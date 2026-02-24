Χανιά: «Βήµατα προς τα πίσω» στην αποασυλοποίηση – Καταγγελίες εργαζομένων στην Ψυχική Υγεία

» Υπόµνηµα στον Υπουργό Υγείας – Αναφορά βουλευτών στη Βουλή

Βήµατα προς τα πίσω, σύµφωνα µε τους εργαζόµενους στο πρώην Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων, γίνονται σε ό,τι αφορά τη ψυχιατρική µεταρρύθµιση στα Χανιά καθώς, µεταξύ άλλων, έχουν κλείσει δοµές της αποασυλοποίησης ενώ παραµένει η έλλειψη προσωπικού. Όσον αφορά τις υφιστάµενες δοµές (διαµερίσµατα, ξενώνες, οικοτροφεία που φιλοξενούν ψυχικά πάσχοντες), σε αρκετές παρουσιάζονται κτηριακά προβλήµατα.

Ολα τα ζητήµατα που αφορούν τις δοµές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στα Χανιά περιλαµβάνονται σε υπόµνηµα του Συλλόγου Εργαζοµένων Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων το οποίο εστάλη στον υπουργό Υγείας, κ. Γεωργιάδη

τον Υφυπουργό Ψυχικής Υγείας, κ. Βαρτζόπουλο και στη ∆ιεύθυνση Ψυχικής Υγείας Υπουργείου Υγείας.

Το ίδιο υπόµνηµα κοινοποιήθηκε στις διοικήσεις της 7ης ΥΠΕ και του νοσοκοµείου Χανίων ενώ αποτέλεσε αναφορά την οποία κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ, Μανώλης Συντυχάκης, Βιβή ∆άγκα και Μαρία Κοµνηνάκα, οι οποίοι σηµειώνουν ότι οι εργαζόµενοι «αναλύουν τα σοβαρά προβλήµατα των κοινοτικών δοµών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στα Χανιά και ζητούν να παρθούν άµεσα µέτρα για την αντιµετώπιση τους».

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Στο Υπόµνηµα ο Σύλλογος Εργαζοµένων θέτει ερωτήµατα και προβληµατισµούς «έπειτα από την πληροφόρηση για αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης της Μετάβασης Ασθενών σε Μ.Ψ Α και Αξιολόγησης των ενοίκων των ∆οµών Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, της 7ης ΥΠΕ Κρήτης στην πόλη των Χανίων, σχετικά µε:

1) Την αναστολή λειτουργίας και στην ουσία του κλεισίµατος του Ξενώνα «Ανατολή».

2) Τη µετακίνηση ενοίκων δηµιουργώντας υπεράριθµες θέσεις σε άλλες κοινοτικές δοµές .

3) Την αλλαγή σύσταση δοµής Ηµιαυτόνοµου ∆ιαµερίσµατος σε Ξενώνα».

Μεταξύ άλλων τονίζει ότι στο παρελθόν έχουν κλείσει άλλες 4 κοινοτικές δοµές ψυχικής υγείας στα Χανιά πάλι µε απόφαση προσωρινότητας, οι οποίες δεν άνοιξαν ξανά ποτέ από τότε.

Ρωτάει αν είναι στις αρµοδιότητες της επιτροπής ∆ιαχείρισης της Μετάβασης και Αξιολόγησης της λειτουργικότητας των ενοίκων να αλλάζουν τη σύσταση µιας ∆οµής.

Ρωτάει, επίσης αν υπάρχει απόφαση για αλλαγή σύστασης για ξενώνα στα Κουνουπιδιανά «που φιλοξενεί 13 άτοµα, ώστε να γίνει των 15 ατόµων, όπως µας ανακοινώθηκε;».

Υπογραµµίζει ότι στα Οικοτροφεία «για άτοµα µε σοβαρές ψυχικές διαταραχές ή/και βαριά νοητική υστέρηση και σοβαρά συνοδά οργανικά προβλήµατα σύµφωνα µε τον νόµο πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες αυξηµένης φροντίδας, οι οποίες περιλαµβάνουν αυξηµένη ιατρική φροντίδα και 24ωρη νοσηλευτική φροντίδα. Η αναλογία του προσωπικού προς τους φιλοξενούµενους οφείλει να είναι τουλάχιστον 3:1 (εργαζόµενοι/φιλοξενούµενοι) και η παρουσία τους σε κάθε Μονάδα είναι απαραίτητη σε εικοσιτετράωρη βάση».

Ωστόσο, όπως σηµειώνει για παράδειγµα, στο Οικοτροφείο στην περιοχή του Καλαθά, «θέσεων για 15 ασθενείς εκ των οποίων οι 10 δεν αυτοεξυπηρετούνται σε κανένα επίπεδο λειτουργικότητας, εργάζονται µόνο 10 νοσηλευτές µε εικοσιτετράωρη κάλυψη φροντίδας. Μονές βάρδιες, διπλοβάρδιες κλπ, έχει γίνει το κανονικό πλαίσιο στο σύνολο των ∆οµών».

«Ποια µεταρρύθµιση µπορεί να ολοκληρωθεί, όταν τα βήµατα που γίνονται είναι όπισθεν ολοταχώς» υποστηρίζει για να τονίσει: «Κοινοτικές δοµές ΨΚΑ µε ελάχιστο και εξαντληµένο νοσηλευτικό προσωπικό . Ελλείψεις επίσης βασικών άλλων ειδικοτήτων. Κοινοτικές δοµές µε κτιριακά προβλήµατα βασικής ασφάλειας ενοίκων και εργαζοµένων που στην παρούσα φάση υπερφορτωµένα µε νέους ενοίκους και που οι ασθενείς σαν αντικείµενα µεταφέρονται αλλάζοντας θεραπευτικά και κοινωνικά περιβάλλοντα εν µια νυκτί , και αντίστοιχα οι εργαζόµενοι µετατρέπονται από θεραπευτές, σε φύλακες των ασθενών. Τις αποθήκες ψυχών τις αφήσαµε πίσω µας όταν κλείσαµε το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Χανίων πριν 20 χρόνια».

Ο Σύλλογος σηµειώνει, επίσης, πως «τον Νοέµβριο του 2025 το Περιφερειακό Συµβούλιο Κρήτης προχώρησε σε Έκδοση ψηφίσµατος Στήριξης του Συλλόγου Εργαζοµένων του π. Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων για τα ζητήµατα της ψυχικής υγείας στα Χανιά, και υπενθυµίζει πως« ο Υφυπουργός κ. Βαρτζόπουλος δεσµεύτηκε δηµόσια στη Βουλή τον ∆εκέµβριο του 2025 µετά από επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή κ. Συντιχάκη σχετικά µε αυτά τα θέµατα, πως δεν πρόκειται να κλείσει καµία δοµή».

Τέλος, ο Σύλλογος ζητά από το υπουργείο να εξεταστούν τα ζητήµατα που θέτει και να προβεί «στις δικές σας απαραίτητες ενέργειες για την νοµιµότητα και για την διασφάλιση των δικαιωµάτων και την ασφάλειας των ενοίκων και των εργαζοµένων» για να καταλήξει: «Η χρηµατοδότηση για την ψυχική υγεία οφείλει να είναι ανάλογη των πραγµατικών αναγκών».