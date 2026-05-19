Χανιά: Βαριά πρόστιμα για καύσεις εν μέσω αντιπυρικής περιόδου

Συνολικά 3.000 πρόστιμα βεβαιώθηκαν σε δύο πολίτες στα Χανιά για καύση απορριμμάτων και υπολειμμάτων.

Όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία:

• Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.875€, σήμερα, 18 Μαΐου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χανίων, σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε καύση απορριμμάτων, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Χανίων Κρήτης.

• Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.125€, σήμερα, 18 Μαΐου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χανίων, σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Χανίων Κρήτης.