χώρων, έλλειψη από στηθαία, πυρασφάλεια, κλπ); Εμπίπτουν αυτές οι αποφάσεις και ενέργειες στην νομοθεσία περί ολοκλήρωσης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης σεβόμενες των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, όπως το δικαίωμα για αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας, και το δικαίωμα για εξειδικευμένη ατομική θεραπεία ;

Ποια μεταρρύθμιση μπορεί να ολοκληρωθεί, όταν τα βήματα που γίνονται είναι όπισθεν ολοταχώς. Κοινοτικές δομές ΨΚΑ με ελάχιστο και εξαντλημένο νοσηλευτικό προσωπικό . Ελλείψεις επίσης βασικών άλλων ειδικοτήτων. Κοινοτικές δομές με κτιριακά προβλήματα βασικής ασφάλειας ενοίκων και εργαζομένων που στην παρούσα φάση υπερφορτωμένα με νέους ενοίκους και που οι ασθενείς σαν αντικείμενα μεταφέρονται αλλάζοντας θεραπευτικά και κοινωνικά περιβάλλοντα εν μια νυκτί , και αντίστοιχα οι εργαζόμενοι μετατρέπονται από θεραπευτές, σε φύλακες των ασθενών. Τις αποθήκες ψυχών τις αφήσαμε πίσω μας όταν κλείσαμε το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Χανίων πριν 20 χρόνια. Μας ζητείτε με αυτές τις αποφάσεις να συναινέσουμε , ενώ ως επιστήμονες καταθέτουμε τις τεκμηριωμένες θεραπευτικά αντιρρήσεις μας και κρούουμε τους πολλαπλούς κινδύνους αυτών των αποφάσεων. Εμείς οφείλουμε να σας γνωστοποιήσουμε τα συμβαίνοντα.

Αντιλαμβάνεστε ότι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών μετασχηματίζεται σε διεκπεραίωση και κυρίως ότι η ασφάλεια είναι διάτρητη τόσο για τους ενοίκους, όσο και για τους εργαζόμενους. Την ευθύνη θα φέρει όποιος γνωρίζει τα άνωθεν και θα πάρει τέτοιες αποφάσεις που αναφέρονται στο παρόν υπόμνημα».

Ο Σύλλογος σημειώνει, επίσης, πως «τον Νοέμβριο του 2025 το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης( δημόσιο αναρτητέο) προχώρησε σε Έκδοση ψηφίσματος Στήριξης του Συλλόγου Εργαζομένων του π. Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων για τα ζητήματα της ψυχικής υγείας στα Χανιά, με το αποσ. Πρακτικού Νο 23/20-11-2025 Αριθμ. απόφ. 163/2025» και υπενθυμίζει πως« ο Υφυπουργός κ. Βαρτζόπουλος δεσμεύτηκε δημόσια στη Βουλή τον Δεκέμβριο του 2025 μετά από επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή κ. Συντιχάκη σχετικά με αυτά τα θέματα, πως δεν πρόκειται να κλείσει καμία δομή».

Τέλος ζητά από το υπουργείο να εξεταστούν «τα άνω ζητήματα και όπως προβείτε στις δικές σας απαραίτητες ενέργειες για την νομιμότητα και για την διασφάλιση των δικαιωμάτων και την ασφάλειας των ενοίκων και των εργαζομένων. Η χρηματοδότηση για την ψυχική υγεία οφείλει να είναι ανάλογη των πραγματικών αναγκών.